親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45先探投資週刊

【文／方亞申】

台股上市櫃公司2018年總獲利約與前一年度相當，主要在於第四季股市下跌，加上少數公司如大同爆出鉅額虧損，以至於總獲利不如預期中亮眼，但大多數公司獲利還是上來，今年預估配息高達1.5兆元，殖利率約4％，台股低檔支撐力道不弱；另有不少股公司獲利及毛利率穩健上升、配息穩定值得長期追蹤。當然，轉虧為盈公司通常股價活力就會轉強，可一併留意。

台股三月份外資小幅買超十六．八億元，所幸期貨多單仍維持在五萬口以上，三月份收盤上漲二五一點，月線三連紅，以過去十五年來看，除了○七、○八年金融海嘯時，股市三連紅後就下跌；其他有過三連紅紀錄時，通常第四個月收紅機率非常高，甚至延續五～六連紅。以此來看，台股未來或有機會挑戰一萬一千點機會，季線已上升至一萬點附近，具有中期大支撐，操作上還是選股不選市，正好二○一八年財報公布，可作為選股參考。

去年ＥＰＳ逾十元超過八○家

台股上市櫃公司一七年稅後盈餘高達二．二兆元新高，首度衝破二兆整數關卡、年增十六．三一％，漲價效應及業外挹注為獲利暴衝的兩大關鍵。而一八年第三季單季獲利達六四七○．九億元，創歷史第二高紀錄，原本市場預估，全年仍可望上看二．四～二．三兆再創歷史新猷。

分享

但是受到第四季全球風險性資產如股價、油價大跌，使得國泰金、富邦金以及台塑四寶獲利大不如預期；加上少數公司如大同突如其來宣布認列華映虧損七八億元、綠能二一億元虧損，全年大賠三三二．九三億元，旗下公司幾乎都大賠錢，使得上市櫃公司總獲利與一七年相當。

不過，去年大多數公司獲利都不錯，尤其是被動元件國巨ＥＰＳ高達八○．五元、華新科ＥＰＳ四○．七五元以及矽晶圓環球晶ＥＰＳ高達三一．一八元，都擠進台股ＥＰＳ前十名中，禾伸堂ＥＰＳ也達十七．六元；加上部分公司如晟德有業外獲利大舉入帳，ＥＰＳ從前一年度的○．七八元暴增至十七．九八元，而統計台股上市櫃公司ＥＰＳ超過十元者多達八○家以上，是非常好成績。

至於預估配息接近一．五兆元，使台股殖利率高達四％左右，超過美國十年期公債二．三八九％一大截，這也令台股走勢明顯較隔鄰的韓國強很多。

餐飲旅館業晶華、瓦城表現亮眼

檢視一八年上市櫃獲利中，ＥＰＳ能賺超過十元者，扣除業外收益者，其中能夠連續三年都成長包括國巨、華新科、牧德、緯穎、長華科、信驊、聖暉、上銀、鼎翰、大江、禾伸堂、寶雅、新普、嘉澤、朋億、瓦城、晶華、鮮活果汁ＫＹ、京鼎、大地ＫＹ、台積電、鈊象、貿聯ＫＹ、宜鼎、聯詠、臻鼎ＫＹ、中租、富邦媒，其中扣除景氣循環較明顯的被動元件，其他營運能力都相當好，若再細分其中股東權益超過二○％者，則有鮮活、台積電、鼎翰、信驊、寶雅、晶華等，是菁英中的菁英。

台積電營運能力受肯定是必然的，公司今年開始將按季配息，共計十元，股息殖利率約四％，吸引長線持有者。該股占台股權重約兩成，若指數要重返一萬一千點，台積電震盪盤堅應是不會變。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2033期；訂閱先探投資週刊電子版

分享

先探投資週刊2033期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：裕隆的改變正要展開

◎特別企劃：擁獨門絕活的利基小兵

◎焦點議題：年線附近優質股 贏面大

【最新活動看板】

◎先探講堂「選擇權進階交易實戰」招生中！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

中港股市進入觀察期

2019-03-28 14:22

AI製造生態鏈

2019-03-28 14:19

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21

利基靚股人氣按讚

2019-03-21 14:20

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

運動產業明日之星

2019-03-21 14:16

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13

生技業打國際盃的省思

2019-03-14 13:11

搶先卡位季底行情

2019-03-14 13:10

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 14:34

強勢股追緝令

2019-03-07 14:33

特斯拉出怪招 供應鏈怎麼接招

2019-03-07 14:31

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

熱錢再起

2019-02-21 12:06

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-14 13:45

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

金豬抱財富

2019-01-31 14:34
看更多

熱門文章

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 10:58

想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

2019-04-02 13:12

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 10:58

沈文振以三倍價值理論衝世界第一

2019-04-02 08:59

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 10:58

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

2019-03-29 10:58

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02

早餐怎麼吃最享瘦？營養師推薦外食族低醣選擇

2019-04-02 10:35

外匯市場中該如何投資美金？

2019-03-29 09:36

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 08:58

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:32

車用電子吃智慧商機 4大類產品前景不可限量

2019-03-29 10:58

《擁抱脆弱》穀雨——成年孤兒

2019-03-28 15:25

房市景氣擺脫谷底 言之過早！

2019-03-29 09:36

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

利率倒掛是警訊 市場解讀原因不同

2019-03-29 09:36

美債殖利率倒掛 多頭玩完了？

2019-03-29 09:36

千萬別叫我勵志媽媽

2019-03-29 11:00

室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03

以社區為主的長期照顧 面對未來需要正確照顧觀

2019-04-01 13:16

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

2019-04-01 11:12

普惠金融

2019-03-29 09:36

和器競賣2019春拍巡展 將於台北罐子茶書館隆重登場

2019-03-29 16:54

主委的後悔

2019-04-02 10:07

學習投資不分年紀 理財教育從小開始

2019-03-29 09:36

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

當孫子離家 爺奶怎麼調適空巢人生

2019-04-02 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top