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美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15先探投資週刊

【文／謝金河】

美國總統川普在五月十日宣布對中國二○○○億美元商品開徵二五％關稅，美中貿易戰火全面升高，也造成全球股市新一波的下跌，道瓊指數一度跌破年線，從二六六九五．九六急殺到二四六八○．五七，Nasdaq指數也從八一七六．○八殺到七二九二．二二，美國各大指數都跌破年線，但是在聯準會預告可能有降息行動的召喚下，美股又展開一波反彈，而道瓊指數又站在二六○○○點以上，美股各大指數又站在年線上。

美國總統川普在五月十日宣布對中國二○○○億美元商品開徵二五％關稅，美中貿易戰火全面升高，也造成全球股市新一波的下跌，道瓊指數一度跌破年線，從二六六九五．九六急殺到二四六八○．五七，Nasdaq指數也從八一七六．○八殺到七二九二．二二，美國各大指數都跌破年線，但是在聯準會預告可能有降息行動的召喚下，美股又展開一波反彈，而道瓊指數又站在二六○○○點以上，美股各大指數又站在年線上。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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美國內需股走勢強勁

道瓊指數重返二六○○○點，其實最關鍵的是美國內需股，這一波在制裁華為的行動中，大型科技股如 Avago、Intel、ADI、Xilinx、Qualcomm、Lumentum等都出現大幅下跌的走勢，但是代表美國內需的相關個股，走勢都很強勁，例如麥當勞股價衝上二○五．四八美元，市值來到一五六八億美元，可口可樂也寫下五一．三三美元的收盤紀錄，Nike股價一度漲到九○美元，Disney寫下一三九．九二美元新高，大型科技股中，微軟股價最高來到一三四．二四美元，市值又衝破一兆美元，穩穩獨居市值冠軍寶座，更難能可貴的是Walmart股價最高漲到一○八．九七美元，市值突破三一○○億美元，還有信用卡的Visa衝到一七○．一八美元，市值跑到三七二一．九三億美元，超越嬌生與Exxon石油，這些都是具有美國特色的強大內需股，這樣的上漲格局，跟過去幾年完全由FAAMG五大科技股主導的漲勢完全不一樣。

美國對中國加徵高關稅後，貿易障礙加高，這會影響各國的出口，大家會更加大力發展內需，像中國股市受到華為供應鏈及美國制裁的影響，像海康威視從四四．五九跌到二三．五人民幣，大華股份、歌爾聲學、藍思科技等科技股都受到影響，但是像白酒股茅台仍站在九○○人民幣以上，生產醬油的海天味業股價創了一○五．五人民幣新高，完全不受貿易戰影響。

因此尋找有特色的內需股可能是一個線索，台股在這個線索之下，也將出現巨大的變化，美中貿易戰影響台灣最大的是台商回流，最近經濟部不停地公告台商回流金額及家數，迄今為止，台商回流六十九家，金額已達三六九○億，最後向經濟部登記的回流台商看起來是最新回流，而不願公布名單的大咖是位在楠梓加工出口區的日月光，日月光已是高雄加工出口區的大戶，單是一年營業額就高達三七一○億元，韓市長要幫高雄拚經濟，其實單是一家日月光在高雄就僱用二萬五千人，一年淨利超過三二○億，這比賣農產品威力大太多了。

台商回流將逐漸改變過去台股生態，大家如果把台股分成幾個階段，一是一九九○年台灣錢淹腳目的時代，那個時候有六檔個股股價逾千元，最高的是國泰人壽達一九七五元，三商銀都超過一○○○元，中華開發到一○七五元，台北企銀到一一八八元，那個時候台股只有一檔中紡股價不到五○元，大家都是高價股，台灣錢多，追逐有限籌碼，到了台股從一二六八二崩下來之後，像榮安邱把眾多資金轉戰香港，也從匯豐控股買起。

深耕越南的企業有福了

一九九○年代後，台灣錢出走，產業積極外移，台股從一二六八二摔到二四八五，產業外移以郭董最具代表性，九○年代電子業在台灣蓬勃，成了中流砥柱，台灣從ＰＣ起家，從主機板到筆電，這是ＰＣ的時代，代表作是華碩八九○元，廣達八五○元，英業達四二八元，在二○○○年前後，鴻海也一度漲到三七五元，但是ＰＣ大廠後來把生產基地移轉到中國，也栽培了聯想壯大，從此電子五哥逐漸殞落。

到了二○○○年後，台灣ＩＣ設計業崛起，大家看到威盛最高漲到六二九元，聯發科接棒演出，一度漲到七八三元，台積電則穩穩向前行，市值遙遙領先，台灣從ＰＣ走向半導體時代。

過去這二○多年，台灣人流、物流、金流出走到中國大陸，造成內需消費式微，工廠外移，也造成廠房乏人問津，年輕人長期陷入低薪窘境，股票市場也分成兩個族群，一個是可以把工廠遷離台灣的「空中飛鳥」，一個是「根留台灣」的「植物人」，股票市場資金七、八成集中在電子股，傳統產業、內需及資產股股價成交量低迷，本益比相對偏低，這次美中貿易戰，川普揮出大刀，會砍斷中國的產業鏈，造成生產基地外移，這當中越南會變成最大贏家，這些年在越南深耕的企業，例如廣隆、豐祥ＫＹ、凱撒衛、豐泰、南寶都成了贏家。

從股價來看，廣隆連續三年ＥＰＳ超過十一元，今年配息十元，股價仍在一六○元以上，這次豐祥從七二．三元漲到一六二．五元，也讓大家刮目相看，豐泰最高一度漲到二六四．五元，南寶這次一直守在一六○元以上，可以看出深耕越南的企業得到正面回報，當眾多企業這時才準備將生產基地移向越南，這些深耕越南的企業已成贏家。

美食企業大翻身

台商回流也壯大了台灣式微蕭條很久的內需消費力道，今年一些經營有道的美食企業，股價開始大翻身，最具代表性的是泰國平價美食的瓦城，這一波大盤回檔近千點，但瓦城股價創了二八三．五元新高，今年配了十三．六元現金，殖利率仍接近五％，瓦城上櫃以來，ＥＰＳ長年都維持在十元以上，而且每年業績都成長，去年ＥＰＳ已達十五．一七元，今年ＥＰＳ從十五元起跳，會落在什麼位置？也許是十七～十八元之間，這對股價會帶來相當大的支撐力。

另外，餐飲收入占一半以上的晶華酒店，去年ＥＰＳ十．八元，今年配息十一．○七元，這去七年最高，潘思亮領軍的晶華酒店這些年經營績效卓著，花蓮的天祥晶華去年獲利六一八五萬，故宮晶華的餐飲去年淨利二八○○萬，達美樂披薩去年淨利五二三一萬，海外投資的Silks Global去年淨利達四．四一億，可以看出潘思亮的力道，晶華漸入佳境。

在高雄的漢來美食，今年配七元現金，資本額只有三．七四億的漢來美食，去年ＥＰＳ六．二七元，今年首季ＥＰＳ二．六二元，今年ＥＰＳ若能挑戰八至十元，對股價也會帶來很大的助力。

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