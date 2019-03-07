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強勢股追緝令

2019-03-07 14:33先探投資週刊

【文／馮欣仁】

隨著美中貿易戰出現和談曙光，推升二月以來全球主要市場跌深反彈，台股二月以來在外資買盤回補之下，大漲四五六點，漲幅達四．六％。不過，時序進入三月，台股面臨到中國二會與ＭＳＣＩ調升Ａ股權重影響，資金明顯轉向中國股市，上證指數衝上三千點大關，創去年六月以來新高；但也引發市場資金從台股流向陸股的動作。除了ＭＳＣＩ之外，富時機構預計也會將Ａ股開始納入指數成分，屆時恐持續引發資金排擠效應。

目前大盤年線位置約在一萬○五○○點附近，近期因技術指標日ＫＤ過熱出現回檔修正，加權指數回測十日均線；目前大盤恐呈現高檔震盪，多方格局尚未被破壞。不過，短線上須留意法人進出動向以及換股動作，在盤面上缺乏主流族群領軍之下，將呈現個股輪動輪漲的走勢，建議投資人可從技術面（強勢股與低基期）、高殖利率、新股掛牌等角度去作選股。

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瀚荃今年ＥＰＳ拚三元

首先，近期盤面強勢股（所有短中長期均線呈現向上），如豐達科、寶一、晟田、台灣高鐵、欣興、楠梓電、台表科、信邦、奇鋐、美律、力山、神基、金寶、勤誠、鴻碩、禾昌）等，從中歸納出航太、５Ｇ、ＰＣＢ、散熱、電動車、連接器等相關族群；因此，可從這些族群當中，尋找基期相對較低的個股。

同樣是連接器的瀚荃過去主要以生產面板軟排線與ＮＢ相關連接器為主，不過，因消費性電子產品競爭激烈，促使近來公司轉型跨足網通、工業（商用空調）、軍工、車用、醫療（電動床）、新能源等相關連接器發展。去年受惠於工業、醫療與新能源等產品成長，營收達三一．一億元，改寫歷史新高，由於去年上半年受到原物料漲價與勞動成本增加，以及新台幣匯率升值影響，造成稅後淨利較去年同期小幅衰退，所幸第三季在台幣匯率回貶之下，獲利回溫，法人預估全年ＥＰＳ上看二．五元。

展望今年，在資源整合奏效與車用比重拉升之下，業績可望持續衝高；再者，新設立的寮國廠也將投入量產，因此，在產品組合優化與成本控制得宜，法人預估ＥＰＳ可望挑戰二．八～三元。目前本益比不到十倍，可望與其他連接器股展開比價效應。

祺驊大方配息 估殖利率達七％

三月正值上市櫃公司公布去年財報與股利的高峰期，因此，若殖利率超過五％者，且營運前景樂觀，即可望獲得買盤青睞。全球商用置物設備大廠益張擬配發每股三．五元的現金股利，以三月六日收盤價四五．五五元計算，現金殖利率達七．七％，激勵股價突破均線糾結，創波段新高。同樣具備高殖利率優勢，如封測股福懋科、影音相關漢平、系統整合敦陽、營建股亞昕、強固型電腦神基、中小尺寸面板光聯等，上述個股殖利率達五％以上。不過，在投資高殖利率股時，必須留意營運前景，以免賺了股息賠了價差。例如：被動元件類股去年包括國巨、華新科等都大賺，今年可望配發高額的現金股利，但今年整體供需情況轉趨平衡，恐對營運造成影響，進而抑制股價表現。

根據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）統計，全球健身房二○一七年營收達八七二億美元，會員數來到一．七億人，預估到二○三○年將可成長至二．三億人。以精品健身房為例，美國私募基金ＴＰＧ將焦點轉至健身領域，併購高級飛輪健身房CycleBar、精品划船機健身房Row House，全球最大消費品私募基金L Catterton則投資美國頂級健身房Equinox；而像全美最大的平價連鎖健身房星球（Planet Fitness）則透過收取月費十美元的低價策略，快速擴張成為全球家數冠軍。近來Planet Fitness（PLNT）股價更創下歷史新高，達六一．九美元，將帶動國內健身房與健身器材股，如柏文、喬山、力山、祺驊、岱宇等股價表現。

生產運動器材中磁控裝置、電子控制器及儀錶總成等關鍵零組件的祺驊，雖然去年營收較前一年小幅下滑四％，但因產品組合優化與匯率回貶助攻，前三季獲利表現不錯，法人預估獲利可望改寫歷史新高，ＥＰＳ上看三．八元。按照過往股息配發率約九成計算，預估今年可望配發三．四元現金股利，以三月六日收盤價四七．三五元計算，殖利率達七．二％。展望今年，第一季在新產品高階划船器開始量產之下，業績可望淡季不淡，營收可望創歷年同期新高，法人預估今年ＥＰＳ挑戰四元。相較於同業本益比達十五～二○倍，目前祺驊本益比僅約十一．七倍，投資評價並未高估。再者，有高殖利率優勢的保護，具備進可攻退可守。不過，因成交量不大，須留意流動性問題。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2029期；訂閱先探投資週刊電子版

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