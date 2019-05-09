親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

上海國際車展亮點 就在這裡

2019-05-09 13:24先探投資週刊

【文／馮欣仁】

各大車廠無畏車市寒風，在車展中較勁，除了大秀自家全新電動車款之外，自動駕駛與車聯網技術也是車用電子廠商積極發展的方向。

四月中下旬的上海仍帶有一絲涼意，對比兩年前上海車展人擠人、萬頭鑽動的盛況，今年場面顯得格外冷清。雖然國內外各大車廠依然出席踴躍，但卻不敵整體大環境的不景氣。二○一八年中國汽車銷售創下二八年以來首度負成長，市場也傳出中國當局將祭出一連串刺激車市的措施，但根據中國汽車工業協會統計，今年第一季新車銷量達六三七萬輛，較去年同期衰退十一．三％，顯然市況依然未見起色。不過，自四月一日起，中國政府將課徵於車廠的增值稅由十六％下調至十三％，促使賓士、BMW、Volvo等豪華車商調降終端售價，藉此刺激買氣。

相較於傳統燃油車，中國已是全球最大的新能源汽車市場，一八年中國新能源車銷量達一二五萬輛，今年第一季產銷分別完成三○．四萬輛和二九．八九萬輛，較去年同期增長一倍和一．一倍，市場預估今年中國新能源車銷量上看一五○萬輛。有鑑於新能源車市場快速成長，在今年上海車展中，包括豐田、福斯、賓士、BMW、Audi、別克、日產、本田等歐美日國際車廠，均展示出自家即將量產的新能源車。

分享

新能源車勢在必行

豐田汽車發表二款以ＴＮＧＡ平台打造的首款純電動車C-HR EV及Izoa （奕澤） EV，預計二○二○年開賣；並在二○二五年前持續在全球推出至少十款純電動車，公司內部已訂出二○三○年達到全球販售五五○萬輛電動車款的目標。本田發布了中國合資公司東風本田的純電動汽車的概念車「X-NV」，力拚今年下半年上市。福斯汽車推出全新五米長的ＳＵＶ電動概念車ID. ROOMZZ，預計二一年正式量產上市。這款車配備八二kWh電池模組，最大續航力可達四五○公里（ＷＬＴＰ測試標準），或是四七五公里（中國ＮＥＤＣ測試標準）；可以在大約半小時內，讓它透過一五○kW（DC）直流快速充電系統充電，達到八○％的充電量。

此外，福斯ID.ROOMZZ結合了福斯的IQ.Drive自駕系統，駕駛只需按下多功能觸控方向盤上Logo，即可將方向盤收起，而駕駛所需的行車資訊皆清楚整合至方向盤旁的玻璃面板，形成簡潔俐落的駕駛空間。與此同時，智慧型ＬＥＤ燈組在ID. Pilot自動駕駛模式下，會自動偵測外在道路環境狀況，且透過燈光排列方式的不同與其他用路人示意，大幅度提高行車環境安全。

福斯身為中國最大車廠，合資車廠上汽大眾安亭工廠與一汽大眾佛山工廠的兩座ＭＥＢ工廠目前正在施工中，計畫明年建成投產；屆時福斯汽車集團將在中國新增每年六○萬輛純電動汽車的技術能力。除了福斯之外，豪華車品牌２Ｂ１Ａ（Benz、BMW與Audi）在新能源車發展也相當積極，像是賓士的EQC、奧迪的e-tron以及BMW的Vision iNEXT概念車均在今年上海車展登場，也吸引眾多目光。

