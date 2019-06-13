原油股遭空襲 俄股逆勢創高

【文／魏聖峰】

貿易戰轉趨惡化，歐洲經濟受創不輕，德法兩國都有調降今年ＧＤＰ成長的壓力。這波油價下跌，俄羅斯股市卻逆勢走高，是個異數。

去年下半年在聯準會的升息氛圍下，雖然美國經濟一枝獨秀，歐洲、中國和新興市場都明顯放緩。五月六日美中貿易協商突然宣告破裂，美國對中國進口商品二○○○億美元調高關稅到二五％，重創全球股市表現。國際油價也在這波市場震盪中的波段跌幅一度超過兩成，並落入空頭市場。

這波國際油價從四月二十二日高點到六月初的波段低點，西德州原油最多下跌二四％，跌到五○．六美元後才止跌。布蘭特原油同期間最大跌幅也有二一．三六％，跌到五九．四五美元後才止穩。短線國際油價雖然在美股和國際股市強彈後收復部分跌幅，能否就此轉折向上的疑慮仍多。從原油期貨的多空部位顯示，這波油價下跌過程中，以市場多單減少的部位大於空單增加部位。由於空單增加的部位沒有像去年第四季那波跌勢來得多，以至於未來油價的反彈行情中也將少了空單回補的部分，未來的反彈格局可能就不會很強。

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調降全球ＧＤＰ預測

國際油價的下跌反映金融市場對未來全球經濟成長的疑慮，ＯＥＣＤ把今年全球ＧＤＰ成長下修到三．二％。原油空單沒有向下狙擊油價有可能是擔心波斯灣的美軍和伊朗軍對峙，空單反而會遭軋空。若美伊在波斯灣打起來，最嚴重的情況是伊朗革命自衛隊封鎖荷姆茲海峽，造成沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國的原油無法運出來，恐會刺激國際油價大漲。如此，全球經濟恐怕會受到更大的傷害。

去年第四季國際油價因為全球股市大跌並落入空頭市場後，ＯＰＥＣ產油國和全球最大產油國的俄羅斯達成減產協議，並從今年初起實施減產，終於拉抬當時已大跌的油價。這波油價下跌後，市場傳言沙國政府和其他ＯＰＥＣ產油國以及俄羅斯有可能延長減產協議，也讓國際油價發揮止跌效果。當時的減產協議是追溯到去年十月到今年三月底為期六個月，ＯＰＥＣ和其他產油國每日減產一二○萬桶。當時的減產效應的確達到不錯的效果，卻在美中貿易協商惡化、全球經濟成長前景進一步低迷下，又讓國際油價下跌，恐怕會讓產油國再度祭出減產協議，並維持到年底，挽救油價的頹勢。

本月九日剛結束的G20財長會議中，各國財長坦承美中貿易戰轉趨惡化後，各國經濟都將受到程度不一的影響，是各國政府必須面臨到的問題。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）指出，從去年開始的貿易戰除了波及美中兩個全球最大經濟體外，歐洲的經濟持續惡化，法國和德國的經濟都受到衝擊。他說，因為美中貿易緊張，它們原有的經濟成長數據，現在已經不可復得。貿易戰意味全球的危機，尤其是對歐洲而言。

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