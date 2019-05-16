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不平和的天安門：生而為人的選擇

台灣價值股大探索

2019-05-16 13:07先探投資週刊

【文／方亞申】

川普上周無預警說要對中國二千億美元產品調高關稅至二五％，五月十日就實施，令今年已大漲在前的全球股市大跌修正；隨後中國也宣布要對美國輸中國六百億美元產品調升關稅至二五％報復，但時間則從六月一日開始，似乎留下轉圜餘地。中方還是希望，美方回到雙邊經貿磋商的正常軌道，和中方共同努力，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

美國所宣布兩千億美元中國輸美產品，主要包括：電子通訊設備、電腦電路板、處理元件、座椅除外金屬家具、電腦零件、木製家具、靜態變頻器、汽車零件等。連同先前措施，目前美國已經對二千五百億美元中國進口商品加徵二五％關稅。川普更揚言後面所剩的三二五○億美元產品若中國不從也將調升。而美國貿易代表署十三日馬上公布對中國大陸剩餘三千億美元商品加徵關稅清單，包括農產品、衣物等共三八○五項，但不包括藥品與稀土材料。三○一條款委員會預計六月十七日召開公開聽證會，而美國總統川普表示尚未決定是否要對中國輸美產品全面加徵關稅。按前次兩千億美元調高關稅事前動作，是需要詢問業界及召開公聽會，約要兩個月時間。而這次約一個多月時間就要開公聽會，顯然是來真的。而G20於六月二十七～三十日在日本大阪舉行，屆時川習是否「再會」，將是焦點。

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全球另一輪降息風潮加速進行

由於剩下的三千億美元產品，包括手機等通訊產品，蘋果手機一定在內，所以導致蘋果股價大跌。以美系機構統計，道瓊成分股中，英特爾在中國市場營收占比二五％，是最大者，蘋果十八％次之，開拓重工五％，波音超過十五％，這些個股近期股價跌幅當相當重。也使得道瓊指數跌破季線來到年二五三二○點附近、標普及Nasdaq也跌破季線、接近年線。

其實美股今年本來就一度漲得不少，費半超過四○％、Nasdaq超過二○％，標普接近二○％、道瓊接近十五％，近期回檔，若以高點計算，費半超過十二％，其他三大指數介於四～六％（尚未超過一成）。而四月底以前美股周ＫＤ值早已呈現高檔鈍化超過四周以上，所以目前貿易戰利空也正令指數向下修正，至少日ＫＤ值須修正至低檔再說。

同樣情況也出現在陸股身上，陸股更提前從三月底就開始修正，所以貿易戰影響深滬股市不至於像美股一樣大，且國家隊在上證指數三千點以上賣了不少，此時正好可以護盤；市場傳聞因為貿易戰，中國還宣布不准放空，顯見對於股市相當重視。而ＭＳＣＩ未受貿易戰影響，十四日公布半年度的指數調整方案，將把現有Ａ股的納入因子從五％提高至十％，也就是說，中國Ａ股將在ＭＳＣＩ中國指數和ＭＳＣＩ新興市場指數中分別占五．二五％和一．七六％的比重。未來提高至二○％趨勢不變，預計將可替中國股市帶來超過二百億美元資金。

當然ＭＳＣＩ調升陸股權重是趨勢，但短線上需注意匯率變化，受美國調升關稅影響，近期人民幣從六．六五向六．八五兌一美元走貶，距離去年資金大量外流高點六．九七六靠近。一旦人民幣匯率再回去年高點，對股市必定有影響，這是陸股漲跌關鍵因素之一。

而短線上人民幣及韓元都走向貶值，台幣也跟著貶破三一大關，代表外資先退出台灣觀望，對權值股如台積電、鴻海、台塑集團股恐怕壓力較重，成為提款機。外資期貨多單四萬口為最基本對台股看多指標！

美國對中國貿易戰進入第三回合，是否有第四回合調升剩下的三千多億美元仍待觀察。不過美國對中國調升關稅，間接也將使美國通貨膨脹拉高，在全球今年開始另一輪降息動作下，包括印度、印尼、紐西蘭、菲律賓都開始降息，川普是否藉此要求聯準會也降息值得注意，果如此全球又將出現資金潮，錢多最後還是會選擇風險性資產投機！

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2039期；訂閱先探投資週刊電子版

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