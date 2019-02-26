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三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55先探投資週刊

【文／吳禹潼】

全球科技產業最大型盛事之一的二○一九年世界行動通訊大會（ＭＷＣ）二十五日於西班牙巴塞隆納盛大展開，相較於蘋果習慣於下半年發表新機，非蘋陣營品牌廠多半規劃於ＭＷＣ展期中讓自家最新手機初登場亮相，因此，與會各大廠商互相較勁，毫無疑問地，勢必將掀起行動通訊產業的一陣旋風。

為了避免鎂光燈焦點遭華為瓜分，並且能夠從眾多品牌中脫穎而出，三星（Samsung）搶先一步，選擇在美國當地時間二十日於舊金山發表四款Galaxy S10系列，以及首款摺疊機Galaxy Fold，合計共五款新機，不但創下三星有史以來一次發表最多機種的紀錄，同時也宣告著行動通訊產業的戰火正一觸即發。

三星新機帶動供應鏈火熱

三星所推出的S10系列確實為今年以來第一款首款重量級旗艦機種，而其中的５Ｇ版更是全球首款亮相的商用５Ｇ手機，應當成為今年上半年手機市場最大亮點之一，其高價的定位無疑讓後續買氣成為當前高階手機市場狀況的重要指標。第一金投顧董事長陳奕光表示，當廠商拉高售價，終端銷售表現就有待關注，在三星新機性價比偏高的情況下，消費者能否接受將會直接反應在銷售量上，當然就會連帶影響三星後續向供應鏈拉貨的力道，因此他認為需留意正式於通路的銷售狀況。

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而若以機種來看，S10系列分別為5G版、S10+、S10、S10e四種，主要搭載七奈米高通或者三星自身的處理器，而此系列機種最大亮點在於搭載超聲波螢幕下指紋辨識、反向無線充電、多鏡頭等等。日盛投顧指出，此次新機所導入的多項新技術，預期將成功帶起一九年智慧型手機的全新規格，過往三星手機多由自家供應零組件，台廠僅能吃到石英元件等小訂單，隨著導入屏下指紋辨識等新功能，為台灣零組件廠增添新商機，因此相關的供應鏈廠商，包括光學廠的大立光、觸控面板的GIS-KY、散熱的奇鋐與雙鴻，皆有望受惠。

多鏡頭趨勢正式確立

其中，S10+搭載六．四吋螢幕、前二後三個鏡頭，S10螢幕則為六．一吋、前一後三個鏡頭，S10e的螢幕為五．八吋、前一後二個鏡頭，而鏡頭數最多的就屬S10 5G，使用六．七吋螢幕，並且搭載前二後四個鏡頭，由此就可以看出，智慧型手機多鏡頭的趨勢已經完全確立。

鏡頭數目的增加，確實可望帶動台廠光學供應鏈，其中，大立光提供Galaxy S10鏡頭模組，因鏡頭模組競爭力高，於是成功通吃蘋果、三星兩大陣營的訂單，目前可望受惠三星發表新品的拉貨動能，成為上半年營收主力，下半年則回歸以蘋果訂單為主，若三星新機銷售量優於預期，則有助於支撐大立光淡季的營收表現。

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