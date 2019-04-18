Mini LED大反擊

【文／林麗雪】

蘋果擬轉向台廠下單，熬了多年，Mini LED終於盼到基本面行情起飛，輔以美國棒打三安高階砷化鎵晶片發展，兩岸LED也正式攻守易位。

蘋果加持，Mini LED這次來真的！據了解，蘋果經長期的測試後，決定未來在將發布的iPad平板電腦、iMac Book等產品確定導入Mini LED，而台廠供應鏈在克服生產良率、成本過高及專利等問題下，已有相當大的勝算取得蘋果單，過去始終停留在概念題材的Mini LED，最快下半年、最晚明年起將轉為有實質獲利貢獻，Mini LED族群也將開始走出基本面行情。

而除了Mini LED的新應用之外，為了擺脫ＬＥＤ產品微利化的窘境，也因應５Ｇ、光通訊感測元件的需求崛起，業者近年也已紛紛轉向VCSEL等砷化鎵產品發展，台廠晶電如此，對岸的三安光電亦是，這次三安光電被美國列入黑名單，美國應材並停止設備供貨，看來劍指三安的砷化鎵半導體布局而來，台廠長期在陸廠不公平競爭下被打壓的頹勢可望被扭轉，台系ＬＥＤ乃至於砷化鎵廠，不僅短線可望吐悶氣，長線營運也將全面大轉骨。

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新世代顯示技術Mini LED鴨子划水多年，一直被視為ＬＥＤ廠反敗為勝的新應用，儘管一直有零星的電競螢幕出貨，但始終停留在概念題材上，未能為廠商帶來實質有效的獲利貢獻，也因此，Mini LED雖然熱炒了多年，最後概念股股價都再度打回原點。

Mini LED供應鏈全面到位

但從產業技術發展的角度來看，Mini LED要量產，本就有其一定的難度，從傳統型一釐米以上的ＬＥＤ晶粒，要微縮至一五○μm、甚至一○○μm以下，不僅晶粒的量產難度大為提高外，後段的封裝也需要拉進新的設備重新建置，設備製造商如何開發新一代Mini LED專用裝配設備也是關鍵，在未見到確切的產品出海口之前，業者投入心態保守，供應鏈的建置期也跟著拉長，花個二～三年時間是起碼的。

所幸，面對韓廠OLED面板顯示器應用的強勢來襲，Mini LED已為國內面板廠與ＬＥＤ廠視為絕處逢生的關鍵戰鬥，晶電幾年前登高一呼，國內兩大面板廠包括群創及友達都有共識推動，也得以讓整個供應鏈的建置逐漸到位。

Mini LED之所以能肩負國內面板及ＬＥＤ廠敗部復活的重責大任，關鍵還在於其相較於OLED，仍有不少的應用優勢。首先，在大尺寸的電視面板部分，Mini LED的成本約只有OLED的六～八成，但亮度、畫質都與OLED相近，省電效能也比OLED高，壽命也長，加上具有區域調光的功能，雖然在智慧型手機領域，由於OLED成本繼續下探，Mini LED發揮空間有限，但在大尺寸及利基的車用市場上，Mini LED大有可為。

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