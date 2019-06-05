親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36先探投資週刊

【文／謝金河】

郭董預告有比金融海嘯更大的海嘯會在後面襲來，大家聽到金融海嘯已經夠驚悚了，現在從郭董口中說比金融海嘯更大的海嘯會直撲而來，這回大家更恐懼了。

這話如果從一般分析師口中說出，也許大家不會覺得有什麼大不了，但是郭董親口說出，大家一定會覺得他似乎看到什麼？這當中有幾個解讀的方向，一是郭董會這樣說，一定是郭董看到什麼，也許鴻海、工業富聯的訂單突然不見了，郭董預告美中貿易戰纏鬥下去，可能預見危機在後頭，尤其鴻海是華為、Apple的代工大戶，看起來這兩家智慧手機廠狀況不太妙。

另一個角度也可能是選舉語言，郭董代表藍營候選人，保持一貫唱衰台灣的論調，因此，他預告大危機當前，小英總統應該坐鎮總統府，召開經濟彙報，但從這個角度看，郭董這話也是有語病的，因為鴻海、電子五哥的危機更急迫，郭董要小英坐鎮總統府，不也代表股東也希望郭董能回去坐鎮鴻海總部，因應這個前所未見的變局。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
分享

將爆發無預警危機？

三是市場經過郭董類似末日博士的恐嚇預言，台股的投資會更保守，不願冒險的人可能會提前退場，台股成交量會縮，融資餘額會降，股市的波幅會變小，這時候的選股要更強調基本面。

我對郭董「比金融海嘯更大的海嘯」的說法，不完全認同，金融海嘯是金融市場的崩潰，通常都是無預警發生的大危機，美中貿易戰從二○一八年三月開打迄今，已進行十五個月之久，這當中美國與中國雙方打打停停，已經持續十五個月，未來雙方交手，也有可能三年、五年，甚至更久，既然這是個長期國力競賽，不會五時三刻就塵埃落定，不必太過驚恐，未來全世界置身在美中冷戰下勢必是一個新常態，既然是新常態，股市可能慢慢往下修正，看起來不會像二○○八年那樣，股價瞬間暴跌，這是大家要有的認知。

從郭董的談話也可以理出一個頭緒，一是郭董的危機感受這麼強烈，一定他看到鴻海的危機，這麼來看，鴻海兵團旗下個股股票可能要迴避，前不久，郭董宣布參選總統，從一二二．五元跌到六七元的鴻海又漲到九七．二元，現在又跌回七○．一元，又接近著一波低點，郭董的夏普在日本從四二○五跌到九六○日圓，鴻騰在香港面臨三港元保衛戰，從二七．七港元跌下來的富智康又回到一港元以下，現在看起來郭董的旗下公司股價表現都不理想，也許這是郭董看到大家沒有看到的，急於想選總統、改變航道的一個背後思維。

這麼一來，選股要先避開生產基地在中國、產品輸美，最具代表性的是電子五哥，像代工的和碩從一○○元殺到四六．七五元，股價一度隨鴻海反彈，現在又回到低點，這可以看出美中貿易戰衝擊電子五哥最為巨大，外資報導華為二○一九年手機出貨會從二．七億支下滑到一．八到二億支，影響最大的會是華為供應鏈，而且除了華為外，中國很多相關供應鏈也會受到影響。

從美中貿易戰開打迄今，我們來檢視一下在香港上市當紅的公司，像是小米的十七港元掛牌，股價一度衝到二二．二港元，現在跌到八．九一港元，一個慘字形容！號稱是獨角獸推手的華興資本，上市後股價從三一．八殺到十三．七港元；線上壽險的眾安在線從九七．八跌到二一．一五港元，股價每天都創新低；郭董旗下的鴻騰從七．三八跌到二．九九港元，騰訊集團下的閱文集團從一一○港元跌到二九．六五港元。

