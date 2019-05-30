華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

【文／謝金河】

就像在「侏羅紀公園」的片尾，最後秀出的一句話：「生命最後總會找到出路！」這次在美中從貿易戰打到科技戰的衝突對立中，資本市場受到很大的影響，尤其是與華為有關的供應鏈都受到很大的衝擊，像Xilinx、ADI、Lumentum、Qualcomm、Intel、美光等股價都受到很大的回檔修正。

不過這回全球股市比起去年底的全面崩跌，似乎更有抵抗力，例如，首當其衝的深滬ＡＢ股，除了深圳Ｂ股跌破年線外，深滬股市仍然站在年線以上，而美國股市除了ＮＢＩ生技分類指數跌破年線外，美國三大指數多數仍站在年線之上，這也代表多方仍然具有抵抗力。

現在看起來美中角力是一場長期的國力對抗戰，這個情況跟一九八○年代美國在廣場協議中與日本的長期產業競賽，美國讓日圓一直升值，最後讓日本吹出史上最大的泡沫，導致日本經濟調整卅年，當年日本經濟崛起，拜韓戰及美國幫忙所致，一九六八年東京奧運是日本擺脫二次大戰戰敗國恥辱奮力崛起的代表作。日本在「平成」熬過卅年泡沫調整，二○二○年東京奧運，國號也改為「令和」，這會不會是日本再起的一個訊號？

謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

華為供應鏈災情慘重

同樣的場景，在一九八九年日本經濟泡沫吹破的那一年，中國發生六四天安門事件，那年很多外資撤敵，台商大舉卡位，此後中國經濟開創飛躍成長的卅年。過去卅年，美國全力扶植中國，打擊日本、俄羅斯，尤其是二○○一年美國迎接中國加入ＷＴＯ，開啟了中國經濟快速奔馳的新時代，但是去年習近平改無任期制，美國把中共當成敵對國家，從這個態勢看，中國經濟發展到了高基期，日本到了低基期，這又是一次投資大轉折的時代。

美中貿易戰五月又開打，川普對中國二○○○億美元商品開徵二五％高關稅，又對華為祭出重手，這已大大影響整個電子產業鏈，這次被川普鎖定的九三家華為供應商股價都受到很大衝擊，像光學元件廠NeoPhotonics一天股價重挫二○．六％，從高檔九．三美元跌下來，已經跌掉三分之二，因為NeoPhotonics有一半產品出貨給華為，其他如Qorvo、Lumentum、Xilinx、高通、Skyworks股價紛紛重挫。

台灣的台積電從二七○元殺到二三○元，市值從七兆殺到跌破六兆，鴻海也跌到七○．一元，市值再度跌破一兆元大關，可以想見這一波封殺華為的殺戮是大的，大家回頭看看光學元件廠像大立光從四九○○元殺到三五六五元，玉晶光從五二三跌到二八九元，亞光從一○三．五元殺到七一元就可看出端倪。

華為在中國的供應鏈，像舜宇光學從一○九．六元狂殺到六五．一五港元，聲控的瑞聲從去年最高一八五元殺到最慘只剩下三九．四港元，中國供應鏈的藍思科技、歌爾股份、歐菲光電及這次受到牽制的海康威視及大華股份的慘跌，就可看出這一波科技股殺戮很慘烈。

資金往安全標的避險

但是生命找出路，資金找活路，最近大家把五月美中密集開火中，股價創新高的個股搜尋一下，大家會發現資金正往安全可靠的標的去避險，這些逆勢走高的個股，如水泥的亞泥創了四四．五元新高，嘉泥創二○一一年以來最高價，還有信大創了十九．五元新高。

食品股創新高的有味全的二九．二元，卜蜂六八．五元是波段新高，再看統一八一．五元，泰山二一．五元，佳格六一．二元，聯華三七．一元，黑松三三．五五元，大統益一一八元，鮮活的一八四元，甚至是台鹽的三五．九元，都是波段新高價。

再看塑化股，這回挺身而出的達新漲到三一．九五元，大洋來到二八．二五元，化纖的南染漲到二八．三元，嘉裕到六．六六元，福懋到三八．四元，宏和到三三元，宜進到十五．四元，得力到二五．七五元，勤益控股到二一．六元，台南企業到三○．四元，如興到十六．二五元，廣越到一七一元，這當中一個題材是資產，另一個題材是越南概念。

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