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不平和的天安門：生而為人的選擇

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13先探投資週刊

【文／吳禹潼】

電競的風潮近年越來越熱烈，隨著大廠新型顯示卡不斷推陳出新，也就跟著帶動起使用者的換機潮湧現，雖然輝達（Nvidia）去年第三季下旬推出採用新一代Turing繪圖晶片架構的RTX 20系列高階電競顯卡後，過高的定價使得市場反應並不如想像中活絡，但今年元月再度推出的中階RTX 2060系列，就開始有不少玩家決定入手，再加上近期Nvidia再度推出新一代GTX 1660 Ti、1660、1650等中低階圖靈架構電競顯示卡，於第一季末至第二季初排隊上市，並且選擇搭載相關產品的新電競筆電登場，相關台廠也都將趁機推出新品上市，法人認為，這一波接著一波而來的換機潮確實有望替台灣電競相關廠商的第二季業績注入活水，包含微星、技嘉、華碩、宏碁，以及陸廠七彩虹代工廠承啟的業績都可望淡季不淡。

微星產能移轉順利

另外，雖然美中貿易戰重啟戰端，美國總統川普宣布要將二○○○億美元關稅項目從現有的十％提升到二五％，市場也紛紛傳出衝擊板卡業者營運的消息，不過，兩大台系指標廠商微星及技嘉其實早已經有備而來，據了解，技嘉目前對北美的需求皆是由台灣廠生產，因此沒有太大的關稅問題，而微星則自去年貿易戰開打以來，就持續將產能轉移回到台灣，目前回台產品線涵蓋主板、顯卡、車電、ＩＰＳ還有資安產品，其中主要還是以針對美國市場所需的顯卡為主，目前產線轉移的狀況良好，應能應付接下來的出貨。

微星公告首季財報，第一季稅後純益十三．○六億元，比去年同期成長四．四三％，單季ＥＰＳ達一．五五元，雖較有挖礦效益的同期下滑三七．七％，但較上季增加近一倍，顯著回升，表現確實優於市場預期。

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不過，微星四月營收八五．三九億元，月減十八％，年減十四．一％，單月營收跌破百億關卡，表現不如預期，確實也影響到股價表現。展望第二季，受惠新顯卡帶動出貨，再加上庫存已經趨於健康水位，微星對毛利率回穩釋出樂觀預期，法人推估其第二季毛利率將有機會回升至十四～十五％的往年水準，進而帶動獲利走升。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2039期；訂閱先探投資週刊電子版

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