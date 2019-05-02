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興櫃下一個淘金地

2019-05-02 12:47先探投資週刊

【文／黃俊超】

興櫃市場是孕育上市、上櫃企業的搖籃，雖然整體成交量能相對較低，不過其中卻藏有含金量相當高的潛力股，而財報就是最真實的藏寶圖。

興櫃市場不同於上市上櫃市場，成交量能相對偏低，存在著流動性風險，且沒有信用交易、漲跌幅限制，資訊透明度也不如上市櫃公司，但是，也正因為如此，較有機會存在相對被低估的可能，除了從產業前景下手外，即將全數公告的年度財報，將可提供完整資訊，是投資人挖掘出具潛力績優股的好機會。

年報檢視營運能力

今年初掛牌的緯穎，是去年興櫃的大黑馬，營收年增逾倍、獲利年成長三．六倍，不過股價已於去年年中衝高至六二○元，又今年伺服器上半年景氣相對較低，蜜月行情並不如預期，然而去年底掛牌的特化大廠南寶，在營運相對低迷時掛牌，近期最高股價較承銷價大漲逾一倍，表現相對亮眼。

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除了南寶之外，全球高壓鋼瓶龍頭廠元翎精密，同樣也是在興櫃市場飽受壓抑，直到接近轉上市的時間點，股價一飛沖天、漲幅約為一倍；鋰高分子電池的興能高，去年掛牌前股價最低僅二四．九九元，然受惠於真無線耳機等需求升溫，從承銷價十八元一路攻高到七五元，蜜月行情同樣剽悍。

股價上漲的時間點，有可能在興櫃市場時就已經先行發酵，也可能在轉上市或上櫃時發生，或掛牌沉澱籌碼後再展開蜜月行情，股價表現除了籌碼面因素外，重點還是在於基本面未來展望，搭配陸續出爐的年報，除了知名度較高的公司外，獲利表現較佳、本益比與評價仍屬偏低的企業，也都值得持續追蹤。

閥門龍頭廠捷流閥業，以自有品牌行銷國際。近年營運自谷底向上攀升，去年上半年獲利已超過一七年全年總和，預期全年有機會倍數成長。公司為進行垂直整合、降低生產成本，新建桃園觀音廠生產上游關鍵材料，預期於第三季正式量產，首季營收年增逾三成，在營收成長、成本降低下，全年獲利將可望優於去年，或將挑戰一個股本。

承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程的洋基工程，主要客戶包括台積電、力晶、大立光、華通、精材等。去年營收年增率為十．二七％，稅後純益五．四二億元，較前一年度成長近三四％、ＥＰＳ為十九．○八元，而今年首季營收達十四．九六億元，年增率達一．三四倍，且逼近去年上半年九成，全年展望持續看俏。

駐龍、錢櫃股價創高

生產民用大型飛機機身結構零組件、大型飛機引擎結構零組件、特殊模治具及航太特殊製程服務的駐龍，是台灣三家獲得波音認證的航太零組件製造廠之一，雖然波音的737 MAX因兩起空難而停飛，第一季財報獲利下滑二一％，不過由於供給吃緊狀況仍未見改變，因此其實並不影響駐龍營運表現。

駐龍透過波音轉投資的美國勢必銳（Spirit AeroSystem Inc）供貨給波音，波音占整體營收比重高達六○％，另也透過法國賽峰集團供應空中巴士。而在國內「國機國造」正如火如荼展開，駐龍已取得漢翔三階段簽約，並於去年下半年起陸續出貨，在國內外需求持續暢旺之下，駐龍營收持續穩定成長。

二○一七年駐龍營收為五．六四億元、稅後純益一．五億元，而去年營收年增四八．八％至八．三九億元，稅後純益則是成長六成來到二．四億元、ＥＰＳ八．○一元，而今年首季營收二．一七億元，較去年同期成長三二％，在訂單持續吃緊下，全年營運展望持續樂觀，法人預期獲利將有機會挑戰一個股本。

龍翩為國內真空蒸鍍設備龍頭廠、全球排名第五，包含股王大立光、玉晶光、今國光、亞光等都是客戶，去年ＥＰＳ三．七七元，將配發現金股息三元，縱然首季營收下滑，不過隨著多鏡頭智慧手機、車用鏡頭與人工智慧等推波助瀾，未來營運依舊相當值得期待。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2037期；訂閱先探投資週刊電子版

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