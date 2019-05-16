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不平和的天安門：生而為人的選擇

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08先探投資週刊

【文／謝金河】

美國總統川普終於對中國揮出關稅大刀，對中國二○○○億美元商品開徵二五％關稅，中國也在次日回應對美國六○○項商品開徵十～二五％關稅，這場打打停停、邊談又邊打的貿易戰正式全面攤牌，對全球股市的影響是有的，但是沒有去年第四季那麼可怕。

到目前為止，美中兩國股市在下跌衝擊後，大致都在年線穩住，以最核心的美國股市為例，去年第四季道瓊指數從二六九五一殺到二一七一二，各項技術指標都呈現空頭排列，這回道瓊指數從二六六九五只下挫到二五二二二，儘管五月十三日道瓊曾大跌六一七．三八，但十四日又穩住，其他各大指數除ＮＢＩ生技分類指數跌破年線外，多數距年線仍有一段距離。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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而中國深滬股市，最大衝擊在五月六日，深圳Ａ股單日大跌七．三九％，但後來就穩在年線附近；深圳Ａ股從一八八一．六五下挫到一五六八．○八，上海Ａ股從三四四四．四四殺到二九七二．四，滬深三○○從四一二六．○九跌到三五八四．八二。看起來仍然十分強勢，這可從幾檔重量級指標股來看，貴州茅台從九九○跌到八四二．五元（人民幣）即止跌。海天味業最高到九五元，目前已收復失土，中國平安從八八．○九跌到七六人民幣，招商銀行從三六．四八跌到三二．○二人民幣，看起來都很抗跌。

全球資本市場早有防備

從這個現象來看，這次美中全面開火，全球資本市場似乎早有防備，這當中我們看到幾個指標，例如ＶＩＸ上次到三六．一七，這回到二一．一三，這兩天回到十八左右；二是ＥＴＦ市場上次出現巨大回贖壓力，重創重量級權值股，這回贖回賣壓不大，這可從SPDR S&P ETF看出端倪，美國Apple股價上次慘跌到一四二美元，這回守在一八五美元以上，而微軟最高到一三一．一三美元，現在仍在一二五美元以上，還有人民幣沒有出現大家預期的貶值到「七」以下，這些重要指標都呈現美中貿易戰談判破局，對全球股市帶來衝擊，但沒有去年第四季那麼可怕。

回到台股來看，這次加權指數拉升到一一○九七，距近期高點只差一七三點，台股又回到去年高檔區，雖沒有創歷史新高，但也意思到了！櫃買指數這回到一四四．八二，距去年高點一六○．四一尚遠，不過從一○九．一四彈升，彈幅也有三二．六九％，表現已可圈可點，這回受美中貿易戰衝擊，櫃買指數跌破年線，加權指數及摩台指數都在年線上，台股均線又呈現下彎，多頭正面臨考驗，但多頭還沒有到像去年第四季指數狂殺到九三一九．二八那般的潰敗程度。

最大的關鍵仍在最大權值股台積電的表現，上一次TSMC ADR從四五．二四殺到三四．二一美元，這是拖累指數最大指標，這回台積電ＡＤＲ來到四五．六四美元，最近回跌到四○．七三美元，仍然是多頭排列。現在衝擊最大的是蘋果供應鏈下的鴻海、大立光及可成，最弱勢的是可成，股價這回殺到二一三元，已貼近上一波最低的一九六．五元，去年上半年十分強勢的光學鏡頭廠，除了大立光首季ＥＰＳ三七．六八元比去年同期的二九．九六元還強外，玉晶光首季ＥＰＳ只有○．○五元，市場炒作甚力的揚明光ＥＰＳ也只○．○五元，而佳凌、今國光都出現虧損，也影響了股價的表現。

電子五哥尋找新方向

台股這回指數最低跌到一○三六三，比起南韓股市幾乎回到去年起漲點，相對來看，台股表現已算可圈可點，這當中要看台股在這一波美中貿易戰全面駁火下台股在市場悲觀中的底蘊。每一次危機來臨，總是有人看危機，但也有人看到機會，這次美中貿易戰對很多台商來說是危機，但對很多企業可能是機會。這兩天報紙上很大的版面都在探討電子五哥面臨的壓力，這說的是從九○年代以來把工廠設在中國、產品賣到美國的ＰＣ、ＮＢ組裝廠，如果沒有升級，只是生產基地的移動，這次會是大輸家。

像鴻海及旗下富士康都面臨很大壓力，華碩旗下代工和碩一七年股價一○○元，現在五○元左右，宏碁一度到一○五．五元，最慘掉到九．三一元，廣達在九○年代股價最高八五○元，最慘剩二九．三五元，現在股價在五七元左右，廣達全面迎向ＡＩ，算是電子五哥中的出類拔萃典範，九○年代的英業達也曾到過四二八元，最慘跌到七．七元，這些年在二○幾元浮沈，也是試圖在摸索新方向。

美中貿易戰正面襲來，衝擊最大的必然是生產基地在中國、產品賣到美國的企業，但是先行把生產基地移向越南，或者其他東協國家的台商，這次可能是贏家，最具代表性的是二○○五年我曾經到越南參訪的廣隆光電，那時股價最低只有十二．五元，現在最高漲到一六九．五元，廣隆光電是鉛酸電池供應商，提供給不斷電系統業者，已連續三年ＥＰＳ超過十一元，今年首季ＥＰＳ三．一四元，股息配十元，早已變身成績優公司；另外汽機車零件供應商豐祥ＫＹ上市後股價最低只有四八．五元，現在跑到一六二．五元，豐祥首季ＥＰＳ二．六二元，今年有賺足一個股本的實力。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2039期；訂閱先探投資週刊電子版

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