謝金河：選股不選市

【文／謝金河】

美中貿易戰有達成協議的味道，激勵了全球股市顯著上揚，而且，史上難得一見的是美中兩國不約而同都以拉升股市為搞活經濟的主戰場，激勵了股市邁向另一個新牛市。

一邊是中國的國家主席習近平在中央政治局集體學習講話上，不斷強調「金融穩，經濟穩；金融強，經濟強」；又說股市將是「國家核心競爭力組成的一部分」。中國股市一向強力反應「政治市」，習主席這一聲令下，中國股市飛漲，而且漲勢綿延不絕，除了三月八日傳出川習會延期，造成四％左右的下跌外，中國股市一路奔馳。以上證Ａ股為例，元月上漲三．六五％，二月大漲十三．八％，三月再漲二．九三％，今年以來上海Ａ股拉出超過二十％的大漲幅，去年跌幅全球居冠的深滬股市，今年漲幅居全球之冠。

而另一邊，在三月八日深滬股市大跌當日，一向作多股市不遺餘力的川普總統站在白宮草坪上接受記者採訪，他暗示美國股市即將大漲，他認為美中貿易將達成協議，他會與習主席見面，他暗示一旦美中達成協議美國股市將大漲。美股經歷了十年牛市，但去年十月及十二月出現史上罕見的跌勢。去年十月道瓊指數下跌一三四二．五五，跌幅達五．○七％，十二月再跌二二一一，跌幅達八．六六％，這一段跌勢，美國重量級科技股跌幅都十分慘重，五大科技巨擘FAAMG市值跌達一．四五兆美元，幾乎是台灣三個ＧＤＰ。

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川普、習近平都做多

道瓊指數元月上漲七．一七％，二月再漲三．六七％，到了三月火力下降，三月道瓊迄今（三月十二日）跌一．三九％，我說過今年是川普競選連任的重要競選年，川普一向以經濟成績單來炫耀政績，股市是川普執政最敏感的核心成績單，勢必努力以拉升股市為己任，現在看起來，他在美中貿易戰急於取得戰果來突顯政績，而中國本來就想把時間拉長，因此，三月是一個核心關鍵月份。

川普總統奮力做多，再加上Fed主席鮑威爾從鷹派變鴿派，Fed宣布今年升息頂多一次，而且年底前很可能停止縮表，這是激勵股市上漲的重要動能。川普、習近平都做多，再加上Fed鮑威爾，這三個因素促成二○一九年全球股市的牛市核心，全球股市充滿了「政治市」。

這其中最敏感的指標是代表市場氣氛的ＶＩＸ，從三六．三急降至十二日的十三．七七，市場信心恢復了。另一個是FAAMG五大市值個股，大家印象最深刻的Apple在元月二日發布獲利預警，股價跳空大跌九．九六％，從二三三．四大跌到一四二美元，當天道瓊指數下跌六六○點，五大科技股最慘的時候，Apple市值剩下六七三八．四六億美元，減少四三四○億美元，Amazon剩下六三八○．三三億美元，少了三六五四億美元，這兩家市值逾兆美元企業，市值都慘跌，其他的如Google市值少二一一二．七億美元。

今年FAAMG五大市值企業大翻身，Apple從一四二美元強力拉升到一八一美元，市值站上八六二六億美元，五大科技股順位重新排列，Apple、Amazon、Google、微軟市值都站上八○○○億美元，其中微軟股價來到一一三．五美元，距離前波最高的一一六．一八美元只有一％多的差距，微軟率先形成多頭排列，成了全球最大市值企業，最近控告郭董也引來更大的注意。

外資買超力道減弱

五大科技股順位重新排列，從微軟、Apple到Google，一度成為市值天王的Amazon現在成了老四，這一段美股重返牛市的指標股是思科，在５Ｇ題材發酵之下，思科從二二．四七美元強力大漲到五二．二八美元，市值達二二九九億美元，愛立信、Nokia都成了美國推動５Ｇ的受益股，這一波另一檔強牛股是波音，股價從二○一六年一○二．一美元大漲到三月一日的四四六．○一美元，市值達二五一九．八億美元，把思科、Intel都比了下去，最近兩宗墜機案，各國都停飛波音737 MAX飛機，中國已下令九六架波音737 MAX停飛，波音股價最慘跌到三六五．五五美元，影響了美股走勢。

在美國掛牌的台積電ＡＤＲ（TSM），去年形成兩個頭部，一是年初的四六．五七美元，另一個則在九月的四五．二四美元，美中貿易戰開打，台積電ＡＤＲ一度跌到三四．二一美元，到目前為止，台積電ＡＤＲ仍未扭轉空頭頹勢，但台灣的台積電已站上年線，這一段期間外資對台積電有買有賣，呈現中性，外資一直賣超的鴻海則呈現弱勢。

從眼前的態勢來看，台股經歷了去年十月的一個巨大跌勢，扭轉了多頭結構，最致命的是去年十月四日、五日的跳空及十月十一日的六六○．七二的長黑回檔，當天台股從一○二七二．○四一路往下摜破萬點，直探九七九七．九三，迄今台股仍在調整這一段跌勢，櫃買相對顯得強勢，但也面臨年線反壓，年線在一三八．四二，目前在一三六．九七，加權指數年線在一○四五六，目前在一○三七三，這是台股陷入整理的主因，外資買超力道減弱，台股陷入整理是必然。

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