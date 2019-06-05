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大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 12:38先探投資週刊

【文／方亞申】

美中貿易戰延續到六月，雙方持續放話不妥協，市場充滿不確定性；所幸台商資金回流，稍微抵銷外資賣超匯出壓力，基本上選股以內需及高殖利率者為主，諸如食品、營建、資產、餐飲，尤其擁有不錯殖利率者；電子股五月營收可能因為華為急拉貨部分將有不錯表現，但以跌深反彈為主。

美國全面追殺華為效應尚未停止，繼安謀、谷歌、英特爾、賽靈思…等大咖停止與華為進一步商業活動後，全球最大晶片設計工具（ＥＤＡ）供應商新思科技（Synopsys）已停止提供華為軟體更新，以美國加州為總部的新思科技已告訴員工，中止對華為的軟體更新，與華為之間的智慧財產權交易也暫緩。新思的這項動作將傷害到華為子公司海思半導體（HiSilicon）；海思目前是中國最大的晶片開發商。能夠提供華為在發展高階晶片上需求的廠商，除了新思，就是另一家美國晶片設計工具供應商益華（Cadence）。雖益華尚未表態，但作為美國公司，若未經過華府許可繼續供應華為，將也可能面臨嚴重懲罰。

沒有安謀（ARM）授權以及新思等的ＥＤＡ，中國更精密的晶片幾乎是無法發展，制裁階層已拉到最高級別。

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貿易戰風暴擴大無止息跡象

歐美大廠幾乎將華為進一步科技發展都予以扣上緊箍咒，也傳出華為新機P30市場大降價五折以上仍乏人問津，市況幾乎降到冰點。而接下來對安全監控的海康威視、無人機的大疆等是否也將祭出更嚴厲制裁措施，大家都在看。本周甚至連在制裁風暴圈之外的小米股價也創掛牌以來新低，未來美商是否持續出現禁止與中國大廠科技往來，仍待觀察。

中國也不甘示弱，推出科技白皮書，中國商務部五月三十一日宣布，中國政府決定建立「不可靠實體清單」制度，對中國企業或相關產業造成實質損害，或對中國國家安全構成威脅的外國公司或個人都將被列入這一清單。恰巧最近美國聯邦快遞（FedEx）屢屢「送錯」華為包裹，中方發起立案調查，被視為中方強力反制美國開出的第一槍；而率先響應美政府的英特爾、高通等等似乎將跑不掉。

對此，中國也宣布六月一日起對美國輸往中國六百億美元產品課徵二五％關稅。中國大聲說不怯戰、不畏戰，問題中國能對美國課徵關稅產品幾乎都已課徵，大致上就剩蘋果銷售是否有行政命令打擊；另外，大陸五月官方製造業ＰＭＩ為四九．四，低於預期的四九．九，較前值的五○．一回落。整個五月人民幣因中美對抗升溫而大貶，引發外界又掀起一波匯率是否破七的討論。對此，中國人民銀行前行長周小川指出，市場死守七的整數底線有點反應過度，人民幣歷經過許多整數關，實際上並無太大影響，也就是說，中國也不排除使用貶值這招。

而美國十七日還要舉行三千億美元中國輸美產品公聽會，後面還有招。看來市場寄望六月份美中貿易戰要有轉折似乎不容易。除非關稅人川普急轉彎。

油價重挫對風險性資產保守

另一方面，川普進一步擴大關稅戰場，對墨西哥祭出的懲罰加徵五％關稅，對印度則是終止優惠關稅，美方似乎動不動就對其他國家祭出關稅手段，導致上周美股持續下跌，周線持續第六周下跌連六黑；而前五月費半跌最深達十六．七％、Nasdaq下跌七．九％，道瓊及標普都有接近七％跌幅。

川普連串動作刺激資金棄股轉債，有效率地轉進保守的美債，美國公債殖利率曲線倒掛，即短債殖利率高過長債殖利率的情況加劇，而投資人將此視為美國經濟在一、二年內衰退的前兆。美國十年期公債殖利率急跌到二．一二八％，是一七年九月來最低點。

投資人擔心貿易戰戰場擴大，將使得美國經濟陷入衰退深淵，以至於股市持續拋售下跌，也刺激黃金上漲。可以預期未來重量級科技股調降今年財測將是免不了，市場預估從第二季到第四季業績及獲利都將衰退。如今美股四大指數都跌破年線，除非能盡快拉升收復年線，否則只能等自然落底了。

倒是中國深滬股市最近表現未如美股弱勢，政策護盤持續進行，但內部中小型銀行陸續傳出有問題甚至被接管，中國內外壓力也不輕，所以股市最好也只是整理。沒有政策護盤的香港恆生及國企指數，持續創波段低點，兩者五月下跌十％及十二．一％，何時止跌也是很重要。

最需注意的是國際油價持續重挫，已跌破五五美元關卡至五三美元上下，單單五月就下跌十六％，累計從今年高點六六美元以下跌達十九．七％。記得去年底最後就是美股及油價一起補跌，表示市場對風險性資產抽手，也就是較保守。

台股五月三十一日外資好不容易轉賣為買，累計五月份賣超台股一四四九．五一億元上市公司股票，加計本周今年累計買超不到二百億元。資金匯出也導致五月台幣貶值七．○七角，或二．二九％，而今年累計貶值二．六一％，大幅低於韓元貶值超過六％，或許因為台商回流抵銷外資匯出。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2042期；訂閱先探投資週刊電子版

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