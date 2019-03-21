Model Y問世 特斯拉再起契機？

【文／馮欣仁】

日前才引起市場爭議，大動作調整新車售價的特斯拉，緊接著，於上周推出全新車款Model Y，但當日股價卻是不領情，不漲反而大跌五％。這款Model Y定位為七人座（五＋二）小型運動休旅車（ＳＵＶ），在車身尺寸小於Model X，但入門版售價僅要三．九萬美元。不過，因車頭造型與內裝設計幾乎與Model 3十分雷同，並未帶給市場太大的驚喜。除了價格優勢之外，Model Y能否引起買家興趣，恐怕需要時間考驗。

特斯拉面臨成本壓力

身為特斯拉供應鏈成員之一的台達電董事長海英俊日前表示，「新的產品一定要把市場打開，生意才會做大」，即使是平價版的Model 3，仍比一般傳統房車貴，他認為甜蜜點至少要在三萬美元以內。近來特斯拉大幅度的調整新車售價與推出平價車款，背後目的除了要刺激銷量之外，更重要的是搶攻市占率，且讓後進者如賓士、ＢＭＷ、福斯等傳統車廠，成為價格制定的追隨者。

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去年第四季特斯拉法說會中對於今年營運展望，除了銷量要達五○萬輛之外，毛利率更要挑戰二五％。因此，對於特斯拉或是要跨足電動車的傳統車廠而言，除了要推出定價合宜的車款之外，更重要的是如何降低開發成本，是各家業者當前面對的課題之一。特斯拉藉由與Model 3共用零件，而開發出Model Y；德國雙Ｂ（賓士與ＢＭＷ）繼宣布共同合資打造移動服務事業和共同開發自動駕駛技術之後，現在雙方更研擬共同開發電動車平台，預計可望節省二千多億元的研發費用。因此，特斯拉未來要維持穩定獲利與現金流，除了寄望新車銷量如預期般，更重要的是成本控管。

搶攻充電商機

若檢視國內特斯拉供應鏈今年以來的股價表現，除了貿聯ＫＹ與台達電之外，多數廠商股價都在年線以下，其中，最具代表性廠商為特斯拉減速齒輪箱獨家供應商和大，今年以來股價表現並不理想，跌幅達四％，外資更呈現連續賣超動作。由於市場擔憂特斯拉降價，恐會衝擊零組件廠商的利潤。對此，和大也積極提升產線自動化，以維持毛利率達三成以上。

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