高通蘋果和解 贏家大揭秘

【文／魏聖峰】

美國政府不願意蘋果iPhone採用華為的通訊晶片，極力在幕後當蘋果和高通案的和事佬，以免美國在5G戰略圍堵華為出現破口。當兩造和解後，蘋果最快在下半年就能推出5G版本的iPhone，不僅高通是最大贏家，連台灣的半導體業都受惠。

過去兩年蘋果和高通因為技術版權官司案鬧得不可開交，卻在近期一夕和解並簽下六年合約，探究其原因，應該與美國政府在背後當和事佬有關。蘋果、高通都是美國科技大廠，兩者如能合作就能有機會把全球市占率做得更大，若兩者鬧翻卻有利外國廠商，將不利川普在５Ｇ產業的布局。

當和解的新聞在市場傳開後，高通在四個交易日內股價大漲近四成，費城半導體指數創新高。就在蘋果和高通宣布和解，曾經是蘋果想要培養起來成為５Ｇ基頻（Modem）晶片供應鏈的英特爾，宣布要退出智慧型手機用的５Ｇ基頻晶片市場。英特爾未來不必再服務蘋果，可以降低研發成本，更能專心在數據中心和５Ｇ伺服器晶片的研發，華爾街卻對英特爾的這個決定給予正面肯定，英特爾股價創下十九年新高。蘋果股價也在和高通和解後股價站穩二○○美元 。從高通、蘋果和英特爾的股價表現來看，這事件讓三者全贏。

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和解讓三者全贏

從２Ｇ時代至今，高通一直都是全球智慧型手機晶片的龍頭，高通從２Ｇ到５Ｇ世代都擁有自己的晶片專利版權，並在每個手機世代中都居於龍頭地位。在高通的營收比重中，技術版權是生存命脈。根據高通財報，從二○○○年至今，來自技術版權的營收占比幾乎都在三成以上，但受到高通總營收不斷成長影響，一七、一八年的技術版權占比跌破三成。若從技術版權的營收角度來看，一八年這項營收達五一．六三億美元，比二○○○年當時的七億美元足足成長七．三倍。

高通認為凡是使用高通通訊晶片的手機，在上網速度、影音、照片等的效能才能有高畫質呈現。所以要向手機業者多收取技術版權費（俗稱高通稅），這版權費用是以手機銷售量的多寡收取。當時iPhone賣得最好，所以蘋果被收取的高通稅最多，才衍生出這兩年蘋果和高通在技術版權的互告場面。先前幾年蘋果iPhone的基頻晶片通常是由高通和英特爾大約以七比三的比重拿下訂單，蘋果的三款iPhone去年全都採用英特爾的基頻晶片，就是蘋果和高通關係最惡劣的證明。

高通霸主地位難以被撼動

去年下半年高通推出可以達到５Ｇ水準的驍龍（Snapdragon）X50基頻晶片，使用在6GHz以下頻寬和毫米波，是全球首款不受使用者環境干擾的５Ｇ基頻晶片。高通早在去年二月下旬的世界通訊大會前夕就已向Android平台手機製造商釋出５Ｇ基頻晶片樣本訊息，獲得手機大廠口頭承諾使用，當時高通已在Android平台５Ｇ基頻晶片市場一統江湖。去年十月下旬高通正式發表驍龍X50基頻晶片後對自家晶片有信心，不怕蘋果不來用。當時對蘋果來說真的很尷尬，因為和高通的技術版權官司鬧得很凶，看到高通推出這款X50基頻晶片卻又很青睞。即使最近兩個月，高通高層曾經出面打圓場，願意從在商言商的角度，將自家的５Ｇ基頻晶片賣給蘋果。

礙於面子上的問題，就算高通高層出面向蘋果喊話，蘋果除了督促英特爾盡快加速５Ｇ基頻晶片的研發進度外，還向三星電子探詢購買５Ｇ的基頻晶片。三月下旬，華為創辦人任正非也向蘋果喊話，願意提供旗下子公司海思的５Ｇ基頻晶片給蘋果。結果是，三星電子向蘋果表示，因為自家手機也需要大量的５Ｇ基頻晶片，沒辦法賣給蘋果。至於任正非向蘋果的喊話可能驚動美國政府高層，對美國來說假使iPhone果真使用海思的５Ｇ基頻晶片，不但讓美國政府打擊華為的５Ｇ戰略出現破口，更擔心賣給蘋果的５Ｇ基頻晶片被裝後門，未來iPhone用戶的資料都可能暴露在中國政府的掌握中。

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