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中港股市進入觀察期

2019-03-28 14:22先探投資週刊

【文／鄭志全】

中港股市走出亮麗的春季行情，開始出現一些不利訊號；外資、大股東選擇逢高調節，管理層頻頻示警，市場觀望情緒濃厚。

接近季底，中港股市開始出現急跌修正。三月二十六日，Ａ股吃下一記長黑，上證指數單日下跌一．五％，創業板指跌幅超過二％。香港恆生指數本波最高漲到二九四八六點，近期下跌已達千點。市場調整幅度加大，熱點開始轉移，或可視為波段漲多的正常修正，但是二十六日滬指失守三○○○點關卡，觀望情緒進一步加重，甚至開始出現牛市動搖的聲音。

外資、大股東站賣方

Ａ股牛市動搖了沒？從資金面、籌碼面來看，確實存在一些不利因素。自月初以來，北上資金開始賣出Ａ股，二十五日北上資金加速流出，滬股通、深股通分別淨賣出約七五億元（人民幣，下同）、三三億元，淨賣出金額創開通以來單日第二高。

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於此同時，大股東也在減持自家公司股票。據統計，今年以來共有超過八百家上市公司公告減持，比去年同期成長八成。大股東出脫持股，多半屬於股價大漲後的套現行為。但是近期市場成交量偏大，指數漲不動，兩融餘額又持續回升，換手率偏高之下的減持行為，應以利空解讀。

Ａ股資金與籌碼面的利空，似乎不利於短線行情。這種不利情勢又與中國人保的賣出報告有關，三月七日中信證券將中國人保Ａ股評為「賣出」評級，各大證券報也適時為股市降溫。隔日中國人保以跌停開出，然後就見到外資開始頻繁賣出，多家公司大股東密集申報減持，管理層頻發公告，提醒投資者要注意交易風險。

中信證券預估，中國人保未來一年潛在下跌空間超五○％，讓整個市場都受到驚嚇，八日上證指數收盤跌幅高達四．四％。然而，審視其內容，這份看空報告又不乏合理之處，因為中信證券連公司價值都計算出來，說人保Ａ股只值四．七一～五．三八元。而且，當時人保Ｈ股股價只有三．六五港元，Ａ股對應Ｈ股的溢價率竟高達三一一％，看起來不像是同一家公司。

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