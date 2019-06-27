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台北雙子星案遭駁回 南海證實：受到政治干擾

天使之吻：加護病房護理師的八仙塵燃記憶

下半場最強主打星 量縮等待新局

2019-06-27 13:04先探投資週刊

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【文／黃俊超】

美國聯準會偏向鴿派言論，帶動S&P 500指數再創新高，不過美中貿易戰與全球經濟仍充滿不確定性，台股反彈後量縮整理，盤面嚴重受到消息面干擾，短線操作觀察技術與籌碼面動向，長線可朝營運與配息皆穩個股布局。

美中貿易戰方興未艾，美國總統川普與中國國家主席習近平將於G20會面，或將重啟停擺一個月的貿易談判；此外，美國聯準會於六月會議雖維持利率水準不變，不過也指出因前景不確定性增加，將 採取適當行動以持續擴張，市場預期今年將降息，兩項因素帶動美股彈升，其中S&P 500指數再創歷史新高。

一波未平、一波又起，美國政府將中國五家以開發晶片和超級電腦為主的企業和機構列入黑名單，而後根據華盛頓郵報報導，三家大型中資銀行在對北韓違反制裁調查中，蔑視拒絕遵守傳票，根據美國司法部長或財政部長的要求，該命令首次觸發一項可能將中國最大銀行之一從美國金融體系中切斷的規定。

量縮等待新局

而在另外一方面，伊朗擊落美國一架無人偵察機，總統川普雖然取消空襲，卻也針對伊朗軍事電腦發動攻擊，緊張局勢刺激油價彈升，而被視為具有避險功能的黃金，價格也因美元走弱等利多刺激而上漲，不僅突破一四○○美元，且創下六年來新高。國際政經局勢仍舊錯綜複雜，股、匯、債市皆受到影響。

從目前國際主要股市來看，美國股市表現仍是最為強勢，僅費半指數距前波高點稍遠，德國股市在六月漲勢中創今年新高，然亞洲股市表現則相對偏弱，日、韓都還在年線之下的季線附近震盪，香港恆生與中國上證指數雖在年線之上，不過也尚未突破季線反壓，而台股站在年線之上，因除息蒸發而至季線下，相對強於周邊國家。

從技術面角度來看，加權指數本波反彈最高來到一一八四○點，彈升幅度約為前波下跌的三分之二，且接連站回年線與季線，不過成交量能屬相對偏低，顯示追價買盤對於未來展望仍抱持疑慮，在消息面尚未明朗之前，仍以區間震盪機率相對較高，預期成交量能放大方向，可望成為下波段趨勢之導引。

近月，另外一個指數壓抑指數持續彈升的因素，在於除權息旺季正式起跑，預計今年將會蒸發超過四○○點。權值股王台積電，以及台塑四寶之一的台塑化，已分別除息八元與四．八元，然而兩者目前皆仍處於貼息狀態，若未來無法帶來正向的示範效果，則接下來也可能會造成棄息賣壓加重。

趨勢性個股較具表現空間

在本波段的反彈走勢當中，科技類股攻勢集中於５Ｇ、ＰＣＢ、散熱、真無線藍牙耳機、ＩＰＣ與板卡等次產業，其中５Ｇ與真無線藍牙耳機為產業趨勢所在，具長線保護短線概念，散熱在手機、伺服器、５Ｇ等領域需求依舊強勁，而ＩＰＣ產業受到貿易戰衝擊相對較低，擁抱利基型市場也是營運相對穩健的重要因素。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2045期；訂閱先探投資週刊電子版

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