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男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

川習熱線 台股燒

2019-06-20 13:19先探投資週刊

【文／馮欣仁】

G20會議在即，市場悲觀之際，川習一通熱線，吸引熱錢回籠台股，了許久的台股再度被燒旺，跌深的電子股有機會持續醞釀反彈，而政府端出台商回台投資的優惠方案已見成效，多路資金匯聚力拱台股行情不寂寞。

低迷的全球股市，就在大家都不期待美中兩國在Ｇ20會有任何正向發展之際，川普、習近平一通電話熱線，短線立馬翻轉了國際熱錢的投資信心，能否持續？幾個觀察點是，一至少在Ｇ20以前，國際股市可望活絡，二是短線熱錢回籠，有望讓之前跌深的電子股持續進行反彈，包括半導體、砷化鎵、ＩＣ設計、光學股等，短線報復性反彈或可期待，而在這波貿易戰下，走勢本就相對高姿態的５Ｇ族群，更可望持續是信心指標。

此外，近來國際半導體大廠陸續下修財測，但隨著美中貿易戰可望和緩，將有利於國內半導體大廠如台積電、世界先進下半年營運回溫，另外，下周一（二四）日為台積電除息日，屆時是否有除息行情也引發市場高度關注。再者，月底為法人季底作帳，先前在五月大幅調節的ＰＣＢ與散熱族群，相關個股如欣興、南電、高技、楠梓電、台燿、聯茂、台光電、雙鴻、超眾、泰碩、奇鋐等，近期也出現買盤回補動作，是否也意味著貿易戰逐步淡化，法人趁機逢低卡位。

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質優科技股　跌深反彈

不僅台股資金回籠，台股政策作多，也讓常年流出台股的資金鮭魚返鄉，台商將海外資金匯回國內不停歇，這些資金將尋求每年穩定配息的投資標得，高殖利率股將在未來一段時間持續受惠，這仍是長期趨勢。數據會說話，根據經濟部統計，今年第一季製造業固定資產投資（不包含土地投資）金額達三二六二億元，年增幅高達二九．八％，創二○一一年第一季以來最高，也是繼金融海嘯復甦後的最大增幅。

為了協助台商返台投資，行政院於今年元月實施「歡迎台商回台投資行動方案」，至五月底止，經濟部已通過六一家，累積投資逾三一○○億台幣，補助銀行委辦手續費額度不到半年便已用罄。因反應熱烈，行政院預計在七月推出台商回台投資方案二．○版，並擴大納入根留台灣的企業。

日前興富發建設董事長鄭志隆更在股東會表示，看好台商回流商辦市場，尤其有捷運連結的新北、桃園工業區商辦市場，五年內將在全台推出三○棟商辦大樓。在工業區土地與商辦交易熱絡之下，帶動國內具備資產題材的企業如士電、東元、三洋電、台肥、裕隆、聲寶、第一店、南港、泰豐等股價，在這波大盤回檔之下，呈現相對抗跌。

從事橡膠起家的厚生，近年來積極跨足營建與倉儲租賃。二○○七年厚生在新板特區推出豪宅建案─「世界花園橋峰」引起市場廣大迴響，同時也打響厚生在營建業的名聲。接下來，陸續又在新板特區推出「謙岳」、新店「富裔河」等建案。

佳世達爭取台商回流商機

另外，備受市場高度關注的是與大陸工程合作開發位於信義區每坪挑戰二○○萬元的「琢白」，該建案於去年十一月取得使用執照，今年首季開始銷售，若完銷厚生可分得四○億元。至於在建工程方面，包括台中市西屯區的「璨格」與美國舊金山市場街的「950 Market Street」，二個建案分別於今年第三季與明年底前完工，可望挹注可觀的獲利。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2044期；訂閱先探投資週刊電子版

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