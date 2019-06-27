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天使之吻：加護病房護理師的八仙塵燃記憶

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

無論信用卡還是比特幣，從終端產品的角度來看，金流系統必須成為能夠即時確認的工具，ＭＣＵ廠商如新唐、盛群，便值得關注。

臉書（Facebook）執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）六月十八日在自己的臉書上宣布，正式推出臉書加密貨幣「Libra」，預計二○二○年正式上線，目標是要打造出一個全球性的金融基礎架構，主打強化消費者付款安全，以及各式交易服務，目前與二七家機構合作，其中包含了Visa、Mastercard、Paypal等金融巨頭的支持。而除了臉書預計推出加密貨幣之外，其實日本最大即時通訊軟件營運商Line Corp.（LINE），在二○一八年底就宣布將在日本發行加密貨幣「LINK」，並宣布打造自己的數位貨幣交易所BitMax。

比特幣波動過大

兩年前，加密貨幣族群由比特幣（Bitcoin）領漲，二○一七年掀起一波另類的投資熱潮，在短短一年之間，比特幣從不到一○○○美元，飆漲到兩萬美元高峰，急速飆漲十九倍，這瘋狂的漲幅讓人們對加密貨幣的熱情高漲，這段熱潮約維持了一年，在一八年十一月，比特幣迎來雪崩式下跌，大跌六成至七○○○美元，至同年十二月時更創下三一二二美元的低價位，之後即有好幾個月都在三○○○～五○○○美元之間上下震盪，更有多位分析師看衰比特幣，認為一旦跌破四○○○美元，比特幣將陷入熊市，且一文不值。

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然而，比特幣自一九年四月開始復甦，五月起爬升，就在臉書及Line等網路巨擘紛紛推出並加入加密貨幣的行列後，帶動比特幣漲勢猛烈，強漲超過一一○○○美元，從六月開始已大漲約二○％，根據彭博資訊，比特幣二十四日盤中大漲十三．二％至一一二五一．二一美元，從一八年三月以來首度站上一○○○○美元，是近十五個月以來所創下的新高。台新投顧全球策略研究部協理江浩農指出，在近期的美中貿易戰之下，由於市場上擔心貿易戰惡化與人民幣貶值，市場上除了黃金、日圓的避險外，已經有投資人開始將比特幣當作避險工具，但比特幣的波動一直以來都較高，當沒有所謂的基本面的時候，大家就是在做趨勢，當突破某個關卡時，反而會有更多錢進去，但當往下跌破某個關鍵價位時，便會有人開始拋售，波動將愈大。

在加密貨幣的市場轉熱，也跟著帶動比特幣挖礦機銷售的暴增，挖礦概念股中包括創意、智原、世芯ＫＹ、映泰、承啟、青雲、撼訊、技嘉、華擎、微星　等公司股價均有所表現。不過加密貨幣「投機炒作」的陰霾仍未散去，提醒投資人需當心市場上的風險，比特幣的反彈激勵相關概念股股價的拉升，對於台廠概念股的部分，須留意股價受題材面的拉抬，逢高易遇拉回壓力。

加密貨幣的投機炒作陰霾

現今虛擬貨幣的出現，就支付方式來看，金融科技的時代來臨，支付工具百花齊放，不管是信用卡、悠遊卡、電子貨幣，還是Apple Pay、Line Pay，或是包括Libra、比特幣在內的各種「貨幣」的應用，都是使用「掃碼轉帳」或「感應」的付款方式，從終端產品的角度來看，數位金流硬體系統將成為關鍵，收銀系統必須成為能夠即時確認的工具，就必須與品牌代幣做整合，這將會是個大工程，連鎖品牌的數位金流硬體系統則需要有簡便與可規模化的系統整合方式，才有辦法全面性收取代幣支付。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2045期；訂閱先探投資週刊電子版

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