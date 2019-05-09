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李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17先探投資週刊

【文／黃俊超】

美國總統川普揚言調升中國進口商品關稅，原先看似進入尾聲的貿易戰波瀾再起，股市於彈升過後遭遇亂流，業績是檢視持股汰弱留強的最佳利器。

千線萬線不如一條內線，然而隨著時代演進，自從美國總統川普上任後，內線已遭推特發文完全擊潰。台灣時間五月六日凌晨，川普於推特上表示，將把從中國進口的二○○○億美元商品，關稅由十％調升至二五％，且於五月十日生效，並放話在不久後將調升另一批價值三二五○億美元中國進口商品關稅。

川普態度強硬，據媒體報導主要原因為中國出爾反爾，財政部長梅努欽與貿易代表萊特海澤都表示，於前一周於北京談判，中國承諾明顯倒退，中國提出新協議草案許多地方文字語言上有所退縮，且想重談已經談過的部分。然原先外傳可能不參加本輪磋商的中國國務院副總理劉鶴，最終仍將率團赴美談判。

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美中貿易戰煙硝再起

在自稱「關稅人」的川普執政下，美國對來自中國進口商品增加課稅，已為美國國庫帶來豐厚進帳，根據媒體引用美國財政部資料顯示，自去年十月起，美國收取的海關進口稅總額，較前一年度成長八九％達三四七億美元，且並未帶給美國太多打擊，四月失業率三．六％為五○年來新低，第一季經濟成長率超過預期達三．二％。

川普的推特發文，引發空襲警報鈴聲大響，五月六日亞洲股市全面下挫，尤其震央中國上證指數跌幅五．五八％，深證指數更高達七．三八％，而台股也難倖免下跌了一九九點，在外資賣超一三九．五億元之下，加權指數為本波段上漲以來第一次跌破月線，至於櫃買指數則是再度回測季線支撐。

不過，五月六日美國道瓊指數盤中一度下跌四七一點，然收盤僅小跌六六點，包含S&P 500與Nasdaq指數跌幅都在○．五個百分點之內，而七日台灣、香港與中國股市聯袂彈升，前一日跌幅頗重的指標股，如台積電、鴻海等也止穩彈升，顯示市場仍對談判轉圜餘地仍有所期待。

以目前狀況來看，市場仍在消化訊息，美股四大指數於七日晚間同步跌破前一交易日低點，道瓊指數率先回到季線，另外三大股市也跟著回測月線，短線要留意漲多過後的賣壓力道。另外，震央的中國上證跌破季線、深證則已回測年線，中國政府不僅宣布「定向降準」，也傳出國家隊資金將隨時準備入市。

加權指數自今年最低九三一九彈升至最高一一○九七點，漲幅約達十九％，目前遭逢突發性事件干擾，縱然中多格局尚未遭到破壞，不過在技術指標出現轉弱跡象下，短期均線恐會轉變成為壓力，然下方季線仍具有支撐力道，接下來除觀察貿易戰之外，新台幣匯率也是重點，若趨於貶值則要注意外資動向。

美國股神巴菲特表示，川普發布貼文後，股市下跌是理性反應，雖然認為要發生全面性貿易戰機率較低，不過若是真的發生，將會對全世界不利。不過巴菲特也表示，美中貿易戰不會影響波克夏如何運作，「我們今天買的股票，將和上周買的一樣」，或許這句話，也可以做為投資者在突發事件過後的操作原則。

經濟部長沈榮津則表示，在中國投資的台商，若名列於二○○○億美元商品者，也將受到衝擊，預期可望加速台商回流；此外，過去台灣與中國產品都在談性價比，但自從貿易戰還有華為、中興等事件後，「資安」也成為一大重點，若高階伺服器在中國生產，國際大廠一定會有疑慮，這將是台灣廠商的機會。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2038期；訂閱先探投資週刊電子版

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