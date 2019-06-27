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碳纖維廠苦盡甘來 數十載磨一劍的行業

2019-06-27 13:15先探投資週刊

【文／林麗雪】

電動自行車出貨量增，蹲了多年的碳纖維廠營運意外受惠，並吸引投資目光，除了領導廠拓凱外，復盛、明安、南寶也值得一看。

這二年，自行車業界的大事，就是電動自行車進入發展成熟、且銷售快速成長的階段，然為了增加電動自行車的電池續航力，降低車身重量已是必要而不是選項，這個發展趨勢，意外帶旺碳纖維廠拓凱的業績，也拉高了碳纖維行業的投資能見度，過去不被看好的碳纖維高球產業包括復盛及明安，也在獲利及配息穩定的趨勢下順勢翻身，成了法人避開美中貿易戰的資金停泊港。

數十載磨一劍的行業

碳纖維是一種具有高硬度、高強度、高耐化學性、且耐高溫的纖維，最重要的是重量輕，產品特性不僅輕於鋁、硬如鑽石、強度更是鋼鐵的八倍，因此，在航太、國防與運動休閒用品等許多材料應用上，碳纖維都是萬中選一。

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可碳纖維是種高技術、高勞力密集的產業，更是一個相對封閉的行業，對於企業來說，投入碳纖維生產，要有比氣長的心理準備，也因此，即便碳纖維行業至今已發展至少四、五十載，但這個要慢工才能出細活的行業，至今能做出成績的國內廠家寥寥可數。

很關鍵的原因在於生產製程本身就有一定的高門檻，碳纖維的成型工法上，主要分為熱固性與熱塑性兩種，熱固成型法的剛性佳，但生產周期較長，這也代表量產曠時費力，近期大漲的拓凱，用的就是熱固成型法；至於熱塑成型法，採取射出成型，生產周期短，但剛性較弱，正準備跨入筆電、自行車碳纖維市場的南寶，用的就是熱塑成型法，但不管是哪一種工法，生產良率都是業者最頭痛的問題，而過高的生產成本，也是終端應用一直無法放量的關鍵。

也因此，一直以來，特性上夠輕、夠硬的碳纖維，都只能在高端利基應用領域才有較大的出貨量，並支撐廠商擁有足夠的現金流持續營運，早期國內業者多從羽球拍、網球拍、曲棍球桿等運動產品導入，最早期的代表業者就是拓凱及波力ＫＹ。

不同的是，拓凱最早從碳纖維運動產品起家，但一直以來，公司堅守碳纖維技術核心技術、並領先同業打入其他終端應用市場，除了球拍外，自行車安全帽、自行車車架乃至於飛機結構件及內飾件等，都已經有實質的訂單出貨，在國內碳纖維業者中，算是耕耘最為有成的，也是純度最高的碳纖維廠。

E-Bike拉高產業能見度

去年的營收中，包括自行車、安全帽、球拍等運動休閒產品，就占拓凱營收比重逾八成，其中，又以應用於自行車的車架、前叉與把手，占全年營收比重的四六％，是拓凱目前最重要的營運成長動能來源。

拓凱自行車碳纖維客戶包括Specialized、SRAM、Colnago等，去年接獲兩款E-Bike碳纖維車架訂單，加上輪圈訂單成長、整車組裝量增加，帶動去年營收及獲利均創下歷史新高，去年每股盈餘衝高至九．三一元。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2045期；訂閱先探投資週刊電子版

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