11000點行情會不會轉彎

【文／方亞申】

全球主要股市從年初盤堅上漲至今，尚未見到有出量下跌反轉的股市，不過漲幅不小、基期墊高，的確增加買股風險，此時除了業績，籌碼穩定度也是很重要；再者有固定不錯配息，能增添股價低檔防守力。

台股最近正進行一萬一千點突破戰，但成交量也開始降溫，不過國際股市還是相當強勢，持續緩步推升。包括資金流出的歐洲，德國今年以來累計上漲超過十五％、法國十五．五％，其他如比利時、奧地利、希臘等，都有超過十五％的漲幅。而原本較弱勢的東北亞及東南亞也跟上補漲，累計漲幅都在十％上下，只有拉丁美洲表現較弱勢（去年超強）。

當然最強勢的美國及中國，道瓊因受波音拖累，漲幅不到十四％；但標普及Nasdaq漲幅都超過十五％，Nasdaq甚至來到二○％漲幅，漲最凶的還是費半指數超過三五％。倒是原本漲幅第一的中國股市，雖上證及深圳指數累計今年仍上漲二八．四％及三七％，但是從四月初開始進入高檔整理。台股漲幅十三％，屬於中間偏低區間。

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總的來說，全球股市還是處於一個上升趨勢，尤其經濟表現很不錯的美國，標普站上二九○○點、Nasdaq站上八千點大關，都是很強的，加上道瓊，其實距離歷史新高點都不到一％，要突破並不難。

國際油價飆升有利股市

各國股市漲多，但是仍未見有重要股市反轉跌破月線，何況還有美股可能創歷史新高的機會！不過，看看短期日ＫＤ值高檔交叉向下，周ＫＤ值在高檔鈍化超過五周，居高的確需思危。但是月ＫＤ值卻交叉向上，代表中長線轉多。美國企業季報陸續公布，到本周為止大約有七成公司已揭露，業績較預期好，雖然先前市場預估上季獲利將衰退約二～三．五％，但結果似乎比預期好，標普成分股中，超過一四○家企業本周都將陸續公布成績單，包括德州儀器、英特爾等半導體業者，還有亞馬遜、臉書、微軟等，以及埃克森美孚、電動車製造商特斯拉、波音等都是屬於重量級股，美股三大指數正逼近去年歷史高點，費半指數甚至領先創新高，四大指數只要未見連續回檔破月線都還屬強勢。

最重要的是，美國近期公布經濟數據的確有跟上來，包括三月零售銷售大增一．二％，景氣好消費及零售商看好，運動成衣如Lulu股價創新高；因為工資穩定成長、失業率低、政策制定者表示今年利率將保持不變。此外，三月份汽車經銷商銷售額成長三．一％，為十八個月來最大增幅；二月份則下降。經濟學家預估美國上季ＧＤＰ將成長二．四％，優於先前預估的一％。更令人注意的是，聯準會不升息言論，使得市場資金又多起來；尤有甚者，《華爾街日報》報導，儘管短期內降息的可能性偏低，但聯準會官員最近已開始討論未來需要降息的情境，其中一項包括即便經濟成長未走弱，但通膨率卻節節下滑。報導指出，美國短期內降息的機率並不高，四月底即將舉行的決策會議甚至連談都不會談，只不過最近Fed官員在接受媒體專訪或是公開評論時已開始討論需要降息的可能條件。美國釋出資金寬鬆訊息，市場資金增多，增溫風險性資產熱度。

中國股市進入四月，開始高檔震盪，上證指數在頸線三一五○點之上整理；今年以來漲最多的深圳股市則在一六五○～一七○○點之上震盪。香港恆生指數則在三萬點上下來回。指數說是震盪，但是大型權值股貴州茅台、中國平安保險、招商銀行姿態非常高，其中股王貴州茅台股價再度創下九九○人民幣歷史新高。香港的騰訊股價也是近半年高點。這次指數以上證為例，指數幾乎只是歷史新高一半，但股王卻能屢創新高，顯見資金是向大型股轉進。這點與去年全球資金透過各種ＥＴＦ買進權值股很像，也就是資金多的表徵。

此外，國際油價先有委瑞內拉，後有利比亞減產，加上本周美國即將取消伊朗石油制裁的豁免，令全球供應趨緊，刺激油價飆升。西德州原油價格已上漲至六五美元以上，這也是風險性資產搶手的訊號，只要國際油價未大跌，還是有利股市表現。

電子權值股息利不錯適合長抱

台股今年累計以上漲十三．三％、櫃買指數上漲十六．三％，的確漲幅不小，不過外資今年以來已買超一六○○億元以上，且期貨多單還在六萬口以上，只要未見跌破還算安全。不過來到一萬一千點去年三～九月高峰大套牢區，市場還是會擔心，所以造成量縮，未來觀察點是在月線，今年初漲勢形成後，月線就未見跌破，目前月線已上升至一○七八三點。此外九周ＫＤ值在八五以上鈍化五周，說是超強但也隱藏隨時可能拉回的壓力。而參考二○一四、一五、一六年，九周ＫＤ值同樣高檔鈍化後，即使後來股市拉回三～五周，指數還是會反彈回高檔甚至創新高出現背離，所以未來可能有拉回但仍有反彈回高點或創新高。

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