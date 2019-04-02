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全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04先探投資週刊

【文／魏聖峰】

英飛凌調降成長預估，打臉車電產業，全球汽車銷售衰退可能衝擊到電動車和自駕車，中國大幅減少補貼電動車，也影響了市場買氣。

未來五年車用半導體的成長前景仍遠大於汽車銷售成長率，在這波全球經濟成長趨緩衝擊下，全球第二大車用半導體大廠英飛凌在三月二十七日突然宣布調降對今年營收成長預估，不但造成股價重挫，甚至還拖累費城半導體指數。全球最大車用半導體大廠恩智浦近期價也相當疲弱，需要留意該公司未來的財報內容。

英飛凌是全球最大功率半導體大廠，車用半導體產值則僅次於恩智浦。過去我們曾經分析過，隨著車用電子占整車成本比重可望在二○二○年達到五成，尤其在電動車和油電混合車銷售越來越高下，就算全球汽車銷售量下滑，並不影響車用半導體產業的成長。不過，這樣的推論卻遭到英飛凌打臉，假如英飛凌降財測的效應持續發酵，未來恐怕連恩智浦、安森半導體（ON Semiconducor）、瑞薩半導體等都可能會中槍。

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大廠紛降財測 都怪中國

根據英飛凌發布的財報數據，原本在去年底的財測認為今年的營收可望有九％的年成長率，並可達到八○億歐元（約九○億美元）上下各二％；但最新的財測是英飛凌預估年增率僅剩下約五．三％，成長率少掉四成。英飛凌指出，車用和工業用功率控制部門的營收預估僅小幅成長，而數位安全解決方案部門則會出現個位數的年增率負成長。根據英飛凌上季財報顯示，工業控制用功率控制部門營收占比約十八％，車用半導體部門營收占比約四三％，若這兩個部門的營運成長率不如預期，英飛凌的成長動能將消失大半。

英飛凌坦承，全球經濟成長趨緩，尤其是歐洲和中國汽車市場動能下滑，是這次降財測的主因。從附表英飛凌產品在全球市場的營收占比來看，來自中國市場的營收占三五％，是單一國家營收占比最高者，德國營收占比十三．六％，其他歐洲市場營收占比十四．八％。德國的營收是英飛凌營收占比第二高的國家，都高於來自美國市場營收占比的十三．二％。然而，最近德國經濟前景不佳，預估今年德國ＧＤＰ年增率僅一．三％，比去年的一．五％還糟。德國是全球重要的汽車生產大國，戴姆勒、ＢＭＷ和福斯汽車都是德國大車廠品牌，若德國經濟前景不佳，勢必拖累德國汽車工業的成長，這也是英飛凌看壞今年營運成長的理由之一。

德國照明技術大廠歐司朗（Qsram）宣布調降營收成長預估，營收將衰退十一～十四％，遜於先前預期會有○～三％的成長，營益率介於八～十％間，低於先前預估的十二～十四％，歐司朗還預期今年下半年景氣復甦的機會很低。歐司朗的營收有一半來自汽車產業，全球汽車產業的疲弱拖累今年營運成長，該公司目前庫存明顯增加，特別是在中國。

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