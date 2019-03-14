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波音737MAX半年掉2架 民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

在科技的發展快速之下，電子產品成為現代社會中不可或缺的商品，有「電子工業之母」之稱的印刷電路板（Printed Circuit Board, PCB），覆蓋的行業甚廣，包括通信、消費電子、汽車電子等，ＰＣＢ是電子產品的基礎材料，也是所有電子產品不可或缺的一部分，而ＰＣＢ的品質是保障產品質量的基礎。

中國廠商急起直追

根據台灣電路板協會（ＴＰＣＡ）統計二○一八年度台商兩岸ＰＣＢ產業產值達六五一四億元，較一七年的六一九二億元成長五％，目前台商在中國生產比重約六二％，整體產值在全球市占率依舊維持三一％領先地位，目前在全球前十五名電路板廠商裡，台灣雖占多數，而中國中型規模廠商眾多，即使營收規模不及其他市場，但中國廠商在政府的強力支持之下，ＰＣＢ廠商除了持續擴大生產規模外，產業技術也正急起直追，積極爭取國際大廠訂單及合作機會。

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雖然台灣ＰＣＢ廠的技術及市場布局上仍然占上風，但中國廠商不論是政府政策的力道、廠商擴產及併購的企圖心，正不斷帶動中國電路板廠的競爭力，對於中國廠商的崛起，國內法人表示：即使台灣廠能的擴充無法像中國的資本支出一樣大，對於台廠的優勢，品質是占最重要的部分。欣興電子總經理李長明提到，對於台資廠來說，美中貿易戰和中國環保趨勢等不利因素短期難以改變，而中國習慣複製你、超越你、取代你，借力使力，進而快速壯大，中國的威脅全面來襲，其威力不容忽視！雖然局勢如此，但高階ＨＤＩ產品，基板（substrate）仍然是台灣ＰＣＢ廠居於領先的地位，更進一步表示台廠應還會保持一至二年的領先地位。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2030期；訂閱先探投資週刊電子版

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