不過，當前中國新能源車市場仍由比亞迪、北汽、吉利、奇瑞等自主品牌所主導，尤其，比亞迪去年共賣出二四．七萬輛新能源車，不僅穩居中國新能源車龍頭，更稱霸全球。今年首季受惠於新能源車持續熱賣，帶動營收達三○三．○四億人民幣，年增二二．五％；稅後淨利七．五億人民幣，年增高達六．三倍，成為中國少數首季獲利優於去年同期的車廠。比亞迪在香港掛牌股價，今年以來漲幅達七％，反觀，特斯拉則是下跌二三％之多。不過，從今年六月二十五日起，中國地方政府將不再對新能源汽車給予購置補貼，屆時是否會衝擊銷量，值得留意；同時也將是考驗中國各家新能源車廠競爭力的關鍵時刻。

ＺＦ打造Ｌ４自駕車

今年上海車展除了各大車廠參展之外，包括：Bosch、Continental、ZF Friedrichshafen AG、Denso、Valeo、Autoliv、Dana、Schaeffler、Hella等國際重量級的汽車零組件與車用電子系統廠也均有參展。汽車動力傳動系統、底盤技術及主被動安全技術領域大廠ZF Friedrichshafen AG，與可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）攜手合作，開發出名為第三代ZF ProAI產品，可實現Level 4自動駕駛。賽靈思透過Zynq 7000（雙核心）以及MP SOC（四核心）切入自動駕駛領域，主要創新應用在全螢幕顯示、駕駛員監控、倒車影像等領域，還有雙鏡頭攝影機、環景系統等都可以找到賽靈思的產品應用方向。在ADAS市場上，賽靈思的ＦＰＧＡ經證實有助於處理來自各種感測器（包括影像感測器、光達或雷達等）的複雜感測資料。

目前賽靈思已在車用電腦視覺處理市場占有率排名第二，僅次於Mobileye；並與Bosch、Magna和Continental等多家一線供應商在成像處理方面都有合作。更值得一提的是，賽靈思在光達（LiDar）晶片占了主導地位，不僅用於幾家主要的Tier 1光達產品中，同時也被多數新創公司的設計採用。憑藉著賽靈思本身ＦＰＧＡ具備的低延遲、低功耗的性能條件，近期在車用領域已與許多車廠及物聯網廠商合作。賽靈思在汽車領域擁有深厚強大的技術背景，十二年多來賽靈思已累計向各家車廠與一級供應商提供累計超過一．六億顆的車用元件，其中包含五五○○萬顆的ADAS晶片。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2038期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2038期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：掃瞄本益比+財報面的雙贏股

◎特別企劃：TWS應用進化帶旺供應鏈

◎焦點議題：鎖定默默變的績優股

【最新活動看板】

◎訂《先探》52期送《日本Dashiang 304不鏽鋼雙鍋》

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

貿易戰「卡關」 港股偏強

2019-05-09 13:21

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

美股下一步…續漲或修正？

2019-05-02 12:54

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

興櫃下一個淘金地

2019-05-02 12:47

征服震盪行情

2019-05-02 11:57

ＩＣ設計超級法說會密集登場

2019-05-02 11:55

文創指標股展現軟實力

2019-04-25 13:24

任天堂Switch登陸 開了綠燈

2019-04-25 13:20

11000點行情會不會轉彎

2019-04-25 13:18

謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻

2019-04-25 13:15

高通蘋果和解 贏家大揭秘

2019-04-25 13:13

八吋晶圓春燕飛來了

2019-04-18 13:55

鴻家軍強棒 今年看它們了！

2019-04-18 13:53

多頭股最強組合

2019-04-18 13:49

黃啟乙：興櫃出英雄！

2019-04-18 13:47

Mini LED大反擊

2019-04-18 13:44

台灣好息股

2019-04-11 13:34

台積5奈米最強同盟

2019-04-11 13:34

受惠特管法公司呼之欲出

2019-04-11 13:34

全球強股英雄榜 讓人驚艷

2019-04-11 13:34

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:34

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

中港股市進入觀察期

2019-03-28 14:22

AI製造生態鏈

2019-03-28 14:19

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21

利基靚股人氣按讚

2019-03-21 14:20

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

運動產業明日之星

2019-03-21 14:16

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top