謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻

謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

【文／謝金河】

二○一九年匆匆又過了近四個月，大家記得元月二日Apple股價突然大跌近十％寫下一四二美元新低價，全球經濟學家及機構對二○一九年都繳出非常悲觀的預測，但是才短短四個月，全球股市紛紛出現驚人的漲幅，而且美國股市的Nasdaq 100及費城半導體指數紛紛再創歷史紀錄。

我們先把中港台及美國股市掃瞄一下，美國道瓊指數從去年十二月最低的二一七一二．五三大漲到二六六九五．九六，漲幅高達二二．九五％，且距歷史天價二六九五一．八一，只差不到三○○點，S&P 500從二三四六．五八拉升到二九三六．三一，也大漲二五．一九％，距離歷史天價二九四○．九一只差三點，而Nasdaq指數漲到八一二八．八八，距歷史天價八一三三．三，也只差五點，至於大型科技股的Nasdaq 100指數老早已突破歷史天價，今年的漲幅達三二．六％，最可怕的是Avago、Xilinx大漲，加上最近Apple與Qualcomm和解，Qualcomm股價大漲，今年ＳＯＸ指數從一○六六．三九，大漲到一五七九．○三，單是指數就大漲了四八％，短短的四個月光景，美股再度重返榮耀，這是十分不可思議的事。

台股重返榮耀可圈可點

至於去年跌幅高居世界之冠的中國港滬股市現在是勇冠三軍，滬深三○○指數從二九三五．八三大漲到四一二六．○九，漲幅達四○．五四％，深圳Ａ股從一二六七．二七大漲到一八八一．六五，漲幅高達四八．四八％，上海Ａ股從二五五五．八四漲到三四四四．四四，漲幅也有三四．七六％，香港恆生指數從二四五四○．八三漲到三○二八○．一二，漲幅是二三．三九％，這樣大的漲幅令人瞠目結舌，尤其去年美中貿易劍拔弩張之際，中國經濟頻頻拉警報，現在出現大翻轉走勢，尤其是Ａ股入摩帶動大型股翻身，像貴州茅台、中國平安、招商銀行，到海天味業都令人刮目相看。

再看台股，去年十月及十二月大跌，台股技術面完全轉空，個股如被動元件、矽晶圓等紛紛慘跌，但是今年才剛剛過了四個月，台股居然重返一一○○○點，且距一一二七○的天價不遠，從指數來看，加權指數從九三一九．二八漲到一一○七七．九九，漲幅高達十八．八七％，櫃買指數從一○九．一四漲到一四四．八二，漲幅高達三二．六九％，摩台指數從三四○．三二拉升到四一二．九三，漲幅也達二一．三三％，論漲幅，台股不如陸股，也不如美股，但能回到去年停留的高價區，台股表現已可圈可點，指數重返榮耀，這當中台積電又扮演了重要角色，外資再度加持，台積電再創二七○元歷史天價，市值拉升到七兆台幣，而去年一蹶不振的鴻海，今年出現郭董參選總統的行情，股價從六七元漲到九七．二元，也讓過去一年套牢的股民吐了一口怨氣。

帶頭攻堅的主角換人做

但是指數同樣在一一○○○點，這回領軍帶頭攻堅的主角又換人做，像是去年被動元件股大漲，國巨最高漲到一三一○元，現在只剩下三二○元，華新科從四九一．五元跌下來，現在剩下二一○左右，禾伸堂從三○一元跌到一一○元左右；矽晶圓的環球晶從六四二元跌到現在三五○元左右，台勝科也從一八一元，經過減資，現在一二一．五元，其他如MOSFET的大中從一八三．五元，現在跌到一二○元左右，這些大漲的族群，今年都因為景氣下滑，業績衰退，股價陷入漫長盤整，但是江山代有人才出，台股相同的一一○○○點行情，最佳主角已悄悄換人做，最具代表性的是５Ｇ題材的相關個股，例如散熱族群中的雙鴻從四五元到一六一元，大漲二五七％，超眾也漲到一八五元，泰碩從十八．二漲到六六．九元，力致從十八．七元漲到六四．一元，奇鋐也從十九．九五漲四五．七元，飆漲的氣勢有如被動元件的翻版。

一些跟５Ｇ題材連結的如昇達科漲到一○八．五元，子公司芮特ＫＹ漲到六八元，ＰＣＢ產業的欣興從十四．二五漲到三九．六五元，泰詠從十三．九漲到三三．九元，聯茂更是從三六．○五元飆向一○六．五元，台光電從五四．一元漲到一一三．五元，也漲了一倍；甚至連股價一向平穩的高技也從二九．○五漲到五八．一元，這些過去牛皮的個股，這一波奮力大漲都創下不小的漲幅。

現在股價大漲，台股又回到高檔區，距歷史新高不過是二○○點左右，這個時候不得不再度提醒大家「老人與狗」的理論，就像國巨去年飆到千元以上，我把那些標示目標價一八五○元的法人痛罵一頓一般，這個時候千萬要注意市場如果用力過猛，股價很容易現出原形，最近最具代表性的是力致，在召開完法說會後，股價連續急拉到六四．一元，最近三天急殺，殺回四四．八五元！力致去年ＥＰＳ○．七九元，去年第四季ＥＰＳ○．五四元，今年前二月ＥＰＳ是負的○．五四元，最近股價出現崩跌。雙鴻漲到一六一元，前二月ＥＰＳ一．一六元，去年配發一．五元股息，也不利股價撐在高檔，況且年線乖離加大，年線還在八四元附近，這個缺口太大容易留下上檔的壓力。

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