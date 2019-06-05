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大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:32先探投資週刊

【文／林麗雪】

美中貿易戰打得火熱，但兩大國得以無後顧之憂卯足全力打貿易戰，靠的就是強勁的內需支撐經濟，能搶下兩大國內需商機的國內業者，營運自然也能逆轉勝。

美國引爆的國際貿易戰不停歇，直接衝擊全球經貿往來，美國封殺華為，更打亂了全球科技的產業鏈，科技股投資蒙塵，貿易戰的發展不可測也無從預測的情況下，勢必衝擊全球經濟情勢，但沒有一個國家可以放任經濟下滑，大國如美國及中國亦然，而要讓國家經濟實力強韌到足以對抗貿易戰，內需勢必會是兩大國接下來將致力拉動的。

也因此，在全球貿易戰的威脅下，全球機構法人除了將手中的大部位資金進行避險外，另方面，就是將下半年的投資方向全面轉向相對偏安的內需產業。

根據匯豐私人銀行的估算，一旦美國針對其餘總值三二五○億美元的中國進口商品徵收二五％的關稅，在不考慮中國加推刺激經濟政策沖銷影響下，一旦實施，今年中國的ＧＤＰ成長可能因此縮減一．二％，而美國ＧＤＰ成長也會降低約○．三％。

油價大跌 美中ＧＤＰ都受惠

為了管控貿易緊張情勢帶來的投資風險，匯豐私人銀行不諱言，該集團已大幅度的降低科技產業的持股比重，並將下半年投資聚焦在能受惠美國及亞洲當地消費成長的產業。

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這個投資思維，其實其來有自。匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，美國最近調高對中關稅，可能促使中方加推刺激經濟政策應對，此外，匯豐更預估，今年內中國可望取代美國成為全球最大零售市場，將帶動亞洲的內需需求。

此外，為了應對貿易緊張局勢對經濟成長率影響，中國在三月份已宣布大幅減稅，同步削減增值稅及社保費用，總共將減免約二兆人民幣稅款，相當於今年ＧＤＰ的二％，中國拉動內部經濟的動作已陸續出台。

而對美國來說，貿易戰對其經濟成長率的衝擊相對為小，但自貿易戰以來，油價的大跌，也已為美國後續的經濟成長率下滑提供了支撐。根據美銀美林的研究顯示，以原油價格下跌三成後的第一年計算，包括中國及美國的經濟成長率都將因此增加近○．五個百分點，幾可沖銷貿易戰對經濟帶來的衝擊。

從去年十月美中貿易戰開打以來，國際原油價格自高檔回跌，其中，布蘭特原油價格從每桶八六．二九美元跌至目前六○．九八美元，波段跌福達二九．三三％；西德州原油則從七六．四一美元的高點下跌至今的五二．七一美元，波段跌幅則已達三成。

廣域國家如美國，非常依賴汽車作為交通工具，石油不僅對美國人而言已是生活必須品，美國更是用油大國，說美國製造業的根基，就是建立在汽車工業和燃料消耗上，恐怕一點不為過。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2042期；訂閱先探投資週刊電子版

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