親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

華為急單湧現 ＣＯＦ大缺貨

2019-05-30 13:40先探投資週刊

【文／馮欣仁】

在九○天寬限期前，華為加大力道向下游供應鏈拉貨，讓原本供不應求的ＣＯＦ更加吃緊，連帶Oppo、Vivo也加入戰局，易華電、頎邦等廠商將受惠。

五月五日美國總統川普一則推特發文，以及基於國安理由封殺華為，讓五月台股豬羊變色，而首當其衝就是華為供應鏈；不少個股短線跌幅超過一成、甚至高達近三成。今年第一季全球智慧型手機躍升為第二位的華為，突如其來的禁售令，恐怕讓華為手機下半年出貨量銳減。市場研究機構Strategy Analytics表示，華為一旦失去Google的Android作業系統，二○二○年智慧手機出貨量恐怕將慘摔二三％。可預見的是，華為事件將使全球智慧型手機版圖恐出現大洗牌的局面，未來高階智慧型手機銷量可望轉向三星與蘋果；而中階市場則由中國Oppo與Vivo所主導。

手機、ＴＶ走向全面屏

不過，從去年以來，蘋果、三星、華為等各家手機廠商不論是高階或中階機種逐步朝全螢幕、窄邊框的設計，進而帶動面板驅動ＩＣ紛紛改採薄膜覆晶封裝（ＣＯＦ），引發ＣＯＦ缺貨潮。除了智慧型手機之外，近來大尺寸４Ｋ電視或是８Ｋ電視也逐步採用ＣＯＦ，促使全球ＣＯＦ產能更加吃緊。根據市調機構IHS Markit預估，二○一九年全球智慧手機用ＣＯＦ需求量將擴大至五．九億片，年增七成。因現有ＣＯＦ廠商未有大幅擴產動作，以至於今年全年ＣＯＦ供需短缺情況不易改善。

分享

基本上，面板驅動ＩＣ之封裝型態可區分為ＴＣＰ（Tape Carrier Package）、ＣＯＦ（Chip on Film）及ＣＯＧ（Chip on Glass）等三類，過去主流封裝技術為ＴＣＰ，不過，隨著面板朝高畫質及高解析度發展，及晶片輕薄短小化之需求，驅動ＩＣ線路中心到中心距（pitch）、間距（spacing）等越來越微細化，封裝基板設計亦必須配合晶片電路間距微細化提供對應的封裝基板，導引封裝基板朝向高密度的構裝技術發展。於是ＣＯＦ以覆晶接合方式取代ＴＣＰ的ＴＡＢ（Tape Automated Bonding），使得晶片與軟性基板可以極高密度相接合，由於封測技術朝晶圓顆粒持續微縮與細間距（Fine Pitch）製程趨勢發展，ＴＣＰ內引腳間距的極限為四○μm，ＣＯＦ已量產的最小間距為二五μm，因此ＣＯＦ封裝取代了ＴＣＰ封裝。

華為掃貨 易華電接單旺

目前全球主要ＣＯＦ廠為韓國LG Innotek（LGIT）與Stemco、日商Flexceed，以及國內的頎邦與易華電等五家。至於ＣＯＦ製程技術主要分為蝕刻法（又稱減成法）（Subtractive） 及半加成法（Semi-additive）。由於蝕刻法採用化學原理，控制上相對不穩定，容易造成水平面布線同時被溶解掉。半加成法則是透過銅箔壓合後，進行導通孔鑽洞，在特定範圍添加抗腐蝕劑以便曝光所需布線，寬度不僅較符合設計需求，加上線路可高密度重複布線，良率相對較高。

國內的易華電是全球唯一同時擁有減成法、半加成法與雙面法的廠商，其分別應用於高階及AMOLED電視、高階智慧型手機和穿戴裝置，與記憶體、邏輯ＩＣ及ＬＥＤ載板。過去單面半加成法多提供給大尺寸面板客戶使用，但隨著手機應用量大增，且平均單價可較大尺寸面板增一．五～二倍，因此，公司從去年起逐步調整，目前四○○萬片中約有七～八成產能應用於手機面板，今年第二季將完全轉換至手機使用。受惠於華為訂單挹注，易華電前四月營收爆發式成長，達九． 八七億元，年增一．○七倍，第一季稅後淨利一．二七億元，較去年同期成長五倍，ＥＰＳ一．二七元，創下單季歷史新高。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2041期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2041期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：力抗股災 逆勢創高股就是了得

◎特別企劃：低PB資產股出頭天

◎國際趨勢：注意！匯市風暴再起

【最新活動看板】

◎訂《先探》52期送《日本Dashiang 304不鏽鋼雙鍋》

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

中國半導體業「安全可控」？ 「備胎」概念股搶眼

2019-05-30 13:42

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

6月台股誰當家 台股政策護盤不遺餘力

2019-05-30 13:22

ＰＣＢ產業開闢５Ｇ新藍海

2019-05-23 13:35

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:34

台股年線保衛戰

2019-05-23 13:33

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

跟著川普發越南財 中資企業大力投資越南

2019-05-23 13:28

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

外資最新交易策略大公開

2019-05-16 13:11

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

台灣價值股大探索

2019-05-16 13:07

上海國際車展亮點 就在這裡

2019-05-09 13:24

貿易戰「卡關」 港股偏強

2019-05-09 13:21

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

美股下一步…續漲或修正？

2019-05-02 12:54

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

興櫃下一個淘金地

2019-05-02 12:47

征服震盪行情

2019-05-02 11:57

ＩＣ設計超級法說會密集登場

2019-05-02 11:55

文創指標股展現軟實力

2019-04-25 13:24

任天堂Switch登陸 開了綠燈

2019-04-25 13:20

11000點行情會不會轉彎

2019-04-25 13:18

謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻

2019-04-25 13:15

高通蘋果和解 贏家大揭秘

2019-04-25 13:13

八吋晶圓春燕飛來了

2019-04-18 13:55

鴻家軍強棒 今年看它們了！

2019-04-18 13:53

多頭股最強組合

2019-04-18 13:49

黃啟乙：興櫃出英雄！

2019-04-18 13:47

Mini LED大反擊

2019-04-18 13:44

台灣好息股

2019-04-11 13:34

台積5奈米最強同盟

2019-04-11 13:34

受惠特管法公司呼之欲出

2019-04-11 13:34

全球強股英雄榜 讓人驚艷

2019-04-11 13:34

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:34
看更多

熱門文章

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:34

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top