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謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18先探投資週刊

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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【文／謝金河】

全球股市在美中貿易戰帶來的緊張情勢中，加上全球經濟研究機構、經濟學理論大師不斷示警：今年會爆發經濟風暴，甚至克魯曼警告世紀經濟大蕭條會降臨，全世界的投資人都對二○一九年充滿了戒慎恐懼之心，沒有人看好二○一九年的股市表現。

但是到三月十九日為止，大家發現全球股市漲翻天，在中國領導人習近平宣示把股市當成國家競爭力組成的部分後，深滬股市如脫韁野馬奔馳，今年以來深圳Ａ股從最低一二八七．六九提升到一七八八．九一，漲幅高達三八．九二％，把去年的跌幅全部贏回來了，上海Ａ股也拉出二八．二六％的巨大漲幅，滬深三○○則大漲三二．三八％，這當中最具代表性的是中國白酒股貴州茅台寫下八一四．五三元人民幣的天價，市值達一．○二六三兆人民幣，茅台市值上兆人民幣，是中國股市的新亮點，另外大型的金融股中國平安從五四．九四拉升到七七．四八人民幣，市值推進到一．三七七兆人民幣，都是照亮中國股市的焦點。

今年來權值股表現溫吞

而去年十二月慘跌的美國股市，在美中貿易戰和緩的消息下，加上Fed從鷹派變成鴿派，最近Fed暗示縮表行動停止，美國股市去年第四季慘跌，今年首季完全收復先土，道瓊指數從二三三二七．四六起漲，今年已拉出十．九七％的漲幅，一度越過二六○○○點大關，Nasdaq在五大科技股狂漲帶領下，指數今年大漲一○八八．六七，漲幅達十六．四％，這其中最值得一提的是微軟十九日再創下一一八．四四美元的歷史天價，市值不但超越了蘋果，且達到九○九九．九六億美元，成為美國股市的頭號至尊。

當然蘋果擺脫手機銷售不佳的陰影，今年股價從一四二美元拉升到一八八．九九美元，已碰及年線，Amazon從一三○七到一七八四．一五美元，表現也可圈可點。當然Google從九七○．一一漲到一二○○．九三美元，表現也十分不錯。美國FAAMG五檔個股帶頭上漲，也掃除了投資人對二○一九年不安的陰影，成了全球股市牛市的燈塔。

相對於中國股市、美國科技股的大漲，台股今年表現相對溫和，加權指數從九七二七．四一拉升到一○五五六．八一，指數上漲八二九．四，漲幅是八．五二％，櫃買表現稍好，指數從一二○．六八漲到一三八．七七，漲幅是十四．九九％，摩台指數從三五八．四五拉升到三八七．一七，漲幅約八％，漲幅相對落後。

主要原因是今年Ａ股三階段入摩，權重從五％調升到二○％，今年到現在，外資已挹注中國股市逾三○億美元，在亞洲的部位相對遜色，今年到三月十一日為止，外資買超台股三四．八億美元，南韓三九．九億美元，印度四七．三億美元，印尼六．九億美元，看來有一部分資金給中國吸走了，外資加碼不再急匆匆，權值股表現溫吞，大家可以看到今年前三個月，櫃買指數漲幅大於加權指數，加權指數漲幅又大於摩台指看出端倪，像是去年外資賣最多的鴻海去年收盤是七○．八元，現在七二．四元，漲幅不大，所以今年中小型股比較有空間，這也符合我一再強調今年選股不選市的操作思維。

台股回到多空平衡位置

接著下來，大家必須思考幾個重點，一是全球股市急漲，現在都進入高檔震盪整理的局面，中國深滬股市除了政策利多的仍大漲外，多數陷入整理，像小型基地台的中國鐵塔，從一．九八拉回一．七三港元，京信通信更從二．四四拉回一．七港元，長飛光纖光纜從三一．三五急殺到二一．二港元，手機組件的瑞聲從六三．九五跌回四四．六港元，在中國掛牌的藍思科技、歌爾股份、歐菲科技、京東方都出現拉回。

今年促使全球股市推升的最大動力是美中貿易衝突緩和，川普與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）不斷透露訊息，先是暗示中國接受美方的條件，三月下旬川普與習近平會見面，後來又延到四月，現在又透露是六月，從這個跡象看來，美方想要貿易戰逼迫中國在國家補貼、尊重知識產權及用市場換技術的手段來規範中國新經濟秩序，這有如要金正恩放棄核武一般，都有其難度，也許美中貿易破局是促使下一次全球股市拉回的關鍵因素。

這也可能使得全球股市在一月、二月大漲後，三月可能陷入整理的原因。到十九日為止，道瓊已出現二八．六二的小跌，強勢的是深圳成分指數仍有八．九四％的巨大漲幅。台股三月月線仍小漲一六二．三九，但櫃買只小漲○．七四％，摩台上漲一．二三％，今年以來櫃買漲幅領先，三月外資加碼權值股，讓加權指數站上年線，這是台股今年最好的里程碑，更難能可貴的是台股已完全封閉了去年十月十一日大跌六六○點的大跳空缺口，櫃買與摩台指都回到年線附近，也就是台股回到多空平衡的位置，多頭逐漸扭轉頹勢，但往上看，台股仍要面對史上最長萬點旅程，尤其是台股停留在一一○○○點的時間很長，這個一一○○○點要塞大關更不太容易越過，這也是台股在中國、美股大漲中，一直保持碎步小漲跌的主要原因。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2031期；訂閱先探投資週刊電子版

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