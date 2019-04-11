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日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:34先探投資週刊

【文／謝金河】

印象中大家才經過令人慌張失措的二○一八，在結束二○一八年前夕，全世界對二○一九年的經濟都十分悲觀，世界銀行用「天要黑了」為二○一九年下註腳，ＩＭＦ兩度下調全球經濟預測，總裁拉加德並且警告一九年會出現經濟風暴，諾貝爾獎得主克魯曼則說世界經濟大蕭條重臨，全球投資人紛紛束緊安全帶，準備迎接這個狂漲十年的全球股市可能面臨的巨大調整。

二○一八年全球股市都跌得鼻青臉腫，這當中最慘的是中國深滬股市，滬深三○○指數在一八年狂跌二五．三％，深圳Ａ股重挫三三．三％，上海Ａ股大跌二四．六一％，中國股市跌幅全球居冠，美股經過十二月大狂殺，道瓊全年下挫五．六％，Nasdaq下跌三．八八％，S&P 500下跌六．二四％，台股在去年十月大跌，失去了萬點行情，十二月又跌了一波，指數最慘跌到九三一九．二八，眼看著二○一九年跌勢恐怕難以避免。

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但是行情總在絕望中誕生，經過去年第四季大肅殺，一九年全球股市在第一季神奇復活了，其中漲幅最驚人的是去年跌幅世界之冠的中國股市，中國領導人一句「把股市當成國家核心競爭力組成的部分」，股市從此奔馳不已，從去年第四季的低點到今天，中國股市漲幅又變成世界第一。

台股直指一一二七○

上海Ａ股從最低的二五五五．八四狂漲到三四四四．四四，這一段漲幅高達三四．七六％，深圳Ａ股從一二六七．二七大漲到一八八一．六五，漲了四八．四八％，滬深三○○從二九三五．八三漲到四一二二．六，漲幅達四○．四二％，這真是令人不敢置信的「大時代」。美國股市表現也不差，去年道瓊指數一度重挫到二一七一二．五三，現在又跑到二六四八七．五七，道瓊距歷史最高點，不過五○○點左右，從去年第四季以來，道瓊已拉出十三．五％的漲幅，S&P 500指數今年漲了十五．五二％，指數從二三四六．五八狂奔到二八九五．九五，距天價二九四○．九一，大約只差五○點，Nasdaq漲到七九五五．九，今年大漲十九．九％，費城半導體指數從一○六六．二七狂升到一四八二．四八，大漲三九％。

二○一八年全球股市大跌是因為美中貿易戰引發，今年川普不斷釋出美中貿易和解的消息，中國也樂於配合，解決內部經濟緊張的壓力，加上美國Fed從鷹派轉成鴿派，多次聲明升息、縮表今年會暫停，這給了全世界投資風險資產開了綠燈的預期，再加上去年減碼ＥＴＦ的資金大回潮，全球股市意外出現噴出大行情，今年首季的漲幅幾乎把去年全年跌幅都收復。

台股在二○一八年也是黯淡的一年，加權指數下跌八．六％，櫃買指數大跌十六．八％，摩台指下跌八．八九％，但從去年第四季的低點拉升，台股加權指數不但收復了一○五○○的頸線壓力區，而且回到一○八七五．六五，這是去年台股密集成交區，從最低點算起來，加權指數已彈升超過十六％，表現不輸美股，櫃買指數從一○九．一四漲到一四三．四，已拉出三一．三九％的大漲幅，而摩台指也漲了十八％左右。也就是說，台股在今年第一季完全扭轉空頭排列的頹勢，如今技術線型轉多頭排列，最難得的是月線ＫＤ指標在低檔交叉，這股氣勢如果不墜，也許台股在明年大選年前，可能跟川普營造的大牛市齊步，也許加權指數可能穿越一一二七○．一八的上一次高點，這正是市場最玄妙之處。

美國強勢股換了一批人

相對市場在二○一八年結束前的極度悲觀，這短短幾個月快速扭轉，令人難以想像，最具代表性的是今年元月二日，Apple發布獲利預警，股價狂跌到一四二美元，市值掉到六七四七．四八億美元，當天道瓊指數大跌六六○點，這是二○一九年最壞的消息，但從元月二日迄今，Apple又漲到二○二．八五美元，市值站上九六二六．四億美元，這三個多月之間，Apple市值又增加了將近三千億美元，現在Apple、微軟、Amazon市值又站上九○○○億美元大關，去年第四季的悲情，今年第一季就清掃乾淨。

我們先來看看美股這一季以來的大行情，到底是什麼股票在帶頭？這當中市值最大的微軟創下一二○．八二美元的歷史天價，象徵了軟體雲的時代，這也牽動了台股選股方向；另外是半導體的Avago（Broadcom），從一九七．四五美元狂漲到三○七．四美元，市值拉升到一二○一億美元，這是半導體新應用的典範代表作；另一檔是賽靈思（Xilinx），這是晶片設計公司，這次股價從六二．五四美元拉升到一三○．六四美元，市值來到三二六億美元，其他有代表性創新高的企業如Lululemon、Dow Chemical，還有代表美國主導未來５Ｇ的思科，這次Cisco在去年底四○．二五美元狂升到五五．八美元，市值超越ＴＳＭＣ，來到二四二九億美元，表現令人刮目相看。

這是美國股市擺出來的陣仗，這次領先創新高的不是原來Apple領軍的FAAMG，也不是Netflix，或Nvidia，而是思科、Lulu、Nike、微軟、賽靈思、Avago等個股，美國強勢股重新換了一批人，這也給了台灣投資人重新思考新的選股方向。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2034期；訂閱先探投資週刊電子版

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