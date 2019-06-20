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男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

這家公司資產令人垂涎

2019-06-20 13:29先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

川普關稅大刀擴大範圍後，加速台商轉移生產基地，回台後必須加購土地、商辦增產，國內家電業者手握雄厚資產，其中以三洋電的土地資產位列家電業之冠。

過去台商以中國為生產基地，美國為市場，但隨著五月貿易戰火再度增溫，已讓企業界開始思考全球供應鏈的布局。

政府鼓勵台商回台投資

在川普關稅大刀擴大之後，先前在中國設廠的台商，為避免受到關稅波及，紛紛加速轉移生產基地的動作，回流台灣設廠成為現在企業積極發展的方向，因此，台灣很多工業區土地成為炙手可熱的搶手貨，商辦需求也跟著提升，缺地帶動工業用地需求大增，市場上具土地資產題材的個股成為市場避風港，而台灣家電業，一向被視為傳統產業中低迷的族群，但這些業者在全台都擁有可觀的土地資產，開發市值不容小覷。

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根據信義全球資產統計顯示，截至今年五月，已有七筆純辦大型交易，總金額一三五．六億元，和一八年同期三七億元相比，大幅增加逾三倍，金額創五年來新高；另根據經濟部統計數據，截至目前為止，累計回台投資七三家，金額達三七五○億元，為了鼓勵台商積極回台投資，行政院院會日前通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，台商匯回資金第一年稅率八％、第二年十％，若於規定期限內完成實質投資，得申請退還五○％稅款，也就是稅率將再降至四％及五％，但匯回資金除經濟部核准用於興建或購置供自行生產或營業用建築物外，不得購置房地產，且必須存入金融機構專戶控管。

國內法人表示，台商為了要拿回四％的退稅，必須想辦法投入實質生產，若投入實質生產，則必須找廠房、土地。而近幾年土地資產的發展受到關注，可以觀察到，國內「家電五雄」大同、聲寶、三洋電、東元及禾聯碩，手上均握有可觀資產，五家業者對於土地的規劃，開發市值均超過百億元，再加上政府在農曆年前推出的節能補助，帶動業績成長，成為市場上熱議的話題。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2044期；訂閱先探投資週刊電子版

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