鴻家軍強棒 今年看它們了！

【文／吳禹潼】

鴻海近期股價連續數日大漲，帶動旗下子公司跟進表態，其中臻鼎、訊芯以及廣宇各擁題材，都有上漲的本錢。

加權指數近期走勢相當強勢，除了權王台積電帶頭上攻外，鴻海股價的走勢也是十分凌厲，由於本業好轉，所以獲得美系外資看好，一舉將目標價由原先的七六元大幅調升至一○五元，投資評等也從「中立」改為「加碼」，此舉確實使得鴻海股價大幅上揚、連漲數日，再加上消息面部分，鴻海董事長郭台銘釋出有機會參選明年總統的消息，也成為帶動整體鴻家軍表現的因素之一。

外資普遍看好鴻海

根據美系外資所發布的報告分析，從鴻海近期的業績表現可以看出iPhone手機最壞時機應該已經過去，再加上鴻海正著手積極控制子公司富智康等的投資損失，因此，鴻海整體營運動能已經邁入轉強軌道；另外，若是蘋果未來選擇使用更為激烈的降價策略，對於鴻海iPhone的出貨量將有更大的正面效果。

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確實，若是從近期的營收數字來看，鴻海自去年第四季營運回溫後，今年第一季也繳出不錯的成績。日前公布三月營收三七六六．○五億元，月增四一．八％，以年成長七．九％的成績，創下歷年同期新高。

在鴻海母雞帶小雞的上漲下，鴻家軍也紛紛跟進表態，包含機殼廠鴻準、ＰＣＢ廠臻鼎ＫＹ、觸控模組廠GIS-KY、工業電腦廠樺漢、半導體封測廠訊芯ＫＹ以及遊戲機改款題材的廣宇等近期都有較為亮眼的表現，而在海外掛牌的鴻騰精密、鵬鼎、夏普、富智康，以及鴻海轉投資持股約七五％的工業富聯近期表現也十分突出。台股之中，法人特別點名臻鼎、訊芯以及廣宇，值得留意。其中，廣宇去年受惠於日系遊戲機拉貨，帶動出貨暢旺，推升去年第三季獲利創下單季新高。回過頭來看今年，法人表示，雖然受到淡季影響，前二月營收下滑，不過，隨著旺季即將到來，預期廣宇第二季業績有望回穩。

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