中國半導體業「安全可控」？ 「備胎」概念股搶眼

【文／鄭志全】

華為啟動「備胎計畫」，凸顯中國發展芯片自主的迫切性；自主可控概念在Ａ股掀起波瀾，也代表目前的半導體產業安全可控程度不足。

四月下旬以來，中港股市在低迷的氣氛下反覆震盪，半導體族群是盤面上為數不多的亮點。自從華為遭美國商務部制裁，如何實現國產化替代，成為一個顯眼的主題。這個主題大概每年都有一波行情，近期中港芯片股、軟件股也在此一背景下發動漲勢，與國際半導體股紛紛重挫，形成強烈反差，一強一弱之下，再次凸顯「自主防控」的重要性。

「自主防控」發展可期

自主防控不是一個新概念，概念的起源可以回溯到二○一三年的「棱鏡門」事件（一個美國情報機構的秘密監聽項目），事件發生後，中共中央總書記習近平曾多次對此發表重要談話。去年四月發生中興禁運事件，當時研究機構解讀自主可控產業的發展路徑，至少包括北斗導航、大飛機、醫療器械、創新藥、信息安全、積體電路等項目。

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根據中國工程院的描述，自主防控概念的成形，源自一個你中有我、我中有你的全球化產業格局，同時也存在別人離得開我，我離不開別人的安全風險，因此要弘揚當初發展「兩彈一星」（核彈、飛彈、人造衛星）的精神，實現國產化替代，保證核心技術不受制於人。

中國自主防控最成功的案例當屬北斗衛星導航系統，已經可以完全替代ＧＰＳ，仍處於起步階段的則是積體電路。去年四月十六日，美國商務部宣布對中興通訊執行為期七年的出口禁令，頓時就令中興進入休克狀態。近期華為同樣遭到制裁，卻不像去年發生中興事件那樣令人恐慌，說明華為自主可控程度較高，至少在ＩＣ設計通信領域具有一定優勢。

不過，華為去年對美的芯片採購額逾百億美元，約七○家美國供應商當中，半導體廠超過半數，足見華為對於美國芯片供應的高度依賴。假如美國對華為全面斷供，影響較大的部分將是手機作業系統、電子設計自動化軟體（ＥＤＡ）、ＣＰＵ、射頻芯片、類比芯片，美國企業在這些領域都擁有強大的技術優勢。

以ＣＰＵ、ＧＰＵ為例，中國尋求自主可控多年，競爭力明顯比不上英特爾、英偉達、ＡＭＤ。再進一步深化到ＡＩ應用，由於底層的核心技術都在國外，差距可能越拉越遠。中國發展自主可控是為了實現「國產替代進口」，甚至是「國產領先進口」，短時間內在半導體領域難以達標，多數核心元件與國際最先進工藝相比，仍有相當差距。

「備胎」概念股搶眼

近期華為應對美國可能斷供，採用的說法是「備胎計畫」，也就是萬一真的斷鏈，就準備換胎，儘管與正品相比，備胎在功能上可能略有缺陷。反過來說，倘若失去華為這個大客戶，美國的科技業每年可能要損失上百億美元。

根據研究機構列出的備胎名單，其中包括ＦＰＧＡ的紫光國微、記憶體的兆易創新、功率元件的聞泰科技、射頻芯片的三安集成、晶圓代工的中芯國際、封測的長電科技等等。近期股價漲幅較大的則是大唐電信、上海貝嶺、士蘭微等等。

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