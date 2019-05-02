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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

美股下一步…續漲或修正？

2019-05-02 12:54先探投資週刊

【文／魏聖峰】

美股位處高檔等企業發布財報，消費股和大型科技股財報內容優於市場預期，並對本季營運表達正面態度，是美股能穩健走高的關鍵。

美股第一季表現亮眼不但收復去年第四季的跌幅，S&P 500指數、Nasdaq指數和費城半導體指數都還能創下歷史新高；尤其是科技股多頭的推波助瀾，是美股創新高的內涵。難能可貴的是，美股三大指數在波段高檔等待超級財報周的來臨，至截稿為止，已有超過一半的企業發布財報，經過企業財報檢驗後的美股還能維持創新高格局，相當不容易。

美國經濟數據表現不差，ＩＳＭ製造業指數維持在五五．二的高檔，第一季ＧＤＰ年增率成長三．二％，優於市場預期的二．三％；這已包括去年底到今年一月份期間美國聯邦政府關門長達二七天，當時有八○萬美國公務員放無薪假的效應。聯邦政府關門效應，第一季個人消費支出年增率僅上漲一．二％，明顯低於去年第四季的二．五％成長。消費者對汽車需求下降，也是造成個人消費支出年增率下滑的另一個因素。在這次超級財報周中，嬌生、可口可樂、百事可樂和星巴克等內需、消費股公布的業績不錯，美國第一季的消費能力還算不差。

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由鮑威爾掌舵的聯準會，面臨來自白宮方面對降息的要求，還有去年第四季美股重挫的教訓，聯準會在三月的貨幣政策會議中已表明，今年不會升息，而且還會盡早結束ＱＥ縮表政策。即使第一季以來美國經濟數據中規中矩，我們認為聯準會今年頂多不升息，而不會降息；聯準會一旦釋出降息的訊息，可能還會引起市場對未來經濟成長疑慮的恐慌，對當前美股的多頭反而不利。

去年第四季美股大跌的頭號元凶就是ＱＥ縮表政策，抽走大量的市場流動性，如今聯準會順應民情地要結束ＱＥ縮表政策，對今年的美股當然是利多。這擺明一個事實，美國總統川普在明年競選連任的考量下，絕對要維持美股在多頭市場。從他第一任積極減稅、讓企業海外盈餘匯回、美中貿易戰、打擊非法居民和增加就業機會等政策，都是希望美國經濟增加活力和維持美股的長多趨勢。四月底川普又對外釋出，美國和中國間的貿易談判又有進展，而且他認為習近平很快就會來美國和他簽協議，這對美股的確是利多。

美股短線漲多

第一季美股表現亮眼，短線漲多的美股的確是市場最大的利空。以美股重量級指數來說，道瓊工業指數本益比為十六．八倍、Nasdaq指數本益比三四．五倍、S&P 500指數超過十九倍、費城半導體指數十八．六一倍。除道瓊工業指數外，其他三大指數的本益比的確很高，短線漲多的美股出現回檔的修正是很有可能的，卻不會影響多頭走勢。美股四大指數經過第一季的強彈後，月ＫＤ都已經出現黃金交叉的現象，就是一個趨勢，除非有非預期性的利空把行情打下來才可能扭轉這樣的趨勢。

此時需要留意中國股市的變化。今年來川普總統常常釋放美中貿易談判即將達成妥協的消息，美股和中國股市的強彈是這波全球股市能普遍上漲的內涵。但四月下旬以來中國股市就漲不上去，近期更跌破月線支撐；中國股市若不能止跌，可能會造成美股短線的回檔。人民幣匯價也從四月中旬以後就沒能進一步升值，人民幣兌換美元回貶○．三三％，貶至六．七二四。假如人民幣貶破六．七五人民幣兌換一美元，恐不利中國股市表現，也可能暗示今年來外資匯入中國股市的資金可能暫告一段落，甚至出現獲利了結現象。

道瓊成分股之一、全球最大營建和採礦設備製造商開拓重工，在營建設備當中，中國是該公司最大的海外市場，從去年下半年開拓重工受到美中貿易戰對該公司在中國市場業務的影響。從最新的財報顯示，外資企業陸續從中國市場撤出和中國經濟成長放緩影響，亞太地區營建設備銷售年增率下滑六％，南美銷售也下滑七％，只有北美地區銷售成長十三％，北美地區銷售成長主要受到川普上台後基礎建設和頁岩油採礦設備銷售成長有關。開拓重工整體財報內容不如市場預期，以至於財報公布後股價下跌。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2037期；訂閱先探投資週刊電子版

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