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謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19先探投資週刊

【文／謝金河】

川普在推特上預告，五月十日起將對中國二千億美元商品開徵二五％關稅，如果談判沒有進展，他將針對剩下的三二五○億美元商品開徵二五％關稅，這個消息震驚了全球股票市場。

首先開盤的台股也跟進大跌，最慘的是中國深滬股市，五月六日在川普推文出來後，跌最慘的是深圳Ａ股，跌幅達七．三九％，上海Ａ股跌五．五八％，滬深三○○下跌五．八四％，香港恆生指數下跌八七一．七三，盤中一度大跌逾千點，跌幅是二．九％，台灣的加權指數下跌一．八％，櫃買指數跌一．九三％，這是元月二日蘋果發布獲利預警，股價重跌到一四二美元，道瓊指數當天大跌六六○點以來最大的跌勢。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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當天深圳股市科技股幾乎躺平，像藍思科技、立訊、歌爾、大華股份等都跌停，茅台一天下跌六八人民幣，中國平安下跌五．五六％，郭董的工業富聯盤中一度跌停，鵬鼎是跌停到終場，美中貿易戰對著中國而來，股市強烈表態，而美國股市在五月六日處變不驚，道瓊開低走高，只下跌六六．四七，跌幅只有○．二五％，S&P 500也只跌○．四五％，Nasdaq下跌○．五％，比較慘的是費城半導體指數下跌一．七二％，但羅素二○○○、生技分類指數全都收紅，乍看之下，美國股市似乎不畏懼貿易戰，而亞洲股市在七日都出現絕地大反攻，上海股市小漲○．六九％，深圳上漲一．六二％，恆生指數也小漲○．五二％，台股則上漲九○點，幾乎又重新站上一一○○○點。

美國揮關稅大刀只是手段

川普揮舞大刀好像虛晃一招，不過七日道瓊指數賣壓沈重，盤中一度重挫六四八．七七，最後收盤下跌四七三．三九，這是元月二日以來第二大跌幅，S&P 500也跌一．六五％，費城半導體指數下跌二．四二％，Nasdaq跌一．九六％，原來抗跌的ＮＢＩ生技分類指數大跌三．○九％，美股這一記長黑，立刻再度衝擊全球股匯市，人民幣從六．六六九又跌到六．七七五四。

現在當務之急要看關稅壓力迎面而來的中國，市場上密切注意中國國務院副總理劉鶴的這趟美國行，美國已兵臨城下，關鍵會在經濟行為規範，中國願意讓步多少，這當中有幾個重點，一是二○○一年中國加入ＷＴＯ的所有承諾願不願意兌現，包括中國開放市場；二是中國的國家補貼，造成全球不公平競爭，中國必須承諾把國家大手伸回來；三是對智慧財產權的保護，過去中國對知識產權完全不尊重，華為的任正非甚至認為智慧財產權是人類的普世價值，未來中國變成強國、大國，必須在智慧財產權保障有所承諾，這是晉身文明國家的一大步；四是過去的彎道超車，強調的市場換技術，也必須到了調整的時刻。

整體來看，關稅稅率只是一個手段，美國要的是拋開貿易更多的不公平，我們看媒體常把川普說成是保護主義復辟，尤其美國是全世界最開放的市場，中國則是相對最不開放的市場，過去中國以開發中國家享有很多優惠，現在美國只是要求中國必須開放更多、更加公平，有這種情況下，要看中國願意讓步多少？假如中國寸土不讓，美中全面交惡，全球股市會不會重新再演練一次去年第四季的淒風苦雨，這是大家必須小心的地方。

緊盯深滬股市變化

如果以貿易戰最敏感的深圳Ａ股市場來觀察，去年最慘跌到一二六七．二七，今年在美中貿易戰緩和憧憬下，深圳Ａ股又漲到一八八一．六五，完全扭轉空頭排列，六日一招長黑又殺回年線，八日跳空下跌又跌破年線，上海Ａ股也頂到年線，假如貿易戰加劇，情勢又將惡化，這是觀察貿易戰衝擊必須盯住深滬股市的變化。

假如貿易戰惡化，台股受到衝擊難免，去年台股告別史上最長的萬點行情，大家覺得台股不妙，從一一二七○殺到九三一九，眼看所有均線全部形成空頭排列，台股恐怕不妙，沒想到今年第一季又回到一一○○○點的高檔區，目前季線在一○五五五，年線在一○四五三，這是要塞之地。

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