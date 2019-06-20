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Ｅ３電玩展掀起全球遊戲瘋

2019-06-20 13:36先探投資週刊

【文／吳禹潼】

時序即將進入暑假，手遊與端遊的旺季正式來臨，再加上電玩展加持，遊戲類股包括網龍、傳奇、鈊象的表現值得期待。

全球最大電玩盛會之一的二○一九Ｅ３電子娛樂展，六月十一～十三日在美國洛杉磯盛大展開，各大知名的遊戲大廠幾乎都共襄盛舉，並紛紛於展場中發表旗下最新電玩作品，更祭出提供玩家搶先試玩的服務，希望一舉成為參與民眾的目光焦點，同時也能激起全球玩家的遊戲瘋。

除了各遊戲商磨刀霍霍、搶先發布新款外，美國晶片大廠超微（ＡＭＤ）也是下猛藥，特別由ＡＭＤ總裁於電玩展所舉辦的「Next Horizon Gaming」直播活動中，公開發表ＡＭＤ最新一代的ＰＣ遊戲平台，該平台包括了全新的AMD Radeon RX 5700系列顯示卡以及ＡＭＤ第三代Ryzen桌上型處理器，確實能替全球遊戲玩家帶來更高效率以及更多功能的應用。

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ＡＭＤ推新顯卡

其中，AMD Radeon RX 5700 XT與RX 5700顯示卡是以全新AMD RDNA遊戲架構作為基礎，為最新３Ａ級遊戲以及電競遊戲大作提供更進步的視覺逼真度、更高速的效能以及更先進操作功能，讓玩家能夠擁有更快的畫面更新率，以享受更優質的遊戲體驗。此兩款顯示卡和第三代Ryzen桌上型處理器系列皆預定七月七日正式上市發行，屆時應會再次颳起電競換機旋風。

另外，Xbox於會中展示了將近六○款眾所期待的遊戲主機及電腦遊戲鉅作，並釋出明年的「Project Scarlett」新主機與最新Xbox遊戲《Halo Infinite》計畫，由此可以看出，整個電玩市場的火熱程度。若將鏡頭轉回到國內遊戲產業，也可以發現時序即將進入暑假的電玩旺季，近期盤面許多遊戲股表現確實十分突出，包括：宇峻、智冠、網龍、辣椒、傳奇、橘子、鈊象等皆值得留意。

以遊戲股來說，五月營收表現最為亮眼的就屬傳奇，受惠旗下手遊《風之國度》在國內市場人氣維持高檔，再加上海外包括東南亞、日本以及歐美版本市場反應皆十分良好，推動營收創下新高。而商用遊戲以及線上遊戲廠商鈊象五月營收也以三．九二億元寫下新高。法人表示，在商用遊戲機出貨暢旺，同時線上遊戲導入人工智慧技術，雙雙成功推升營收的情況下，鈊象第二季營收有望創下單季新高，ＥＰＳ上看五～六元，表現值得期待。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2044期；訂閱先探投資週刊電子版

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