中國忽視了原創價值

這次封殺華為，很多供應鏈股價都慘跌，像舜宇光學又從一七四．六殺到六六．六港元，瑞聲科技最高一八五港元，現在只剩四一．二五港元，在美國掛牌的中資知名企業，首度出現虧損的百度（BIDU）最慘，在一年之內，股價已從二八四．二二美元狠狠殺到一○六．八美元，京東、攜程網股價表現都不理想，尤其是聲明回香港第二上市的阿里巴巴最近在美國也從一九五．七二跌到一四七．九五美元；一度盛況空前的電動車蔚來（NIO）赴美掛牌，被認為中國電動車產業的希望，但上市後，股價從十．六四美元一路殺到二．七四美元，股價剩下零頭！最近赴美掛牌的瑞幸咖啡也開高走低。

這可以看出中國忽視原創價值，百度獨享中國搜尋引擎業務，中國把Google排除在外，百度獨享中國市場，現在看起來疲態已現。蔚來汽車盡學Tesla，但也只是曇花一現。瑞幸挑戰Starbucks，最後看起來只是一直燒錢，假如美中貿易戰是一場持久戰，那麼郭董所說的金融海嘯不會發生，因為時間會慢慢調整，美國也可能以降息方式拉抬經濟，但是全球經濟降溫可能難倖免。

今年五月全球股市都是跌勢，我們先把美中兩地股市掃瞄一遍，美國道瓊指數五月下跌六．六九％，Nasdaq跌七．九三％，費城半導體最慘，下跌十六．七一％。中國股市最慘的是香港下跌九．四二％，國企跌十．○一％，滬深三○○跌七．二四％，上海Ａ股跌五．八三％，深圳Ａ股跌六．四％，台股加權指數跌四．二八％，櫃買跌六．九四％，如果拿來跟美中市場來比，台股跌幅算是比較小的。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2042期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2042期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：下一站，東奧...鞋業笑迎明天

◎特別企劃：站上年線或為攻擊發起訊號

◎國際趨勢：聯準會頂得住...不降息嗎？

【最新活動看板】

◎先探講堂「醫材產業投資基礎班」招生中！

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

營建營造類股逆勢飆漲

2019-06-05 13:04

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 12:38

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:32

中國半導體業「安全可控」？ 「備胎」概念股搶眼

2019-05-30 13:42

華為急單湧現 ＣＯＦ大缺貨

2019-05-30 13:40

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

6月台股誰當家 台股政策護盤不遺餘力

2019-05-30 13:22

ＰＣＢ產業開闢５Ｇ新藍海

2019-05-23 13:35

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:34

台股年線保衛戰

2019-05-23 13:33

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

跟著川普發越南財 中資企業大力投資越南

2019-05-23 13:28

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

外資最新交易策略大公開

2019-05-16 13:11

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

台灣價值股大探索

2019-05-16 13:07

上海國際車展亮點 就在這裡

2019-05-09 13:24

貿易戰「卡關」 港股偏強

2019-05-09 13:21

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

美股下一步…續漲或修正？

2019-05-02 12:54

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

興櫃下一個淘金地

2019-05-02 12:47

征服震盪行情

2019-05-02 11:57

ＩＣ設計超級法說會密集登場

2019-05-02 11:55

文創指標股展現軟實力

2019-04-25 13:24

任天堂Switch登陸 開了綠燈

2019-04-25 13:20

11000點行情會不會轉彎

2019-04-25 13:18

謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻

2019-04-25 13:15

高通蘋果和解 贏家大揭秘

2019-04-25 13:13

八吋晶圓春燕飛來了

2019-04-18 13:55

鴻家軍強棒 今年看它們了！

2019-04-18 13:53

多頭股最強組合

2019-04-18 13:49

黃啟乙：興櫃出英雄！

2019-04-18 13:47

Mini LED大反擊

2019-04-18 13:44
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

實質獲利的稀土概念股信昌電

2019-05-30 12:56

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:24

中國無人商店未盛先衰 快速泡沫化

2019-05-30 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top