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日職／三棒王柏融長打發威 次打席二壘安攻打點

多頭股最強組合

2019-04-18 13:49先探投資週刊

【文／方亞申】

美國股市再度衝高、中國股市高檔震盪利空不跌，年初國際各大機構看今年景氣展望不佳，加速各國央行不敢進一步緊縮、甚至降息，市場資金又多了起來，台股跟上潮流，在鴻海集團，大立光、台積電帶領下，指數轉眼間已逐漸逼近一萬一千點，各族群表現還是相當熱絡。

中美貿易談判的延長賽似乎將看到終點。美國財長表示，雙方談判已接近尾聲，本周將再和中國國務院副總理劉鶴通話，商談協議最終內容。加上已公布的摩根大通及富國銀行業績較預期好，十二日美股在銀行股帶動下道瓊及標普指數大漲，科技股則有費半持續創歷史新高，本周費半再創新高，美國多頭氣氛濃厚。本周將發布上季財報的企業將橫跨金融（摩根士丹利）、科技（IBM、Netflix）、消費品（嬌生）等各大產業。由於受到去年中以後的美中貿易大戰後遺症影響，市場預估美企第一季獲利可能較一年前下滑二．三～三．五％，但第二季獲利成長二．三％。後續企業對於未來展望如何將成為影響股價所在。而美股四大指數反應景氣、資金，標普及費半又創今年新高，Nasdaq表現亦佳，原本表現落後的道瓊也跟上。連美國總統川普再度推文都說，若沒聯準會攪局，美股可多漲「五千到一萬點」。為了明年選舉，川普作多心態是非常明顯！

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全球資金潮再現ETF擁抱權值股

想想年初包括國際貨幣基金會、（IMF）、ＯＥＣＤ等等機構，紛紛看淡今年全球經濟展望，不過也加速各大央行再度利用貨幣政策想刺激拉抬經濟的動作及速度。特別是美國聯準會三月開會結論，強調今年可能不再升息，甚至表示要在九月停止縮表。此外，歐洲央行也因為歐洲地區經濟成長無力，也將停止縮表。一向維持貨幣寬鬆的日本根本就無意緊縮。三大央行都出現寬鬆訊號。另外，降息風潮又吹起，印度出現今年第二次降息、紐西蘭可望跟進，目前這種狀況跟去年同期大不相同，當時市場同步預期全球央行將持續緊縮貨幣。現在則是防患未然，怕經濟又衰退，重新開啟錢潮閘門。

上周就提過，全球負率債券已超過十兆美元，幾乎較年初倍增，以前波全球負利率債券的歷史新高水位十二兆美元，這次可能不會相差太遠，且今年底、明年初不少國家都要選總統，政策普遍偏多，可以想見資金又開始氾濫，若以前次資金過剩大舉湧向全球有競爭力的大型權值股，這次可能再重演，蘋果股價再度逼近二百美元，微軟則是最先股價創新高的重量級股。上周開始資金又明顯湧進美國超過三十五億美元，如此就可望加速蘋果、谷歌、臉書、微軟等資金集中。而這次全球又有５Ｇ題材，思科、愛立信領先一步吸金、股價創新高。

陸股利空不跌

錢多刺激股市上漲，中國也不例外，上周末突然傳出全球最大指數公司明晟公司（ＭＳＣＩ）宣布，把ＭＳＣＩ全中國指數（MSCI All China Indexes）轉換為ＭＳＣＩ中國全股票指數（MSCI China All Share Indexes）的時間推遲五個月，從原定六月一日延至十一月二十六日轉換。一般聯想這項聲明讓Ａ股擴大對外開放的國際化腳步因此減速。加上今年以來中國深圳及上證指數分別上漲超過三八％及二七％，不少公司大股東在股價水漲船高後，減持持股，累計至上周滬深兩市上市公司逾六百家共發布一千六百份持股減持計畫，合計減持股份逾一五○億股，市值約兩千億人民幣，甚至社保基金也出手。

但是股市卻未在利空中大幅回檔，其中重量級權值股如股王貴州茅台股價仍創歷史新高，同樣是重量級股的招商銀行、水泥霸主海螺水泥都有創歷史新高；中國平安保險距離歷史天價九八．八五港元不遠，這些頗符合前述提到錢多專門將資金買進權值股。當然這次中國５Ｇ相關股也竄起，如中國鐵塔也創新高；聯發科轉投資的匯頂科技首季獲利市增逾二十倍，股價逼近歷史高點。

而去年掛牌的明星股寧德時代主要做電池管理及鋰電池，力拚全球最大廠，股價早在二月底就創歷史新高（去年掛牌重量級股幾乎都未到蜜月期時高價），姿態也是很高。中國股市在白酒、５Ｇ相關、電池、金融、水泥等族群中輪漲。在今年累計漲幅已居全球之冠下，只要未連續下跌破月線都還是強勢。且去年ＭＳＣＩ初次將陸股納入權重，約有一千六百億人民幣進入，這次雖然ＭＳＣＩ計畫將陸股權重提升至二○％延後，但後續預估還會有數百億美元資金進入。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2035期；訂閱先探投資週刊電子版

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