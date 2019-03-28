4月行情強棒出擊

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【文／馮欣仁】

美股、陸股展開一波強勁反彈，台股跟著走強，四月上旬前融券強制回補的高峰期，支撐大盤呈現高檔盤堅，不少與5G、偏光板、PCB、銅箔基板、COF、光學、自行車等相關個股在法人買盤簇擁下，飆漲一大段。然而，面對諸多經濟數據表現並不理想，資金面能否力抗景氣面，恐怕是下一階段所要面臨的課題。尤其，題材面或是高本益比的個股將面對財報的檢驗；現階段不妨捨高就低，從低基期或是每年穩健配息角度去選股，方能在震盪的盤勢中找到黑馬股。

今年以來，一路走強的美股四大指數，在三月二十二日重挫，創下今年一月三日以來最大跌幅，主要導火線起因於經濟數據表現欠佳以及長、短期債券殖利率曲線出現自二○○七年來首見倒掛，引發市場擔憂美國經濟衰退之疑慮。然而，美元指數並未大幅攀高，且就技術面來看，尚未有尖頭反轉向下之疑慮，短線上視為漲多回檔修正；投資人暫不需過度恐慌。

回頭看台股，自農曆年後，台股跟隨著美股走強，展開一波反彈氣勢，一路突破年線，最高來到一○六六七．九四點，雖然短線面臨到漲多回檔壓力，但個股表現依然相對活潑。尤其，５Ｇ相關類股如ＰＣＢ、銅箔基板、散熱、伺服器、ＰＡ等類股，成為盤面人氣指標；再者，面板偏光板缺貨題材，也帶動相關零組件廠商股價走強。

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英業達大方配息 殖利率六％

隨著季底即將到來，除了三月底前所有上市櫃公司要全數公布去年財報之外，之後陸續也將公布三月營收，屆時第一季業績表現將一清二楚。到時候是否會出現法人作帳變為結帳賣壓？還有四月上旬有高達八○○多檔個股融券強制回補，屆時將出現多空對決的態勢。不過，美國聯準會日前釋出今年不再升息的鴿派言論，將有利於市場資金往股市流動。現階段因美股呈現高檔震盪，以及外資法人期現貨偏多操作，使得台股仍維持多方格局，短線下檔支撐暫看月線一○四四二點附近。在選股上，不妨從年報出發，挑選基期低且今年營運成長動能明朗的個股，每年能配發穩定現金股息，以時間換取空間，同時賺取資本利得與股息收益。

這波反彈有不少個股漲幅優於大盤，且創下歷史新高，像是連接器信邦、伺服器機殼勤誠、利基型電源供應器博大等，這些個股共同特色就是去年獲利創下歷史新高，且每年不錯的現金股息，吸引法人買盤青睞，推升股價一路上攻。此外，與台股連動密切的蘋果電腦股價，重新站回年線位置，由於蘋果於三月二十五日舉行春季發表會，屆時除了第二代無線藍牙耳機AirPods之外，延宕已久的AirPower也將可望同步在發表會上出現，預期今年上半年將開始量產出貨。分離式元件大廠敦南獨家吃下AirPower橋式整流器（Bridge Rectifier）大單，並將於第二季開始放量出貨，業績看俏。

同樣是蘋果供應鏈的ＮＢ代工廠英業達近年來積極轉型跨足伺服器與穿戴式裝置等產品代工業務，儘管今年面臨美中貿易戰與英特爾ＣＰＵ缺貨陰霾，營運成長展望保守；不過，首季部分中高階筆電可能因為ＣＰＵ舒緩使出貨復甦，伺服器業務也因產能轉換完成，可望帶動業績優於預期，法人預估季減幅度約十～十五％之間。在智慧穿戴裝置方面，在蘋果第二代AirPods以及小米、Fitbit等新產品挹注下，可望增添營運成長動能。

雖然去年英業達獲利較前年衰退，ＥＰＳ達一．八一元；但公司維持一貫高股息發放政策，配發一．五元現金股息，若以三月二十七日收盤價二三．九五元計算，殖利率達六．二六％。近期股價也剛突破年線，外資也出現回補動作，有利於支撐股價表現。

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