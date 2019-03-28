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謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15先探投資週刊

【文／謝金河】

每年三月下旬對投資人來說是年報揭露最重要的時刻，除了一些績優公司率先公布年報外，絕大多數公司都會選在法定年報公告截止日，端出前一年度最終營運報告，除了揭露前一年度業績，有賺錢的企業也會公布股利的配發，這正是投資人認真看財報，並仔細檢視你手上公司體質最重要的一刻。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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以殖利率大於四％為基準

很多投資人喜歡在股票市場廝殺，只是著眼於賺差價的短線交易，對於長期投資者而言，股息的配發十分重要。從最簡單財務管理學角度，投資必須有回報，我們在計算公司本益比、殖利率，意思就是說我投資一家公司，假如一年配給你五％的股息，那麼你買了這家公司二十年，正好可以得到完全回報，這個二十年回報的觀念就是本益比，很多人算公司本益比觀念在這裡，如果殖利率更高，回收年限就會更短。

例如，精誠資訊今年配五元現金已進入第五年，假如每年配五元現金，那麼連續配十三年，以現在的股價，投資人可以完全收回本金，平均殖利率約是七．七％。台灣第一流的企業台積電，前一年度配八元，用現在股價來算，殖利率是三．二七％，今年是八加二，第四季加二元，殖利率變成四．一％，如果用台積電當成標竿，那麼今年大家的投資至少要去尋找殖利率大於四％的公司，以此為基準。

這些年很多投資人追逐生技股，很多新藥股可能因為市場炒作股價波動激烈，但從長期投資角度而言，很多生技股沒有長期投資價值，像最近大股東以每股七二元要全面私有化下市的安成藥，公司負責人陳志明回台創業，以Ｐ４學名藥在市場迅速打紅知名度，但大家知道安成藥在二○一三年以每股二五三元上櫃，上櫃前增資每股一○八元，上櫃後可轉債每股一九七元，而安成藥上櫃後最高價是三五一元，此後一路跌到五一．七元，這是一個漫長的五年跌勢，安成藥的肌肉鬆弛劑在美國上市一度讓投資人興奮，但是安成藥從來沒有獲利，在虧損累累中又分拆出安成生技，同樣也是演出開高走低戲碼，從九四元一路殺到十七．九四元，現在每股淨值只剩下三．○八元，大家發現如果大股東在高檔賣出股票，現在以每股七二元收回來，這不是大賺一票？而小額投資人在高檔買進的，現在只能掉眼淚，這是投資生技股的宿命。因為沒有股息可配，投資人無天險可守，因此，像買到基亞四八六元的人，或是買到浩鼎七○○元以上的人，只能等待新藥研發成功，看看股價會不會再走一次暴漲行情？

三月年報揭露正是投資人仔細檢視公司體質的好機會，這一段時間大家可以好好做功課，全球股市在第一季市場悲觀中迎來巨大漲勢，尤其是中國深滬股市一反頹勢，二○一九年創造了一波大行情，例如滬深三○○從二九三五．八三大漲到三八八六．五八，深圳Ａ股從一二六七．二七漲到一七八八．九一，上海Ａ股從二五五五．八四漲到三二七八．一七，這一波拉升了三成以上的漲幅，進入三月中國深滬股市出現高檔震盪，似乎進入調整期，台股這段期間資金跑到陸股ＥＴＦ上面，最近陸股回檔，台股站上年線，技術面轉強，不論是加權指數、櫃買或摩台指數都在年線上震盪，這一段時間，市場出現一些雜音，例如，美國公債殖利率倒掛現象，一個月及三個月殖利率居然超過十年期，這讓市場對美國經濟陷入衰退的心理預期增強。

今年元月、二月強力上漲的美股，進入三月也到了強弩之末，三月到二十六日為止，道瓊指數下跌二五八．二七，下跌一％，Nasdaq在FAAMG五大科技股領軍下，仍有二．一％的漲幅，尤其是大型科技股的Nasdaq 100指數三月仍上漲三．五七％，這其中半導體股表現出色，費半指數也拉出三．四五％的漲幅，台灣TSMC ADR今年以來從三四．二一美元漲到四一．二四美元，漲幅二○．五四％，台股指數能上漲，台積電ＡＤＲ的表現幫了不小的忙。

台股進入套牢深水區

但接著下來，純粹從技術面看，台股加權指數再往上，就要面對去年史上最長的萬點行情留下的大套牢區一○五○○點以上的巨大壓力，除非外資大舉加碼買台股，否則台股再往上深入套牢深水區壓力會加大，在這種情況下，沿著年線消化套牢賣壓是最好的作法，而且，進入第二季大家要面對的不是第一季的作夢行情，往下要面對第一季的季報，這個時候所有吹噓上漲的個股會遭遇到壓力。

一方面是第一季造成行情大漲的美中貿易戰的和解期待，現在三月川習會沒有了，四月也宣告順延，現在又說是六月，如果川習會也像川金會一般，雙方拂袖而去，那麼今年建立在美中貿易和解的股市可能會真正進入夢醒時分的階段，這是大家必須仔細提防的地方。

誰是興櫃新股王？

台股指數進入大套牢的深水區，現在年報揭露期，每年三至五月都會在興櫃出現一個難得的較大行情，例如，航太組件的長亨去年此時有一波從八六元漲到一四五元的行情，MOSFET的全宇昕從三八．八八漲到八七．九九元，沅聖漲到二六五元，光學鍍膜的龍翩漲到六二．一元，現在又到了年報揭露的關鍵時刻，市場資金可能會在興櫃市場找機會。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2032期；訂閱先探投資週刊電子版

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