除息行情 哪些族群最具漲相？

【文／方亞申】

隨著股東會陸續召開後，接下來就是年度除息大戲登場，正值全球股市在美中貿易戰陰影中大幅震盪，哪些個股有除息行情可期？

六月份一向是股東會旺季，大部分公司將召開，一般也會報告去年獲利及今年展望。尤其是正當美中貿易戰絲毫無停止跡象，全球股市大幅震盪，短線雖反彈，但是在摸不清投資方向中，操作難度高。

六月降息風潮再起

中國及美國是台灣兩大貿易夥伴，兩位大哥開打，台灣難以置身事外，受美中貿易戰影響，國際組織也下修對今年世界貿易量以及經濟成長的預測，例如國際貨幣基金四月將貿易總量成長率下修至三．四％，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）五月也下修至二．一％，世界銀行最近將今年全球經濟成長預測下修為二．六％，全球貿易量成長都在下滑。而經濟部公布的外銷訂單仍持續衰退，五月出口二七七．二億美元、年減四．八％，連七個月負成長，表現較預期差，累計今年前五月的出口值為年減四．二％；進口值年減一．二％。其中，前五月出口值以電子零組件較去年同期減少二二．八億美元、年減五．二％為衰退主因，關鍵就在全球智慧手機市場日趨飽和，蘋果新機銷量較往年下滑，間接減少廠商拉貨力道。統計處長蔡美娜預估，六月出口也將連八黑，年減二至四．五％，第四季才能穩定轉正。台灣也明顯陷入美中貿易戰後座力中。

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而美中貿易戰變數不斷出現，以中方前後任央行行長言論，似乎不在意匯率貶值以及拿限制稀土出口作文章；美國總統川普十日表示，若美國與中國未能在月底的G20峰會上達成貿易協議，將在會後對三千億美元的中國輸美產品加徵關稅。他還說，若中國國家主席習近平不出席G20峰會，關稅計畫將立即實施。另一方面，美國白宮管理預算局正請求美國國會，延後實施美國對華為設下的限制，主因是會對使用華為科技的美國公司造成負擔。美中角力戰持續進行，一直要到G20會議後才知曉。

不過這場貿易戰，已讓全球經濟前景充滿變數，為防經濟進一步惡化，五月起紐、澳率先做出近三年來首度降息；印度接著決定今年第三度降息，歐洲央行上周也宣布現行利率至少維持到明年年中，且九月起對商業銀行實施第三次定向長期再融資操作。在大陸類似的定向降準，寬鬆力度也在加大中。美國聯準會則姿態放軟，市場預估今年降息幅度至少二碼以上。這也意味著市場資金將轉為更寬鬆，對風險性資產較為有利，其中資金對美股及美債特別青睞，因為這幾年來美國經濟成長強勁，且能影響全世界金融資產最有力人士就是美國總統，而美股通常扮演領漲及最後下跌角色，所以進入六月降息風潮再起，資金又簇擁美股強勁反彈，道瓊、標普及Nasdaq全面收復季線，最弱勢的費半指數也接近季線，總市值破兆美元第一名的微軟股價再創歷史新高，第二名亞馬遜拜巴菲特加持之賜，總市值也回到九千一百億美元，在暴風圈範圍內的蘋果總市值也超過八千五百億美元。其他包括麥當勞、星巴克、可口口樂、Visa、愛迪達以及零售、成衣業姿態都很高。

反彈行情以跌深電子股為主

至於中國先前撤退的北上資金再度歸隊，在端午節前就開始買超，深滬股市雖一度創波段低點，但接下來節後馬上反彈，以新加玻A50（主要是大型傳產及金融股）指數已突破季線，傳產及金融是主軸，股王茅台及中國平安保險股價都領先來到季線上下，中國跌深股還是以科技股為主。

現階段全球股市正進行五月份大跌後的反彈，包括德、法以及菲、印度、澳洲（今年都有過降息）等股市都重新站回季線之上。只有中國、香港、韓國、台灣、印尼、新加玻等還在季線之下，很明顯較為弱勢的大多與美中貿易戰有關。

台股總體經濟數據不佳，這次在年線一○四○○點上下震盪後，在金融股及電子股反彈下，逐步接近季線，主要是五月份外資大賣一四七七億元，並匯出超過二○億美元資金（約賣超金額一半），大賣超告一段落後，外資翻手買進及政策護盤，六月就開始反彈，在G20前較不容易再大跌，低檔年線將具一定支撐。而觀察台灣五○指數，也是領先來到季線附近，大型股回穩，中小型股得以反彈。

反彈行情當然以跌深電子股為主，包括五月以前的強勢族群ＰＣＢ的欣興、南電、聯茂、台燿、台光電；散熱族群的泰碩、超眾、雙鴻。其次ＩＣ設計的聯發科、瑞昱、神盾、祥碩、晶心科、矽創、世芯ＫＹ、信驊以及ＰＡ的穩懋、全新、宏捷科等。不過反彈行情總是操作難度較高，往往試盤買進一些獲利，但再進一步加碼就容易套牢。由於接下來就是除息行情，因此搶反彈前須先考慮要不要參加除息。

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