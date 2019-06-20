謝金河：貿易戰的不同命運

【文／謝金河】

一年一度的股東大會，通常都是投資人閱讀經營者最好的「Timing」，因為個人投資者平日一定見不到老闆，股東大會是一年一度的盛事，除非有特別重大事故，董事長都會親臨主持，此時也正是小股東仔細審視經營者對公司未來經營心態的最好時機。

台灣三○年大機遇

好公司的股東會開起來會像悅耳的篇章，但爛公司的股東會往往劍拔弩張，充滿火藥味，像是十七日的大同股東大會，董事長林郭文艷一手讓華映、綠能、尚志三家公司下市，市場派兵臨城下，公司經營團隊在主席台前圍起人牆，保護林郭文艷，一副帝國末日景象！這次市場派發動罷免三席獨董，支持票是四八．五八％，反對只有二三．七％，這代表公司派堅定的支持力量只有二三．七％，公司派明年若不努力，很可能丟掉江山。

謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

但次日晶華酒店的股東大會，外表斯文的潘思亮就透露了很多未來經營資訊。潘思亮說美中貿易戰造成供應鏈的調整，這一次最直接受惠的是越南，台灣排第二，也許台灣未來幾年ＧＤＰ可以增加一～二％的成長，也意味著有五～十％的商務觀光成長，這次貿易戰是三○年來的大事，上次美日貿易戰造成日本供應鏈分散，間接鞏固了亞洲四小龍地位，這次台灣政府若能抓住三十年來最大的契機，可以打出好牌，迎接海外資金回流，對台灣是一次大機會。

潘思亮在股東大會上的致詞十分有高度，回頭看晶華酒店的股價，今年配出十一．○七五元股息，我就知道公司企圖心不一樣了，去年配息六．九一元，今年多出了八成，這顯示晶華酒店經過調整後，經營信心大增，股價一定會不一樣，現在結果出來了，過去一向不太會漲的飯店股由晶華領軍，股價從一三○元大漲到一九一．五元，這樣的漲勢在飯店股是很不可思議的事。

潘思亮先生很認真在經營事業，像旗下天祥晶華飯店去年淨利六一八五．二萬元，餐飲的故宮晶華去年淨利二八○一．七萬，達美樂披薩去年賺五二三一萬元，海外控股的Silks Global大賺四．四一六億元，去年晶華ＥＰＳ十．八元，這是調整五年後，ＥＰＳ首度重返十元。

如果晶華酒店開了一個頭，那麼大家可以看到台商回流，台灣的內需消費會增加，若商務活動再活絡，飯店股會陸續出現類似晶華酒店這種增溫的景象，如果大家把飯店股線圖攤開出來看，萬企、華園、六福、第一店、晶華、遠雄來、高野都呈現多頭排列。

最近《先探週刊》報導華園及第一飯店，這兩家酒店在美國都有連鎖飯店群，華園的一○○％控股母公司Holiday Garden International去年淨利三．三億，如果回推獲利的價值，用本益比二○倍來回推，至少有六○億元價值，第一飯店則控有今日旅遊四八．二一％，在美國有好幾間生意興隆的飯店，萬企又控有第一店，這是萬華企業徐之豐家族經營的飯店，背後實力雄厚，但家族經營保守，現在的股價絕對遠低於合理的價值，如果市場弄明白萬企、第一店、華園背後的實力，股價還有很大發揮的空間。

潘思亮在股東大會上透露美中貿易戰台灣的機會，也可以看出整個產業未來變化的端倪，這個情況就跟上周張安平親自主持台泥股東大會，他冒雨與花蓮和平礦區民眾溝通，他告訴民眾，未來現代化的焚化爐是一個生態園區，不會造成污染，他對台泥的未來水泥業發展、和平電廠及焚化爐業務都有全盤想法，台泥在開完股東會後，顯然得到投資人高度認同，股價也寫下四五．三元新高。

相對於張安平對台泥未來充滿信心，華碩董事長施崇棠則為去年華碩ＥＰＳ跌到五．七元道歉，他表示再造深化是回歸正軌唯一的路，今年華碩會努力縮小手機事業損失規模，在ＰＣ及板卡事業將力穩於產業成長率，同時在電競事業拚雙位數成長，施崇棠直言美中貿易戰詭譎難測，市場競爭更加激烈。

華碩與晶華成為對照組

如果對比華碩和晶華，你可以看出一個代表看不到未來的悲觀，一個對未來充滿希望，當然股價的表現也會完全不一樣，華碩自從與和碩切割代工業務，專心品牌發展，多年來ＥＰＳ一直都保持在二○元以上，最高直逼三○元，但去年攤提ZenFone的損失，稅後淨利從一五五．四五億元降為四二．三五億元，今年第一季營業利益率跟去年同期比少了近六成，這也讓股價頻創新低，從三八二元跌到九五．五元，華碩從高檔跌下來，晶華從低檔漲了上去，兩家公司現在旗鼓相當，悲觀、樂觀之間，股價隱約已透露了端倪。

今年世事如棋，國際情勢詭譎多變，像是香港反送中，連續兩次出現上百萬港人上街頭抗爭的場景，台灣人很難以想像，香港人一直以來自掃門前雪，世故、不喜歡談論政治，但是這次從基本法二三條衍生出來的送中條例，香港人自覺人身安全受到很大的影響，港人對「一國兩制五○年不變」產生很大的覺醒，大家扶老攜幼走上街頭。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2044期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2044期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：黃金 牛市呼聲再起



◎封面故事：光學股 科技股反彈的強心針



◎特別企劃：法人作帳瞄準越概股



◎焦點議題：台塑四寶填息行情須加把勁



【最新活動看板】

◎先探講堂「醫材產業投資基礎班」招生中！