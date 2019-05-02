親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

征服震盪行情

2019-05-02 11:57先探投資週刊

【文／方亞申】

美元指數創近兩年高點，引發新興市場一陣恐慌，台股也受影響，尤其以中小型股為主的櫃買指數率先跌破月線，出現今年大漲以來的輪流修正，電子股似乎熄火；所幸金融股轉強支撐指數。在日及周KD值向下修正中，台股進入整理，等待在反攻契機。

從四月中旬以來美國企業財報陸續公布，約有超過七成符合或超過預期，重量級股包括亞馬遜、微軟、福特…都算不錯，使得標普及Nasdaq指數屢創收盤歷史新高，道瓊受先前波音影響這次還未能創收盤新高。倒是先前大漲的半導體股如英特爾、德儀季報表現不錯但對後市卻保守，股價大跌，主要也是像費半指數今年以來一度大漲超過四○％，漲多對利空抵抗力就轉弱，所以費半指數成為美股主要指數中過去一周修正最多者。

另一方面，上周美國公布第一季經濟成長率高達三．二％，遠高於市場預估的二．三％，顯示美國經濟經過去年下半年美中貿易大戰走低後，又回復生機，也刺激全球資金湧向美國股市及美債，美元指轉眼間已站上九七．八以上的近兩年最高點，成為全球超強貨幣。美國企業約有一半獲利來至海外，美元太強是否將影響後續美企盈餘必須追蹤。

分享

低檔具有不弱支撐

美國經濟狀況表現優，支撐股市在歷史高檔附近。未來蘋果、Nvidia、高通等將公布財報，預期屬中性。當然這次三月中旬以來美股帶動全球股市上漲，主要就是聯準會釋出不升息及停止縮表利多；加上澳洲、紐西蘭、加拿大、印度等國家都傾向停止升息或降息、歐洲央行也可望停止縮表，令全球資金再度滿溢，本周聯準會又要說話，在美國超乎預期的經濟成長率下，其動向如何至關重要！在此之前美股多頭走勢不變。美股三大指數目前仍在十日線上下，只要道瓊二六○○○點、標普二九○○點及Nasdaq八千點關卡未跌破前都屬強勢。

美股超強，經濟不振的歐股也不錯，德國及法國乃至西班牙及希臘等股市都還在十日線之上；亞洲印度及新加坡則創新高，馬來西亞及印尼表現較弱勢；拉丁美洲股市只有巴西獨強，總的來看，全球股市約有一半都還在十日線之上表現不錯。倒是大中華地區的中國深滬股市從四月上旬就進行整理，北上資金出現近兩年來最大賣超動作，上證指數近期連續拉回破月線，似乎有向季線三千點測試支撐的可能，深圳股市亦同。不過滬深三○○指數較抗跌，跌破十日線後出現抵抗力道，主要在於權值股茅台、中國平安保險、工商銀行等首季獲利讚相對抗跌，未來仍須持續追蹤。其實從美國的尖牙股、中國的股王及高權重股近期表現較不錯來看，全球資金寬鬆還是以擁抱權重股為主。

市場向來有五月賣股走人（Sell in May and Go Away）說法，惟過去幾年因市場資金充沛，推升股市行情，以近十年五月股市走勢來看，漲跌機率約一半，外資認為近期在美元走強下，已牽動阿根廷、土耳其等脆弱市場走弱，持有新興市場資產，不再像先前美元弱勢時安全。而台股也受影響，雖美股還是強勢，但上周下半周開始外資就連續賣超，且期貨多單降至六萬口以下，接下來要看五萬口關卡是否守穩？

金融、傳產伸出援手

其實台股四月份指數收紅（三月收盤是一○六四一點），是連續第四個月月線收紅，據統計，從二○○一年以來，台股有七次指數四連紅，第五個月指數收紅有四次、收黑三次，即多頭稍有勝算；而第六個月月線收紅機率達八五％，收紅機率相當高。五月份是繳稅季節，一般大股東賣股繳稅情況常出現，不過只要國際股市未連續大跌，台股今年以來漲幅也不是很大，且季線已在一○四六○點交叉穿越年線，低檔具有不弱支撐。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2037期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2037期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：億而得站在趨勢浪頭上

◎特別企劃：財報提供基本面支撐

◎國際趨勢：網飛股價多空大交戰

【最新活動看板】

◎先探講堂「生技醫療產業投資基礎班」招生中！

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

任天堂Switch登陸 開了綠燈

2019-04-25 13:20

謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻

2019-04-25 13:15

高通蘋果和解 贏家大揭秘

2019-04-25 13:13

美股下一步…續漲或修正？

2019-05-02 12:54

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

興櫃下一個淘金地

2019-05-02 12:47

ＩＣ設計超級法說會密集登場

2019-05-02 11:55

文創指標股展現軟實力

2019-04-25 13:24

11000點行情會不會轉彎

2019-04-25 13:18

八吋晶圓春燕飛來了

2019-04-18 13:55

鴻家軍強棒 今年看它們了！

2019-04-18 13:53

多頭股最強組合

2019-04-18 13:49

黃啟乙：興櫃出英雄！

2019-04-18 13:47

Mini LED大反擊

2019-04-18 13:44

台灣好息股

2019-04-11 13:34

台積5奈米最強同盟

2019-04-11 13:34

受惠特管法公司呼之欲出

2019-04-11 13:34

全球強股英雄榜 讓人驚艷

2019-04-11 13:34

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:34

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

中港股市進入觀察期

2019-03-28 14:22

AI製造生態鏈

2019-03-28 14:19

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21

利基靚股人氣按讚

2019-03-21 14:20

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

運動產業明日之星

2019-03-21 14:16

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13

生技業打國際盃的省思

2019-03-14 13:11

搶先卡位季底行情

2019-03-14 13:10

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top