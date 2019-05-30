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落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38先探投資週刊

【文／黃俊超】

低股價淨值比的個股，並非全然高含金量，卻也藏著部分具有潛力的公司，營運前景是篩選的基本條件，穩定配息為加分項目，逢低布局則是操作原則。

美中貿易戰砲火再起，從關稅延伸到科技領域，加上外資持續賣超與新台幣趨貶，對台股造成相當大的壓力，加權指數跌破年線後震盪緩步走低，技術指標逐步降至相對低檔，短線上或有反彈機會，不過若美國調升下批三二五○億美元中國商品關稅，或是使用出口管制作為武器，則對多方來說，恐將是更大的難關。

台灣科技廠商夾在兩大國之間，且被迫選邊站等同於兩難局面，對於電子類股來說是相當大的考驗，法人雖說仍會維持一定的持股比重，不過盤面上外資暫時撤出的動作相當明顯，操作宜謹慎，而金融股有護盤影子，相對而言，部分資金轉向傳產類股，其中，台商回流對於沉寂已久的資產股，具有點火的效果。

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股價淨值比低於一能不能買？

除了從營運與殖利率角度選股之外，股價淨值比也是一項可以參考的工具。股價淨值比即股價除以每股淨值，從字面上的意義來看，當股價淨值比低於一的狀況下，就算是企業被清算，也能夠拿回比股價更高的清算金額，然而這其實存在著不小的盲點，尤其經營能力不佳的企業，建議搭配ＲＯＥ一併參考。

簡單來說，若企業不斷虧損，則淨值將持續下滑，此外，會計資產項中，現金就是現金，但是其他不論是短期或長期投資、存貨、土地與廠房、機械與設備等，帳面價值很難等於實際金額。換句話說，淨值本身並不等於清算價值，當然與股票真實價值更是相去甚遠。因此，使用股價淨值比存在一定的限制。

可將焦點放在持續獲利公司，若股價淨值比低於一倍而ＲＯＥ大於零，一方面可能是獲利相對偏低，另一方面就有機會是股價遭到低估。此外，有些在產業中具有競爭力的公司，雖然面臨虧損，卻仍舊值得留意，例如ＬＥＤ晶粒龍頭廠晶電、ＩＣ載板的景碩等。當英雄落難，需要耐心與抓住下一次機會。

操作主要兩種模式，分別為積極追價與逢低布局，兩者手法大不同，端看操作者的心態。在多頭格局展開時，短線操作相對適合追高殺低，嚴設停損然後追求獲利極大，只要能夠鎖定下檔虧損，則高價後仍有更高價可期待，就算勝率僅五成，不過大賺小賠下，報酬率依舊可觀，若遇空頭市場則放空或觀望。

若為逢低布局，則在多方市場時的報酬率可能不如主動出擊，不過卻有機會在指數出現系統性風險或大幅度回檔時，逢低向下買進，雖然買最低與賣最高永遠是追求的目標，但卻也是可遇不可求，退而求其次期待平均成本於相對低檔區，則當指數反轉，將能一舉取得更大報酬率，前提是要選到正確的股票。

適用於景氣循環股

利用股價淨值比來進行投資，有很大成分就是在試圖尋找相對低點，不過並非建議去接天上掉下來的刀子，而是在波段性的修正過後進入整理區，底部本來就一定會經過不斷的利空淬煉，因此操作心態必須非常堅定，且之後容易出現一段長時間的低量，這時有機會打出底部，可以運用股價淨值比概念分批買進。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2041期；訂閱先探投資週刊電子版

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