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日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

受惠特管法公司呼之欲出

2019-04-11 13:34先探投資週刊

【文／徐玉君】

台灣的醫療技術國際矚目，去年九月衛福部通過特管辦法後，市場就開始揣測首批「特管法」核准名單的公布時機，誰會搶得先機？根據醫事司對特管法申請流程的審核時間推估，最快四月中下旬、最慢五月上旬就有機會率先公布首批名單（醫療院所），搶食台灣癌末市場至少二○○億元規模的新商機。

台灣開放特管法可以說為細胞療法奠定了長期發展的契機，從全球醫藥市場的發展來看，二○一六年全球已經有高達六○○個細胞療法新藥申請登記執行人體臨床試驗，一七年更一舉拉高至八一四個，今年將更可觀，有機會突破千個以上，產業的熱度甚為可觀，市調機構預期，由於近年細胞療法年平均複合成長率都達到二○％，因此預期二○五○年規模將達五○○億美元。

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細胞療法規模五百億美元

而特管法初期開放的六項治療領域，最先可以預見當屬癌末的市場需求，依據衛福的資料顯示，國人新發癌症人數已逾十萬人，其中癌末（四期）患者就有約二萬人，依據癌末醫療費用計算，單人每年費用大約落在五○～一○○萬元；換句話說，若採用細胞治療癌末病患的市場就相當於一○○～二○○億台幣規模，這是目前台灣特管法開放下的癌症新商機。

細胞療法如何治療癌症？首先從人體中抽取血液或組織，取出所需細胞（如：Ｔ細胞、ＮＫ細胞或幹細胞等），由專業人士在ＧＴＰ（人體細胞組織優良操作規範）實驗室中，經過嚴密的生技實驗流程，培養出可供患者使用的足量細胞，再注射回人體，以達到治療癌症的目的。

除了癌症治療之外，還有其他包括皮膚修復（醫美）、傷口癒合、關節軟骨重生…等，都可採取自體細胞進行治療，一旦核准通過執行，最關鍵的是執行後須提交年度報告，包括案例、效果、不良事件等，衛福部還能公開結果，依據報告內容決議該療法是否繼續執行或終止。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2034期；訂閱先探投資週刊電子版

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