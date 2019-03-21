親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21先探投資週刊

【文／馮欣仁】

日前才引起市場爭議，大動作調整新車售價的特斯拉，緊接著，於上周推出全新車款Model Y，但當日股價卻是不領情，不漲反而大跌五％。這款Model Y定位為七人座（五＋二）小型運動休旅車（ＳＵＶ），在車身尺寸小於Model X，但入門版售價僅要三．九萬美元。不過，因車頭造型與內裝設計幾乎與Model 3十分雷同，並未帶給市場太大的驚喜。除了價格優勢之外，Model Y能否引起買家興趣，恐怕需要時間考驗。

特斯拉面臨成本壓力

身為特斯拉供應鏈成員之一的台達電董事長海英俊日前表示，「新的產品一定要把市場打開，生意才會做大」，即使是平價版的Model 3，仍比一般傳統房車貴，他認為甜蜜點至少要在三萬美元以內。近來特斯拉大幅度的調整新車售價與推出平價車款，背後目的除了要刺激銷量之外，更重要的是搶攻市占率，且讓後進者如賓士、ＢＭＷ、福斯等傳統車廠，成為價格制定的追隨者。

分享

去年第四季特斯拉法說會中對於今年營運展望，除了銷量要達五○萬輛之外，毛利率更要挑戰二五％。因此，對於特斯拉或是要跨足電動車的傳統車廠而言，除了要推出定價合宜的車款之外，更重要的是如何降低開發成本，是各家業者當前面對的課題之一。特斯拉藉由與Model 3共用零件，而開發出Model Y；德國雙Ｂ（賓士與ＢＭＷ）繼宣布共同合資打造移動服務事業和共同開發自動駕駛技術之後，現在雙方更研擬共同開發電動車平台，預計可望節省二千多億元的研發費用。因此，特斯拉未來要維持穩定獲利與現金流，除了寄望新車銷量如預期般，更重要的是成本控管。

搶攻充電商機

若檢視國內特斯拉供應鏈今年以來的股價表現，除了貿聯ＫＹ與台達電之外，多數廠商股價都在年線以下，其中，最具代表性廠商為特斯拉減速齒輪箱獨家供應商和大，今年以來股價表現並不理想，跌幅達四％，外資更呈現連續賣超動作。由於市場擔憂特斯拉降價，恐會衝擊零組件廠商的利潤。對此，和大也積極提升產線自動化，以維持毛利率達三成以上。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2031期；訂閱先探投資週刊電子版

分享

先探投資週刊2031期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：運動風氣火熱 健身概念股動夯

◎特別企劃：殖利率提供股價低檔支撐力

◎國際趨勢：川普是國際油價的背後靈？

【最新活動看板】

◎先探講堂「選擇權進階交易實戰」招生中！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

利基靚股人氣按讚

2019-03-21 14:20

運動產業明日之星

2019-03-21 14:16

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13

生技業打國際盃的省思

2019-03-14 13:11

搶先卡位季底行情

2019-03-14 13:10

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 14:34

強勢股追緝令

2019-03-07 14:33

特斯拉出怪招 供應鏈怎麼接招

2019-03-07 14:31

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

熱錢再起

2019-02-21 12:06

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-14 13:45

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

金豬抱財富

2019-01-31 14:34

封關期變數大盤點

2019-01-31 14:34

華為無視圍堵 執意搶灘５Ｇ

2019-01-31 14:34

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

「安倍經濟學」還有效嗎？

2019-01-31 14:34

生技醫療中長線布局買點到

2019-01-31 14:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top