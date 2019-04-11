親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

台積5奈米最強同盟

2019-04-11 13:34先探投資週刊

【文／馮欣仁】

儘管全球半導體景氣仍有多空因素干擾，但晶圓代工龍頭台積電依然在高階先進製程上持續領先，尤其，五奈米製程已於日前宣布進入試產階段，相關機台設備也陸續就定位，顯然要為蘋果、華為、Nvidia、AMD等大客戶量身打造所需之晶片。然而，五奈米所需要的相關製程設備如極紫外光（ＥＵＶ）微影與蝕刻等，均高度仰賴應用材料、ASML等國際大廠。

國內相關供應鏈則是以半導體設備與耗材相關如弘塑、京鼎、辛耘、家登、日揚與翔名；無塵室與機電系統整合廠商，如漢唐、帆宣、聖暉、亞翔、朋億、漢科與興櫃的洋基工程等也將受惠於台積電在五奈米試產與相關資本支出之商機。

漢唐為台積電擴廠重要夥伴

負責承攬台積電南科十二吋的十八廠第一期廠房的漢唐，主要針對高科技事業建廠所需之建築工程系統、無塵室系統、機械系統、電氣系統、配管系統、製程支援系統、儀錶及控制系統、通訊系統、生命安全系統、門禁及安全管理系統、空間規劃管理、大宗及特殊氣體系統、超純水（ＵＰＷ）及再生系統、超純水回收系統、廢水處理與製程化學品輸送，及二次配管路工程等系統，均囊括在漢唐集成的服務範圍內。

分享

漢唐去年受惠於兩岸半導體與面板廠擴建新廠，帶動營收與獲利均改寫歷史新高，ＥＰＳ達九．四二元。董事會更決議配發每股十元現金股息，配發率超過一○○％。展望今年，除了台積電之外，美光、華邦電（2344）均有擴建新廠計畫，此外，日前台積電三奈米新廠相關環差案通過環評大會審查，將於明年動土興建，投資金額將逾六千億台幣，屆時漢唐也將扮演重要的合作夥伴。目前漢唐在手訂單達二○○億元，今年前二月營收達四七．○三億元，年增一一三％，法人預估今年營收與獲利可望更上一層樓。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2034期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2034期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：小而美存股術成功速學

◎特別企劃：五奈米設備 驚見黑馬迅得

◎中港直擊：羊群效應推升A股？

◎國際趨勢：沃爾瑪拿秘密武器對抗亞馬遜

◎產業脈動：營收有基之彈好產業有...

◎重要資訊：上市櫃公司3月營收表

【最新活動看板】


◎先探講堂「選擇權進階交易實戰」招生中！

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:34

台灣好息股

2019-04-11 13:34

受惠特管法公司呼之欲出

2019-04-11 13:34

全球強股英雄榜 讓人驚艷

2019-04-11 13:34

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

中港股市進入觀察期

2019-03-28 14:22

AI製造生態鏈

2019-03-28 14:19

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21

利基靚股人氣按讚

2019-03-21 14:20

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

運動產業明日之星

2019-03-21 14:16

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13

生技業打國際盃的省思

2019-03-14 13:11

搶先卡位季底行情

2019-03-14 13:10

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 14:34

強勢股追緝令

2019-03-07 14:33

特斯拉出怪招 供應鏈怎麼接招

2019-03-07 14:31

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

熱錢再起

2019-02-21 12:06

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top