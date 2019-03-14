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波音737MAX半年掉2架 民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00先探投資週刊

【文／馮欣仁】

向來是科技創新領先者的蘋果，自從去年第四季推出iPhone XS與iPhone XR等系列機種，卻無法吸引消費者買單，就連過去每次發表新機時，蘋果專賣店都會出現漏夜排隊的人潮盛況也不復見；這也讓蘋果電腦股價從去年十月高點二三三．四七美元一路下探至波段低點一四二美元，波段跌幅達六四％之多。

事實上，全球智慧型手機發展至今已達十年，各家廠商也面臨到市場飽和、成長動能趨緩的現象，主要因消費者換機周期延長之外，且因各家業者所推出的產品差異性不大，以致難以刺激需求。根據市調機構ＩＤＣ預估，今年智慧型手機出貨量為十三．九億支，較去年下滑○．八％，呈現連續第三年衰退趨勢。

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若以去年全球前五大智慧型手機品牌銷售表現來看，蘋果衰退幅度最大，主要是因高階手機銷售動能明顯趨緩，以及競爭對手華為推出多款性價比不錯的中高階機種，成功地在中國市場大舉侵蝕蘋果的市占率，導致過去蘋果相當仰賴的中國市場面臨到嚴重衰退的情況。

摺疊機面臨價格與耐用度考驗

儘管面對全球經濟下行的風險，但今年全球智慧型手機的焦點主要集中在摺疊手機與５Ｇ手機。尤其，日前剛閉幕的世界通訊大會（ＭWＣ），三星與華為分別推出Galaxy Fold與Mate X首款摺疊手機，吸引全球目光。儘管這二款摺疊手機售價約六～八萬台幣，恐讓消費者卻步，但摺疊手機的問世也將掀起新的產業供應鏈與商機的崛起；包括AMOLED面板、軸承、軟性和透明ＣＰＩ（Colorless PI）與機構件等廠商可望受惠。

尤其，占成本比重最大的是AMOLED面板，像三星摺疊手機就是採用自家面板，至於華為則據傳採用京東方，就台灣廠商而言，友達傳出已打入中國手機供應鏈。日前京東方股價也因搭上摺疊手機題材，股價出現飆漲走勢。至於面板相關材料如偏光板、透明聚醯亞胺（ＰＩ）等廠商，如日東電工、明基材、誠美材、達興材料、Kolon Industries、住友化學、達邁等也是摺疊手機供應鏈重要的成員之一。

除了友達之外，目前國內的特用化學廠永捷取得工研院可撓性OLED顯示器關鍵零組件的技術轉移，已能自主完成配方自製調配，並搭配透明聚醯亞胺薄膜（ＰＩ）完成高硬度耐磨保護膜材料（Hard Coat Film）的製作，厚度小於或等於五○um、硬度大於等於八Ｈ、可摺疊二○萬次以上，且已向客戶送樣。一旦量產成功，永捷可望搶食摺疊手機之商機。不過，短期而言，OLED業務仍對永捷營運尚未有貢獻度，股價恐易受摺疊機題材而出現波動，建議投資人仍須酌量布局。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2030期；訂閱先探投資週刊電子版

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