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長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

6月台股誰當家 台股政策護盤不遺餘力

2019-05-30 13:22先探投資週刊

【文／方亞申】

股神著名的「價值投資法」，就是價格低於價值時買進，價格大於或等於價值時賣出；大戶有玩法，散戶當然也有絕招啊！跟著股神腳步，在盤勢震盪中獲利。

全球股市幾乎是從五月開始就一路下跌，先川普終止美中貿易協商，直接將中國輸美兩千億美元貨品關稅從十％調升至二五％，並揚言剩下三千億美元輸美產品關稅都將調升至二五％，震撼全球股市；接下來又對全球第二大手機銷售商華為開刀，禁止產品輸美，緊接著科技大廠大多與華為切割，停止業務往來。

再者也點名包括安全監控的海康威視、無人機的大疆等五家科技公司也將被制裁；再來則是美伊中東對峙，中國不少公司皆與伊朗有往來，美國也可能對此出招制裁，就如去年底華為公主孟晚舟出事被抓，美國對中國動作就像最近熱映電影、基努李維主演的《捍衛任務３：全面開戰》一樣，鋪天蓋地而來。連國際標準組織也將華為排除於名單外，包括JEDEC（國際固態技術協會）、無線網路認證組資Wi-Fi聯盟、SDA（主導存儲卡標準）、PCI-SIG（周邊部件互連專業組標準組織）、USB-IF（USB標準化組織）等外部產業組織均陸續中斷了與華為或海思的合作。而已成風潮的無線耳機所需的藍牙技術，總部位於美國華盛頓的藍牙技術聯盟也準備加入制裁行動。華為將走不出中國大陸，外資已下修華為今年手機出貨量約三成，不到一．五億支。

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台股政策護盤不遺餘力

國際股市一路賣空走低，不過下跌時間將近一個月，各國技術指標幾乎都呈現超賣；這一輪調整，受災戶中國深滬股市都還能守在年線之上，倒是香港恆生及國企股指數破年線續創低；美國三大指數除了道瓊小破年線，另二者也都能守穩在年線之上。但是其他新興市場及亞洲股市表現都很弱勢，包括日本、韓國、台灣及東南亞，是外資提款重心。

美國三千億美元產品聽證會是在六月十七日，二十日之後則是G20在日本舉行會議，川習是否碰面？這些很重要的變數，將影響到買盤進駐。

且包括美國及台灣在內，股市指數大多周ＫＤ值交叉向下，必須再等三至五周才會降至低檔。較好的是，目前不是業績公布時節，只有等待美中貿易進一步談判，而指數在連續盤跌一個月後，成交量也縮了，包括韓元、人民幣及台幣也貶值告一段落，有利指數及個股反彈。只是市場都知道更大變數在後面，所以將演變成反彈量小局面。

另一方面，台灣政策護盤不遺餘力，勞退基金委外代操資金撥款二一○億元予七家投信，必需於五月三十一日前布局完畢。台股周線已三連黑，累計五月以來指數大跌超過六五○點，在股市已下跌一段時間且量縮後，要護盤不難。但是反彈空間有多少，外資態度很重要。至二十八日止，五月份外資賣超台灣上市公司金額高達一三七○．八二億元，相較於前四月外資累計買超金額不過一五七八億元，今年買超只剩二○七億元，必須外資反賣為買，台股才會量增反彈。目前年線在一○四二七點，至少要站穩之上才可，否則月線轉彎下跌速度加快，已經與季線交叉向下，下周一○六○○點將成為壓力。在大問題（川習會不會？）未明朗前，全球股市要反彈力道可能較有限，低檔能夠防守將成為焦點。後市台股是來回築底或回測萬點關卡仍須注意。

美國對華為發出禁令，外資預估該公司今年手機出貨量下修三成，供應鏈一片慘綠。上周提到股王大立光是台股第一季上漲領頭羊，大立光本周股價創波段低點三五六五元，四千元關卡正式失守，接下來就看何時止跌、不再創新低。此外，更重要是權值王台積電，由於華為占台積電營收約一成，台積電雖宣稱對華為出貨正常，但外資認為華為事件對台積電應不只是短期問題；且自從美國宣布華為禁令後，台積電股價修正幅度不到七％，相對英特爾、高通等下修幅度都超過兩成，台積電仍享有相對高估值，幅度遠小於下半年每股純益可能折損十至十五％衝擊，外資已開始調降目標價。有人依據今、明年獲利影響，以及過往股價淨值比估算，若台積電股價回落到二○五元，將是較佳投資機會。另一點，台積電若是因應美國要求也加入制裁華為行列，那麼麻煩更大了。

首選股價站在所有均線之上

且肯定地說，美國半導體加入停止與華為進一步業績往來，未來下修財測將成為風潮，那麼對費半指數將是一大考驗，也可能年線轉為壓力。也就是說，今年半導體業挑戰性頗高。而且外資不僅調降台積電評等，營運與華為關聯較深的有聯詠與聯電，隨著華為近期出貨不順，旗下中低階智慧機也會受到影響，包括：聯電作為華為中低階智慧機晶片代工廠、聯詠供應面板驅動ＩＣ，風險都愈來愈高。

電子股能受惠美國對華為禁令者，可能是韓國三星供應鏈，如散熱的超眾，還有與三星業務密切的和鑫；另外是與華為無關係者如原相等。而華為供應鏈就要較小心了。經濟部已公布華為一年對台灣供應鏈採購約一一○億美元產品，僅次於美國，所以對華為風暴不可小覷。

從技術面選股，股價站在十日線或所有均線之上者為首選；上期本刊已提及電子股大多是高檔出大量下跌，如今最好只是反彈，後續必須等待消息面明朗化以及籌碼沉澱，尤其要注意季線下彎不要碰。相對地，資產、傳產龍頭、營建、金融及高殖利率個股將成為資金進駐的目標。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2041期；訂閱先探投資週刊電子版

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