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ＩＣ設計超級法說會密集登場

2019-05-02 11:55先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

進入法說會密集期，在市場聚焦的大立光、台積電後，ＩＣ設計重量級大廠聯發科及瑞昱接力舉行，成為市場及法人觀察ＩＣ設計產業的焦點。

回顧二○一八年十月，受到美國公債殖利率飆到三．二三％，再加上那斯達克科技股領跌影響，導致道瓊十月十日崩跌逾八○○點，台股十月十一日重挫六六○點，失守萬點關卡，直到一九年二月十一日，收盤一○○○四．二五點，正式回到萬點，唯三月初小幅回測，在此之後，台股可以說是表現強勢，在四月二十三日收盤一一○二五．六八點，正式站上「萬一」關卡，但攻高「萬一」後，僅力守三天而未能站穩，二十六日指數震盪跌破萬一關卡之下。

前呼後擁 密集期登高峰

隨著時序進入法說會的密集期，各公司陸續舉辦法說會，分別將針對第一季業績及第二季展望進行說明，股王大立光法說會於十一日打頭陣，對第二季展望釋出正向的訊息，預期四、五月營收將逐月上揚，且第二季營收將超越去年同期，第一季營收九八．二四億元，成長率十．七％，三月營收達三九．二六億元，重回一八年旺季水準，在法說會後，有五家外資券商提出報告，對大立光第二季營運看法正面，並提高目標價；就在大立光法說後，權王台積電十八日接力登場，在法說會後也釋出利多，對於第二季的業績預估季增幅可達七％，且毛利率可望回升，高運算產品的雙位數成長幅度會是第二季最為強勁的項目，在５Ｇ產品的助攻之下，下半年成長力道強勁，台積電三月營收七九七．二二億元，較上月成長三○．九％，第一季營收二一八七．○四億元，年減十一．八％。

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就在台股雙王法說會後，四月二十九日開始至五月三日這一整周，法說會攀登高峰，儘管五一勞動節休市，但四個營業日卻還是有高達二七家上市櫃公司密集召開法說會，二十九日先有中華電、台郡、盛群、富邦媒、群益證、益航、大洋ＫＹ、亞德客ＫＹ等八家；四月三十日包含聯發科、日月光投控、世界、台達電、致茂、中光電、瑞昱、中信金、開發金、台灣大、台虹、聯亞、上曜、智崴、萬年清等，暴增至十六家；五月二、三日兩天則有譜瑞ＫＹ、大聯大與TPK-KY等法說。

台股主要戰場以電子科技股為主，在季報公布高峰期，留意法說會公布的業績表現，以及第二季營運展望題材，在市場聚焦的大立光、台積電後登場的重量級法說，又以代表ＩＣ設計風向球的聯發科、瑞昱，這兩家ＩＣ設計重量大廠所釋出的展望，最為市場法人所關注的焦點。

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