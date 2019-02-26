親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02先探投資週刊

【文／馮欣仁】

歹戲拖棚的美中貿易戰近來雙方釋出善意，美國總統川普更表示有意將原本三月一日的關稅啟動日延長，讓金融市場緊張情緒得以和緩；也激勵美股四大指數（除了費城半導體指數之外）連續九周收紅。從技術型態來看，美股四大指數也全部站回到年線之上。回頭看亞股，香港恆生與香港國企指數同樣也反彈至年線位置，上海綜合指數與深圳指數也在二月二五日跳空穿越年線反壓；唯獨日本、韓國與台股仍在年線以下。

其實，在農曆年封關之前，礙於美中貿易戰以及諸多經濟數據呈現走弱的態勢，造成市場氣氛顯得相當保守觀望。但，自開紅盤以來，在美股領漲之下，內外資法人操作轉趨積極，截至二月二十五日止，外資累計買超金額近四五四億元，加權指數也從封關日收盤價九九三二．二六點一路穿越半年線，來到一○三二二．九二點，成功突破去年十月十一日長黑Ｋ高點一○二七二點。

分享

官銀與元大金獲外資青睞

若以今年全球股市漲幅來看，台股仍屬於後段班，不及美股與陸、港股表現；主要原因在於台股市值前五○大公司中，仍有一半的公司股價仍躺在年線以下，僅有台積電、大立光、台達電、聯發科、統一、中鋼、台灣大、兆豐金、第一金、合庫金、玉山金、廣達、華南金、元大金、上海商銀、彰銀、台灣高鐵、和泰車、遠東新、研華、中租ＫＹ、亞泥、豐泰、寶成等二四檔站上年線。在這二四檔個股當中傳產占大多數，傳產股當中又以官股金融股為主，顯示出由於去年第四季不少民營金控股如富邦金、國泰金因壽險部位出現巨額匯損，相較之下，官股金控主要以銀行為主體，再者，像是兆豐金、第一金等因穩定配息，殖利率約在四～五％，獲得長線投資青睞。

此外，國內證券龍頭元大金股價更是創二○一五年六月以來新高價，除了受惠於台股成交量熱絡之外，更重要的是今年將進行董監改選，外資自去年七月除息後一路開始加碼，外資持股比重從三七．二％逐步增加至四○．九六％。再者，寶佳集團也有意參與董監改選行情，近來也大手筆進場買元大金。若從元大金基本面來看，公司自行結算去年獲利達一八六億元，創下歷史新高，每股稅後純益約一．六元；截至去年第三季，每股淨值十八．五八元，股價淨值比不到一倍，明顯低於同業。

時序進入三月份，上市櫃公司也陸續公布去年第四季與全年財報，同時也將公布股利政策。因此，本期〈封面故事〉即針對三月台股操作法則，分別就幾個角度去作篩選，並在後面篇幅作詳細報導。（一）殖利率：由於台積電公布以分季方式配發十元現金股息，換算殖利率約四％，將吸引壽險或長線投資者的進駐，因此，今年在全球升息腳步放緩之下，台股不少超過五％高殖利率個股勢必會獲得青睞。（二）財報效應：去年第四季台股出現一波回檔，但上季或全年獲利優於預期者，且目前股價位階仍在低檔區者，未來可望展開落後補漲行情。（三）新股掛牌蜜月行情。（四）燈塔效應：近期安控、ＰＣＢ、光學、航太、生技等族群中，出現不少創新高的個股，將引發其他相關個股比價效應。

聯陽、群光殖利率逾五％

按照過往經驗顯示，每年第一季通常是ＩＣ設計股表現最佳的季度，除了是因財報空窗期之外，題材面的想像空間更是激勵股價的重要驅動力。近來像是聯詠、瑞昱、義隆等股價均展開一波漲勢，完全收復去年十月股災的跌勢，創下波段新高。輸出入（I/O）控制ＩＣ廠聯陽，受惠於商用ＰＣ換機潮、影音串流所需的高速介面ＩＣ出貨成長，以及電容式觸控ＩＣ與智慧顯示控制SOC IC拓展有成，去年營收創四年新高，達三三．六三億元，且因產品組合優化，毛利率達五二．七％，稅後淨利四．八六億元，年增二五％、ＥＰＳ三．○八元；獲利與ＥＰＳ雙雙改寫歷史新高。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2028期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2028期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：漢翔民航、軍用雙引擎啟動

◎特別企劃：一年多次配息 好處多多

◎國際趨勢：美元、人民幣雙雙持強

◎中港直擊：陸企赴美上市熱情不減

◎生技園地：細胞療法...下一個報喜訊息

◎新股特區：勤凱 國內被動元件導電漿翹楚

【最新活動看板】


◎【先探講堂】生技醫療產業投資基礎班招生中！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

熱錢再起

2019-02-21 12:06

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

車市不怕冷風吹

2019-02-21 12:06

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-14 13:45

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

金豬抱財富

2019-01-31 14:34

封關期變數大盤點

2019-01-31 14:34

華為無視圍堵 執意搶灘５Ｇ

2019-01-31 14:34

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

「安倍經濟學」還有效嗎？

2019-01-31 14:34

生技醫療中長線布局買點到

2019-01-31 14:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

不藏私 封關前選股分享 ！

2019-01-17 12:47

謝金河：行情總在絕望中誕生？

2019-01-17 12:47

AI投資速成班

2019-01-17 12:47

IPO新股行情甜蜜蜜

2019-01-17 12:47

台廠自駕車概念股出列

2019-01-17 12:47

CES展跨海直擊 台廠搶商機

2019-01-10 12:04

生醫族群春天來了

2019-01-10 12:04

5大產業帶頭漲

2019-01-10 11:59

封關前搶先賺

2019-01-10 11:59

謝金河：2019年瞄準選股新焦點

2019-01-10 11:58

3大族群開紅盤搶

2019-01-03 12:05

2019集團股掃瞄

2019-01-03 12:05

美國大型科技股大洗三溫暖

2019-01-03 12:05
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top